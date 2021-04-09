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Поліцейського, який займався збутом наркотиків, затримали в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві правоохоронці затримали співробітника відділення поліції одного з районів столиці, який у змові з цивільними особами налагодив схему розповсюдження марихуани та амфетаміну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіціі.

У Києві поліцейського задокументовано на збуті наркотиків – внутрішня безпека Нацполіції

35-річний співробітник відділу поліції Дніпровського УП ГУНП у місті Києві за попередньою змовою із 44-річним мешканцем столиці займалися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин як особисто, так і через довірених осіб. Встановлено, що наркотики вони отримували від спільника з Київської області, який виготовляв заборонені у вільному обігу речовини на території домоволодіння в одному із сіл Броварського району.

Після оперативної закупівлі амфетаміну поліцейського та його поплічників затримали.

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Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено амфетамін, марихуану, прекурсори, ваги для наркотиків, пристрої для їх вживання, гроші та мобільні телефони. В автомобілі одного зі спільників виявлено пакунок, в якому було 100 грамів готового до вжитку амфетаміну.

Наразі зловмисникам оголошено про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та поміщено до ІТТ. За збут наркотиків дилерам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19618) наркотики (1456) Нацполіція (15254) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+6
что, только один?
они разве не все этим занимаются?
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09.04.2021 16:24
+4
теж дивно, мусора якісь тупуваті! ви коли-небудь чули. щоб на продажі трави попався, наприклад, вихователь дитячого садка? або водій тролейбуса? або бібліотекар??
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09.04.2021 16:32
+3
Скупий мусорок був, не ділився з начальством
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09.04.2021 16:40
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что, только один?
они разве не все этим занимаются?
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09.04.2021 16:24 Відповісти
теж дивно, мусора якісь тупуваті! ви коли-небудь чули. щоб на продажі трави попався, наприклад, вихователь дитячого садка? або водій тролейбуса? або бібліотекар??
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09.04.2021 16:32 Відповісти
Ну и ну... конечно, кто ЕЩЁ может торговать наркотой? Любого, кто займётся этим без ментовской крыши - сожрут. Тоже новость.... любого бери за ж...
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09.04.2021 17:02 Відповісти
За траву теперь ещё и поощрят - за развитие предпринимательства
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09.04.2021 16:26 Відповісти
За марихуану нужно вообще расстреливать на месте и убивать всю семью и родственников ! это самое большое зло во всем мире ! от марихуаны все беды и несчастья населения планеты Земля !!! все войны,землетрясения,цунами от марихуаны! страна гибнет от марихуаны ! Атлантида ведь затонула из за марихуаны !
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09.04.2021 16:36 Відповісти
...сарказм 80 рівня...горілка то є панацея...тільки від трави ще ніхто не вмер у світі...а від горілки дохнуть кожного дня...вбивства на битовому рівні-..після розпиття горілки зарізав..зарубав..збив..утопив...і рекламують цю гидоту вже повсюди...ФБ..кожного дня рекламує ...задовбали..
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11.04.2021 10:37 Відповісти
в Европу идем кули .....галопируем семимильными шагами на высокой скорости,
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11.04.2021 12:04 Відповісти
Скупий мусорок був, не ділився з начальством
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09.04.2021 16:40 Відповісти
Если по совести, то тем упырям, кого ловят на "крышевании" и сбыте наркоты, нужно забивать в пасть столько дури, сколько войдет, и не давать воды. И пусть Господь решает его судьбу.
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09.04.2021 19:35 Відповісти
 
 