Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны. ВИДЕО

Под Киевом прошел большой "ветеранский вышкол", инициированный основателем полка "Азов" Андреем Билецким и партией "Национальный корпус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Несколько сотен вооруженных людей, большинство из которых еще в 2014 первыми пошли добровольцами на фронт, устроили занятия по тактике, огневой и домедицинской подготовке.

"Это первая реальная инициатива политических партий по подготовке населения к возможному полномасштабному вторжению Российской Федерации. Подобными вещами давно должна заниматься украинская власть. К слову, на этом "ветеранском вышколе" кроме учений азовцы продемонстрировали и разработки своих инженеров - обновленный БРДМ и машину "багги"", - говорится в сообщении.

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"Пока политики занимаются пиар-акциями, ветераны и патриоты координируются и формируют подобные инициативы. Потому что понимают, что Путина остановят не грозные заявления по телевизору, а лишь осознание, что в Украине достаточно сил противостоять российскому агрессору. Только боеспособная мотивированная армия и вооруженная сильная нация способны остановить оккупантов", - подчеркивают в политсиле.

Согласно анонсированной Билецким и Нацкорпусом информации, такие "вышколы" будут проводиться и дальше - как в Киеве, так и в городах в регионах.

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