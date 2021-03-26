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Стратегію просування читання презентували в Україні: Мета - підвищення кількості громадян, які читають

Стратегію просування читання презентували в Україні: Мета - підвищення кількості громадян, які читають

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало стратегію просування читання в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Стратегія розрахована на 2021-2025 роки і спрямована на комплексну трансформацію сфери і збільшення попиту на книги в Україні. Серед основних її завдань:

– підвищення статусу книгочитання в державі, кількість українців, які читають;
– створення екосистеми і надання відповідних умов для комфортного існування видавництвам і організаціям;
– читання як ключове дозвілля українців, зокрема для здобуття нових навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.

"Глобальна мета: щоб українці полюбили читати. А для цьго, як мінімум, мають бути якісні пропозиції і вибір на ринку", - зазначив Ткаченко.

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Зазначається, що стратегія вирішить низку проблем:

– доступність книг на всій території України, і в електронному, і у паперовому форматах. У тому числі поповнення бази безкоштовної літератури;
– збільшення пропозиції на ринку через зростання попиту. Більше перекладів іноземної літератури на українську, а також підвищення кількості примірників;
– курс на знищення піратства та контрафакту у сфері через посилення кримінальної відповідальності. Прозорість у системі книговидавництва;
– постійне оновлення фондів бібліотек у містах і регіонах: публічних, шкільних, університетських. І в подальшому трансформація бібліотек у сучасні центри для споживання книг – хаби.

"Якщо ми успішно реалізуємо заплановане – книжкова галузь зможе відродитися. Згідно з нашими прогнозами, серед дорослих зміниться кількість щотижневих читачів з 27% до 30%. Серед дітей кількість нечитачів (18%) зменшиться до 15%. Щодо сфери загалом, станом на 2025, середній наклад ринкової книги становитиме 3500 примірників, оновиться 2000 публічних і шкільних бібліотек-хабів", - наголосив міністр.

"Це дорожня карта, що трансформує ставлення до читання в країні. Як на рівні політикуму, так і серед суспільства. Прийняття даної стратегії – крок до України як читаючої нації, яка вміє критично мислити, досягає своїх цілей і постійно займається саморозвитком. Тож втілюємо її у життя: алгоритм дій маємо, як і усвідомлення важливості проблеми", - підсумував міністр.

Також читайте: Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль

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Топ коментарі
+4
Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан - Цензор.НЕТ 2393
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26.03.2021 14:12
+3
Зачем читать, если вечером по телику: квартал, скоты и лига сексу ?
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26.03.2021 14:09
+2
осторожно - начнут читать хто ж за зеленского проголосует?
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26.03.2021 14:27
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Зачем читать, если вечером по телику: квартал, скоты и лига сексу ?
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26.03.2021 14:09 Відповісти
Стратегию продвижения чтения презентовали в Украине: Цель - повышение количества читающих граждан - Цензор.НЕТ 2393
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26.03.2021 14:12 Відповісти
Принятие данной стратегии - шаг к Украине как читающей нации, которая умеет критически мыслить, достигает своих целей и постоянно занимается саморазвитием.
Это да. Вот СССР был, вообще, самой читающей нацией. Пока все развивались. изобретали и внедряли - в СССР читали.
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26.03.2021 14:14 Відповісти
цены на книги не лезут ни в какие ворота....
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26.03.2021 14:23 Відповісти
Особенно в онлайн-библиотеках.

Ах да. В тырнетах же котики и сиськи, а не информация и знания.
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26.03.2021 14:27 Відповісти
****
- целый день пытаюсь скачать книгу «как сделать скворечник» из интернета,
но по ссылкам все время попадаю к проституткам.
- так может, книга у них?
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26.03.2021 14:43 Відповісти
у них скворечники пустуют
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26.03.2021 14:52 Відповісти
так скворцы ж еще не прилетели)))) хононо ))))
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26.03.2021 15:00 Відповісти
осторожно - начнут читать хто ж за зеленского проголосует?
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26.03.2021 14:27 Відповісти
Хотя бы научпоп журналы выпускайте,чтива в стране вообще нет!
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26.03.2021 14:28 Відповісти
В Инете все, что душеньке угодно, есть.

Другое дело, что большинству угодно совсем не то, что развивает.
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26.03.2021 14:31 Відповісти
Все уже загружено, просто не всегда комфортно в монитор втыкать, а все тексты на освежители воздуха уже выучены
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26.03.2021 14:35 Відповісти
73% надо сначала в логику научиться, чтобы иметь в голове хотя бы зачатки причинно-следственных связей.
Потому что для них, как никогда актуально, "смотришь в книгу - видишь фигу".
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26.03.2021 14:29 Відповісти
Мышинная возня, получить корм. Читают единицы, даже меньше. Можете не спорить.
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26.03.2021 14:40 Відповісти
Из тех, кто пишет слово "мышиная" с двумя н - таки да. И не спорим.
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26.03.2021 14:55 Відповісти
А ты шо в диктанты играешься или такой грамотный шо не понял смысл слова, можешь спорить, но мне не интересно. Доживешь до моих лет может и слова забудешь, как писать.
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26.03.2021 16:02 Відповісти
ожидайте атаку на зрение - ухудшение качества визуального восприятия текстов(бледный шрифт и мельчание) и рост продаж очков, линз, посещений офтальмологов
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26.03.2021 14:50 Відповісти
К чему бесплодно спорить с веком?- говорил один афромоскаль.Чтения в бумажном виде массового не будет уже никогда! Развивать надо электронные книги,безвредные для глаз ридеры,магазины. Скажете невозможно? Amazon пример этому. Помогите частникам с налогами и дисьрибюцией - будет чтение. Нет- не будет. Все просто.Кстати покетбук это Украина.
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26.03.2021 15:20 Відповісти
Дистрибуцией
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26.03.2021 15:21 Відповісти
Где много мычат, читают мало.
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26.03.2021 15:29 Відповісти
Читати можна і в інтернеті.Зараз інформації дуже багато.
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26.03.2021 15:33 Відповісти
 
 