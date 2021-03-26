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Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан

Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан

Министерство культуры и информационной политики презентовало стратегию продвижения чтения в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.

Стратегия рассчитана на 2021-2025 годы и направлена ​​комплексную трансформацию сферы и увеличение спроса на книги в Украине. Среди основных ее задач:

- повышение статуса книгочтения в государстве, количества читающих украинцев;
- создание экосистемы и предоставление соответствующих условий для комфортного существования издательствам и организациям;
- чтение как ключевой досуг украинцев, в частности для получения новых навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.

"Глобальная цель: чтобы украинцы полюбили читать. А для этого, как минимум, должны быть качественные предложения и выбор на рынке", - отметил Ткаченко.

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Отмечается, что стратегия решит ряд проблем:

- доступность книг на всей территории Украины, и в электронном, и в бумажном форматах. В том числе пополнение базы бесплатной литературы;
- увеличение предложения на рынке из-за роста спроса. Больше переводов иностранной литературы на украинский, а также увеличение количества экземпляров;
- курс на уничтожение пиратства и контрафакта в сфере усиления уголовной ответственности. Прозрачность в системе книгоиздания;
- постоянное обновление фондов библиотек в городах и регионах: публичных, школьных, университетских. И в дальнейшем трансформация библиотек в современные центры для потребления книг - хабы.

"Если мы успешно реализуем запланированное - книжная отрасль сможет возродиться. Согласно нашим прогнозам, среди взрослых изменится количество еженедельных читателей с 27% до 30%. Среди детей количество нечитателей (18%) уменьшится до 15%. Относительно сферы в целом, по состоянию на 2025, средний тираж рыночной книги составит 3500 экземпляров, обновится 2000 публичных и школьных библиотек хабов", - подчеркнул министр.

"Это дорожная карта, которая трансформирует отношение к чтению в стране. Как на уровне политикума, так и в обществе. Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием. Поэтому воплощаем ее в жизнь: алгоритм действий имеем, как и осознание важности проблемы", - подытожил министр.

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Топ комментарии
+4
Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан - Цензор.НЕТ 2393
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26.03.2021 14:12
+3
Зачем читать, если вечером по телику: квартал, скоты и лига сексу ?
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26.03.2021 14:09
+2
осторожно - начнут читать хто ж за зеленского проголосует?
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26.03.2021 14:27
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Правила форума Совет форумчан
Зачем читать, если вечером по телику: квартал, скоты и лига сексу ?
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26.03.2021 14:09 Ответить
Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан - Цензор.НЕТ 2393
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26.03.2021 14:12 Ответить
Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием.
Это да. Вот СССР был, вообще, самой читающей нацией. Пока все развивались. изобретали и внедряли - в СССР читали.
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26.03.2021 14:14 Ответить
цены на книги не лезут ни в какие ворота....
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26.03.2021 14:23 Ответить
Особенно в онлайн-библиотеках.

Ах да. В тырнетах же котики и сиськи, а не информация и знания.
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26.03.2021 14:27 Ответить
****
- целый день пытаюсь скачать книгу «как сделать скворечник» из интернета,
но по ссылкам все время попадаю к проституткам.
- так может, книга у них?
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26.03.2021 14:43 Ответить
у них скворечники пустуют
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26.03.2021 14:52 Ответить
так скворцы ж еще не прилетели)))) хононо ))))
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26.03.2021 15:00 Ответить
осторожно - начнут читать хто ж за зеленского проголосует?
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26.03.2021 14:27 Ответить
Хотя бы научпоп журналы выпускайте,чтива в стране вообще нет!
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26.03.2021 14:28 Ответить
В Инете все, что душеньке угодно, есть.

Другое дело, что большинству угодно совсем не то, что развивает.
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26.03.2021 14:31 Ответить
Все уже загружено, просто не всегда комфортно в монитор втыкать, а все тексты на освежители воздуха уже выучены
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26.03.2021 14:35 Ответить
73% надо сначала в логику научиться, чтобы иметь в голове хотя бы зачатки причинно-следственных связей.
Потому что для них, как никогда актуально, "смотришь в книгу - видишь фигу".
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26.03.2021 14:29 Ответить
Мышинная возня, получить корм. Читают единицы, даже меньше. Можете не спорить.
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26.03.2021 14:40 Ответить
Из тех, кто пишет слово "мышиная" с двумя н - таки да. И не спорим.
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26.03.2021 14:55 Ответить
А ты шо в диктанты играешься или такой грамотный шо не понял смысл слова, можешь спорить, но мне не интересно. Доживешь до моих лет может и слова забудешь, как писать.
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26.03.2021 16:02 Ответить
ожидайте атаку на зрение - ухудшение качества визуального восприятия текстов(бледный шрифт и мельчание) и рост продаж очков, линз, посещений офтальмологов
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26.03.2021 14:50 Ответить
К чему бесплодно спорить с веком?- говорил один афромоскаль.Чтения в бумажном виде массового не будет уже никогда! Развивать надо электронные книги,безвредные для глаз ридеры,магазины. Скажете невозможно? Amazon пример этому. Помогите частникам с налогами и дисьрибюцией - будет чтение. Нет- не будет. Все просто.Кстати покетбук это Украина.
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26.03.2021 15:20 Ответить
Дистрибуцией
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26.03.2021 15:21 Ответить
Где много мычат, читают мало.
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26.03.2021 15:29 Ответить
Читати можна і в інтернеті.Зараз інформації дуже багато.
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26.03.2021 15:33 Ответить
 
 