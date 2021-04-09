Поліцейського, який займався збутом наркотиків, затримали в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві правоохоронці затримали співробітника відділення поліції одного з районів столиці, який у змові з цивільними особами налагодив схему розповсюдження марихуани та амфетаміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі.

У Києві поліцейського задокументовано на збуті наркотиків – внутрішня безпека Нацполіції

35-річний співробітник відділу поліції Дніпровського УП ГУНП у місті Києві за попередньою змовою із 44-річним мешканцем столиці займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин як особисто, так і через довірених осіб. Встановлено, що наркотики вони отримували від спільника з Київської області, який виготовляв заборонені у вільному обігу речовини на території домоволодіння в одному із сіл Броварського району.



Після оперативної закупівлі амфетаміну поліцейського та його поплічників затримали.

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Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено амфетамін, марихуану, прекурсори, ваги для наркотиків, пристрої для їх вживання, гроші та мобільні телефони. В автомобілі одного зі спільників виявлено пакунок, в якому було 100 грамів готового до вжитку амфетаміну.



Наразі зловмисникам оголошено про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та поміщено до ІТТ. За збут наркотиків дилерам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.