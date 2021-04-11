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Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны. ВИДЕО

Под Киевом прошел большой "ветеранский вышкол", инициированный основателем полка "Азов" Андреем Билецким и партией "Национальный корпус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Несколько сотен вооруженных людей, большинство из которых еще в 2014 первыми пошли добровольцами на фронт, устроили занятия по тактике, огневой и домедицинской подготовке.

"Это первая реальная инициатива политических партий по подготовке населения к возможному полномасштабному вторжению Российской Федерации. Подобными вещами давно должна заниматься украинская власть. К слову, на этом "ветеранском вышколе" кроме учений азовцы продемонстрировали и разработки своих инженеров - обновленный БРДМ и машину "багги"", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о коллаборационизме - важный инструмент в борьбе с пятой колонной внутри страны, - Билецкий

"Пока политики занимаются пиар-акциями, ветераны и патриоты координируются и формируют подобные инициативы. Потому что понимают, что Путина остановят не грозные заявления по телевизору, а лишь осознание, что в Украине достаточно сил противостоять российскому агрессору. Только боеспособная мотивированная армия и вооруженная сильная нация способны остановить оккупантов", - подчеркивают в политсиле.

Согласно анонсированной Билецким и Нацкорпусом информации, такие "вышколы" будут проводиться и дальше - как в Киеве, так и в городах в регионах. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной". ФОТО

Автор: 

Билецкий Андрей (242) Национальный корпус (393) тероборона (340)


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Топ комментарии
+21
Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны - Цензор.НЕТ 3782
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11.04.2021 13:58
+14
А говнокомандуючий дозволив? Атопутіннападьоть.
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11.04.2021 13:41
+11
Ось скажи мені, ЗЕлохи всі себе лайкають, чи тільки ти один?
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11.04.2021 13:47
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а зато ему 42 года
так шо мож*д отличить колумбийский порошок от уго-чавского)
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11.04.2021 13:44 Ответить
Вже аж 43.
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11.04.2021 13:46 Ответить
якщо навчання почав проводити "нацкорпус", то це вже явна ознака, що кацапи засцяли і не збираються нападати
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11.04.2021 14:10 Ответить
А говнокомандуючий дозволив? Атопутіннападьоть.
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11.04.2021 13:41 Ответить
тероборони, яка є в більшості європейських держав, в тому числі і прибалтів, і яка складається з озброєних цивільних осіб під егідою міністерства оборони, в Україні немає.
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11.04.2021 14:20 Ответить
Ось скажи мені, ЗЕлохи всі себе лайкають, чи тільки ти один?
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11.04.2021 13:47 Ответить
Ясна річ не лох,а зелох,зебіл !!!)))
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11.04.2021 13:55 Ответить
Урра! На Цензор нарешті зайшов Янелох!!!
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11.04.2021 13:56 Ответить
Ты не лох, а мудило, которое само сибя лайкает:

Мне нравится

https://censor.net/ru/user/476372

https://censor.net/ru/user/486146
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11.04.2021 14:20 Ответить
З полегшенням,недолуге !!! Ти послідовник Онана самозадоволенець!!!))))
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11.04.2021 13:54 Ответить
Я не плагіатор і не самозадоволенець !!!)))
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11.04.2021 13:56 Ответить
Самолайк, казламордое
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11.04.2021 14:19 Ответить
впереди будет тероборона а за их спинами-нацгвардия. И пусть орки попробуют стрелять.
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11.04.2021 13:49 Ответить
Тероборона стрілятиме в лаптєй з-за кожного рогу і з кожного вікна.
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11.04.2021 13:53 Ответить
Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны - Цензор.НЕТ 3782
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11.04.2021 13:58 Ответить
Чому тільки Нацкорпус відчуває загрозу і робить те. що треба! Де навчання на півдні - сході,
часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
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11.04.2021 13:59 Ответить
Чому тільки Нацкорпус відчуває загрозу і робить те. що треба! Де навчання на півдні - сході,
часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
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11.04.2021 14:00 Ответить
Готуються стати в лави мєнтовських підрозділів Авака.
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11.04.2021 14:12 Ответить
а шо за "тероборона" ініційована Бєлєцьким?

У нас тепер кожна партія буде вишколювати власну терооборону?
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11.04.2021 14:14 Ответить
Вот именно!
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11.04.2021 14:21 Ответить
Клоуну и его чорту Авакову терроборона не нужна, как и закон об оружии, они боятся патриотов Украины больше чем Путина
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11.04.2021 14:51 Ответить
"...засновником полку "Азов" Андрієм Білецьким..." По-перше: Білецький не є засновником полку "Азов". Як би кому це не муляло, але фактичним засновником полку є Аваков. Білецький це піарщик, тітушковод і звичайна гнида. https://ukranews.com/ua/news/641213-9-rokiv-tomu-biletskyj-zaklykav-do-konfederatsiyi-********-z-rosiyeyu-a-viddilennya-vvazhavДжерело: https://censor.net/ua/v3258982
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11.04.2021 14:20 Ответить
Я достеменно не знаю хто такий бєлєцкій але те що йому абсолютно не муляло "перестать стрєлять" та знищення ариії останні два роки, на відміну від попередніх, красномовно говорить про нього все.
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11.04.2021 14:30 Ответить
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:35 Ответить
Ну и где заседание СНБО? С воплями что только государство имеет право на насилие. Только и народ имеет право на вооруженое повтання против преступной власти. Садить ветеранов уже не получится и это только начало. Украина тупо терпит олигархов,но не узурпаторов. Пора бы зелени это понять.
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11.04.2021 14:21 Ответить
Кто такой Белицкий? На какой госдолжности он находится, чтоб проводить учения теробороны?
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11.04.2021 15:53 Ответить
люди с огнестрельным оружием, незаконное ношение, хранение + ношение, хранение боеприпасов. Туда должна была ехать вся патрульная полиция... сутки бы документировали
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11.04.2021 19:28 Ответить
Откуда известно о каких-либо правонарушениях? С чего вы взяли, шо там был хоть один нелегальный ствол?
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11.04.2021 19:44 Ответить
Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб ЗСУ, на території областей відповідні обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень.

Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України

До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України , інші військові формування, утворені ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, органи внутрішніх справ, підрозділи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні органи.
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11.04.2021 16:00 Ответить
Хотелось бы, чтобы организовывал, а не сопли жевал 8 лет этот Генеральный штаб.
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11.04.2021 19:51 Ответить
Я щось не зрозумів. За що посадили Семенченка? Чи Семенченку не можна, а Білецькому - так?
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11.04.2021 16:39 Ответить
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:36 Ответить
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:36 Ответить
Тероборона с поддержкой на госуровне в каждом населенном пункте Украины похоронит планы Уйла Владимировича даже без вступления в НАТО!
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11.04.2021 19:54 Ответить
Який наш прапор гарний!
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11.04.2021 20:02 Ответить
Молодцы.
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11.04.2021 20:41 Ответить
 
 