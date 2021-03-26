Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан
Министерство культуры и информационной политики презентовало стратегию продвижения чтения в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Александр Ткаченко.
Стратегия рассчитана на 2021-2025 годы и направлена комплексную трансформацию сферы и увеличение спроса на книги в Украине. Среди основных ее задач:
- повышение статуса книгочтения в государстве, количества читающих украинцев;
- создание экосистемы и предоставление соответствующих условий для комфортного существования издательствам и организациям;
- чтение как ключевой досуг украинцев, в частности для получения новых навыков, необходимых и сейчас, и для успеха в будущем.
"Глобальная цель: чтобы украинцы полюбили читать. А для этого, как минимум, должны быть качественные предложения и выбор на рынке", - отметил Ткаченко.
Отмечается, что стратегия решит ряд проблем:
- доступность книг на всей территории Украины, и в электронном, и в бумажном форматах. В том числе пополнение базы бесплатной литературы;
- увеличение предложения на рынке из-за роста спроса. Больше переводов иностранной литературы на украинский, а также увеличение количества экземпляров;
- курс на уничтожение пиратства и контрафакта в сфере усиления уголовной ответственности. Прозрачность в системе книгоиздания;
- постоянное обновление фондов библиотек в городах и регионах: публичных, школьных, университетских. И в дальнейшем трансформация библиотек в современные центры для потребления книг - хабы.
"Если мы успешно реализуем запланированное - книжная отрасль сможет возродиться. Согласно нашим прогнозам, среди взрослых изменится количество еженедельных читателей с 27% до 30%. Среди детей количество нечитателей (18%) уменьшится до 15%. Относительно сферы в целом, по состоянию на 2025, средний тираж рыночной книги составит 3500 экземпляров, обновится 2000 публичных и школьных библиотек хабов", - подчеркнул министр.
"Это дорожная карта, которая трансформирует отношение к чтению в стране. Как на уровне политикума, так и в обществе. Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием. Поэтому воплощаем ее в жизнь: алгоритм действий имеем, как и осознание важности проблемы", - подытожил министр.
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Это да. Вот СССР был, вообще, самой читающей нацией. Пока все развивались. изобретали и внедряли - в СССР читали.
Ах да. В тырнетах же котики и сиськи, а не информация и знания.
- целый день пытаюсь скачать книгу «как сделать скворечник» из интернета,
но по ссылкам все время попадаю к проституткам.
- так может, книга у них?
Другое дело, что большинству угодно совсем не то, что развивает.
Потому что для них, как никогда актуально, "смотришь в книгу - видишь фигу".