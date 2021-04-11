Нацкорпус провів під Києвом навчання тероборони. ВIДЕО

Під Києвом відбувся великий "ветеранський вишкіл", ініційований засновником полку "Азов" Андрієм Білецьким та партією "Національний корпус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Кілька сотень озброєних людей, більшість із яких ще у 2014 першими пішли добровольцями на фронт, влаштували заняття із тактики, вогневої та домедичної підготовки.

"Це перша реальна ініціатива політичних партій із підготовки населення до можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Подібними речами давно має займатися українська влада. До речі, на цьому "ветеранському вишколі", крім навчань, азовці продемонстрували і розробки своїх інженерів - оновлений БРДМ і машину "баггі", - йдеться в повідомленні.

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"Поки політики займаються піар-акціями, ветерани і патріоти координуються і формують подібні ініціативи. Адже розуміють, що Путіна зупинять не грізні заяви по телевізору, а лише усвідомлення, що в Україні достатньо сил протистояти російському агресору. Тільки боєздатна мотивована армія і озброєна сильна нація здатні зупинити окупантів", - підкреслюють у політсилі.

Згідно анонсованої Білецьким і Нацкорпусом інформації, такі "вишколи" проводитимуть і надалі, як у Києві, так і в містах у регіонах.

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