"Книжный Арсенал"-2021 из-за локдауна перенесли на июнь. ВИДЕО

В связи с продолжающимся ростом количества больных COVID-19 в Киеве и продолжением локдауна в регионе организаторы Международного фестиваля "Книжный Арсенал" решили изменить даты его проведения в 2021 году. ПРоведение фестиваля перенесено с мая на 23-27 июня 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Мистецького Арсеналу".

"Вчера был продлен локдаун и мы понимаем, что дата его окончания может оказаться неокончательной - ситуация с ковидом угрожающая. Планировать такое большое событие при такой неустойчивости невозможно. Мы понимаем, что у нас есть два варианта - уже сейчас отменить "Книжный Арсенал" в этом году вживую или попытаться спасти фестиваль. Мы выбираем второй пункт", - говорит директор Художественного арсенала Олеся Островская-Люта.

В июне фестиваль сохранит свой гибридный формат: книжная ярмарка, события кураторских программ, награждение победителей конкурсов Лучший книжный дизайн и литературній конкурс "Антитвир" состоятся вживую. Часть этих событий составит онлайн-программу "Книжного Арсенала", которую можно будет посмотреть с любого уголка мира. Дистанционно состоятся программы профессионального развития для издателей и литературных менеджеров, в том числе и "Литература на экспорт", направленная на увеличение переводов украинской литературы за рубежом.

Билеты на Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" будут продаваться исключительно онлайн. Фестиваль предусматривает послотную посещаемость - купить билет можно будет лишь на определенный слот и зайти в Арсенал в определенное время. Это поможет избежать очередей и опасного скопления людей.

О старте продаж билетов, а также программе Х "Книжного Арсенала" будет объявлено дополнительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" основан и проводится с 2011 года. Ежегодно он собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтов, более 55 000 посетителей.

В 2019 году Международный фестиваль "Книжный Арсенал" получил звание "Лучший литературный фестиваль мира". Его миссия - создавать такие взаимодействия между людьми, сообществами, организациями, когда сочетание эстетического переживания и интеллектуального включения в контексте книги усиливает способность человека и общества.

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20-24 мая 2020 г, однако не состоялся из-за пандемии и локдауна.