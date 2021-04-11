Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны. ВИДЕО
Под Киевом прошел большой "ветеранский вышкол", инициированный основателем полка "Азов" Андреем Билецким и партией "Национальный корпус".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Несколько сотен вооруженных людей, большинство из которых еще в 2014 первыми пошли добровольцами на фронт, устроили занятия по тактике, огневой и домедицинской подготовке.
"Это первая реальная инициатива политических партий по подготовке населения к возможному полномасштабному вторжению Российской Федерации. Подобными вещами давно должна заниматься украинская власть. К слову, на этом "ветеранском вышколе" кроме учений азовцы продемонстрировали и разработки своих инженеров - обновленный БРДМ и машину "багги"", - говорится в сообщении.
"Пока политики занимаются пиар-акциями, ветераны и патриоты координируются и формируют подобные инициативы. Потому что понимают, что Путина остановят не грозные заявления по телевизору, а лишь осознание, что в Украине достаточно сил противостоять российскому агрессору. Только боеспособная мотивированная армия и вооруженная сильная нация способны остановить оккупантов", - подчеркивают в политсиле.
Согласно анонсированной Билецким и Нацкорпусом информации, такие "вышколы" будут проводиться и дальше - как в Киеве, так и в городах в регионах.
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так шо мож*д отличить колумбийский порошок от уго-чавского)
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часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
У нас тепер кожна партія буде вишколювати власну терооборону?
Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України , інші військові формування, утворені ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, органи внутрішніх справ, підрозділи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні органи.