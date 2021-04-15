"Книжковий Арсенал"-2021 перенесли з травня на червень через локдаун. ВIДЕО
У зв'язку з триваючим зростанням кількості хворих на COVID-19 у Києві і продовженням локдауну в регіоні організатори Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал" вирішили змінити дати його проведення в 2021 році. Проведення фестивалю перенесено з травня на 23-27 червня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Мистецького Арсеналу".
"Вчора було подовжено локдаун і ми розуміємо, що дата його закінчення може виявитись неостаточною — ситуація з ковідом загрозлива. Планувати таку велику подію при такій несталості неможливо. Ми розуміємо, що у нас є два варіанти — вже зараз скасувати Книжковий Арсенал цього року наживо або зробити спробу врятувати фестиваль. Ми обираємо другий пункт", — говорить директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.
У червні фестиваль збереже свій гібридний формат: книжковий ярмарок, події кураторських програм, нагородження переможців конкурсів Найкращий книжковий дизайн та Антитвір відбудуться наживо в Мистецькому арсеналі. Частина цих подій складе онлайн-програму Книжкового Арсеналу, яку можна буде подивитись з будь-якого куточка світу. Дистанційно відбудуться програми професійного розвитку для видавців і літменеджерів, зокрема і "Література на експорт", що спрямована на збільшення перекладів української літератури за кордоном.
Квитки на Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" продаватимуться виключно онлайн. Фестиваль передбачає послотну відвідуваність — купити квиток можна буде лише на певний слот і зайти в Арсенал у певний час. Це допоможе уникнути черг і небезпечного скупчення людей.
Про старт продажу квитків, а також програму Х Книжкового Арсеналу буде оголошено додатково.
Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" засновано і проводиться Мистецьким арсеналом з 2011 року. Щороку він збирає понад 100 іноземних гостей, більш як 200 видавців та культурних інституцій, понад 55 тисяч відвідувачів.
У 2019 році Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" отримав звання "Найкращий літературний фестиваль світу". Його місія — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.
Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" був запланований на 20–24 травня 2020 року, проте не відбувся через пандемію та локдаун.
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