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Нацкорпус провів під Києвом навчання тероборони. ВIДЕО

Під Києвом відбувся великий "ветеранський вишкіл", ініційований засновником полку "Азов" Андрієм Білецьким та партією "Національний корпус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Кілька сотень озброєних людей, більшість із яких ще у 2014 першими пішли добровольцями на фронт, влаштували заняття із тактики, вогневої та домедичної підготовки.

"Це перша реальна ініціатива політичних партій із підготовки населення до можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Подібними речами давно має займатися українська влада. До речі, на цьому "ветеранському вишколі", крім навчань, азовці продемонстрували і розробки своїх інженерів - оновлений БРДМ і машину "баггі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Закон про колабораціонізм - важливий інструмент у боротьбі з п’ятою колоною всередині країни, - Білецький

"Поки політики займаються піар-акціями, ветерани і патріоти координуються і формують подібні ініціативи. Адже розуміють, що Путіна зупинять не грізні заяви по телевізору, а лише усвідомлення, що в Україні достатньо сил протистояти російському агресору. Тільки боєздатна мотивована армія і озброєна сильна нація здатні зупинити окупантів", - підкреслюють у політсилі.

Згідно анонсованої Білецьким і Нацкорпусом інформації, такі "вишколи" проводитимуть і надалі, як у Києві, так і в містах у регіонах.

Дивіться також: Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною". ФОТО

Автор: 

Білецький Андрій (212) Національний корпус (390) тероборона (386)


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Топ коментарі
+21
Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны - Цензор.НЕТ 3782
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11.04.2021 13:58
+14
А говнокомандуючий дозволив? Атопутіннападьоть.
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11.04.2021 13:41
+11
Ось скажи мені, ЗЕлохи всі себе лайкають, чи тільки ти один?
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11.04.2021 13:47
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а зато ему 42 года
так шо мож*д отличить колумбийский порошок от уго-чавского)
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11.04.2021 13:44 Відповісти
Вже аж 43.
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11.04.2021 13:46 Відповісти
якщо навчання почав проводити "нацкорпус", то це вже явна ознака, що кацапи засцяли і не збираються нападати
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11.04.2021 14:10 Відповісти
А говнокомандуючий дозволив? Атопутіннападьоть.
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11.04.2021 13:41 Відповісти
тероборони, яка є в більшості європейських держав, в тому числі і прибалтів, і яка складається з озброєних цивільних осіб під егідою міністерства оборони, в Україні немає.
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11.04.2021 14:20 Відповісти
Ось скажи мені, ЗЕлохи всі себе лайкають, чи тільки ти один?
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11.04.2021 13:47 Відповісти
Ясна річ не лох,а зелох,зебіл !!!)))
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11.04.2021 13:55 Відповісти
Урра! На Цензор нарешті зайшов Янелох!!!
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11.04.2021 13:56 Відповісти
Ты не лох, а мудило, которое само сибя лайкает:

Мне нравится

https://censor.net/ru/user/476372

https://censor.net/ru/user/486146
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11.04.2021 14:20 Відповісти
З полегшенням,недолуге !!! Ти послідовник Онана самозадоволенець!!!))))
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11.04.2021 13:54 Відповісти
Я не плагіатор і не самозадоволенець !!!)))
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11.04.2021 13:56 Відповісти
Самолайк, казламордое
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11.04.2021 14:19 Відповісти
впереди будет тероборона а за их спинами-нацгвардия. И пусть орки попробуют стрелять.
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11.04.2021 13:49 Відповісти
Тероборона стрілятиме в лаптєй з-за кожного рогу і з кожного вікна.
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11.04.2021 13:53 Відповісти
Нацкорпус провел под Киевом учения теробороны - Цензор.НЕТ 3782
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11.04.2021 13:58 Відповісти
Чому тільки Нацкорпус відчуває загрозу і робить те. що треба! Де навчання на півдні - сході,
часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
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11.04.2021 13:59 Відповісти
Чому тільки Нацкорпус відчуває загрозу і робить те. що треба! Де навчання на півдні - сході,
часу залишилось обмаль! Слава Нацкорпусу!!
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11.04.2021 14:00 Відповісти
Готуються стати в лави мєнтовських підрозділів Авака.
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11.04.2021 14:12 Відповісти
а шо за "тероборона" ініційована Бєлєцьким?

У нас тепер кожна партія буде вишколювати власну терооборону?
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11.04.2021 14:14 Відповісти
Вот именно!
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11.04.2021 14:21 Відповісти
Клоуну и его чорту Авакову терроборона не нужна, как и закон об оружии, они боятся патриотов Украины больше чем Путина
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11.04.2021 14:51 Відповісти
"...засновником полку "Азов" Андрієм Білецьким..." По-перше: Білецький не є засновником полку "Азов". Як би кому це не муляло, але фактичним засновником полку є Аваков. Білецький це піарщик, тітушковод і звичайна гнида. https://ukranews.com/ua/news/641213-9-rokiv-tomu-biletskyj-zaklykav-do-konfederatsiyi-********-z-rosiyeyu-a-viddilennya-vvazhavДжерело: https://censor.net/ua/v3258982
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11.04.2021 14:20 Відповісти
Я достеменно не знаю хто такий бєлєцкій але те що йому абсолютно не муляло "перестать стрєлять" та знищення ариії останні два роки, на відміну від попередніх, красномовно говорить про нього все.
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11.04.2021 14:30 Відповісти
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:35 Відповісти
Ну и где заседание СНБО? С воплями что только государство имеет право на насилие. Только и народ имеет право на вооруженое повтання против преступной власти. Садить ветеранов уже не получится и это только начало. Украина тупо терпит олигархов,но не узурпаторов. Пора бы зелени это понять.
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11.04.2021 14:21 Відповісти
Кто такой Белицкий? На какой госдолжности он находится, чтоб проводить учения теробороны?
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11.04.2021 15:53 Відповісти
люди с огнестрельным оружием, незаконное ношение, хранение + ношение, хранение боеприпасов. Туда должна была ехать вся патрульная полиция... сутки бы документировали
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11.04.2021 19:28 Відповісти
Откуда известно о каких-либо правонарушениях? С чего вы взяли, шо там был хоть один нелегальный ствол?
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11.04.2021 19:44 Відповісти
Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб ЗСУ, на території областей відповідні обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень.

Безпосереднє керівництво територіальною обороною держави здійснює начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України

До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройні Сили України , інші військові формування, утворені ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, органи внутрішніх справ, підрозділи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та відповідні правоохоронні органи.
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11.04.2021 16:00 Відповісти
Хотелось бы, чтобы организовывал, а не сопли жевал 8 лет этот Генеральный штаб.
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11.04.2021 19:51 Відповісти
Я щось не зрозумів. За що посадили Семенченка? Чи Семенченку не можна, а Білецькому - так?
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11.04.2021 16:39 Відповісти
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:36 Відповісти
Білецький - це "зеро", піарник... Ви не задавали собі питання; чому батальйон "Азов" воює лише біля Маріуполя? Адже в ООС є таке поняття, як ротація. Бойовий підрозділ можуть, і бажано, перекинути на будь-яку ділянку фронту тільки не "Азов" тому, що вони (!!!) відмовляються воювати на інших ділянках фронту крім Маріупольського напрямку. Пам'ятаєте бої за Дебальцево? Всі війська противника були перекинуті і скуті під Дебальцево, а "Азов" спромігся, майже через місяць після початку боїв, "захопити" другу половину Широкіно. Чому в кавичках слово захопити, а тому, що бойовики Широкіно ПОКИНУЛИ. Там до Новоазовська гуляй не хочу, але ні Маріуполь, Широкіно. Назвіть мені будь ласка де воював "Азов" крім Маріуполя.
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11.04.2021 17:36 Відповісти
Тероборона с поддержкой на госуровне в каждом населенном пункте Украины похоронит планы Уйла Владимировича даже без вступления в НАТО!
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11.04.2021 19:54 Відповісти
Який наш прапор гарний!
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11.04.2021 20:02 Відповісти
Молодцы.
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11.04.2021 20:41 Відповісти
 
 