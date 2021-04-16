"Слуга народа" Богуцкая во время голосования в Раде смотрела кино. ВИДЕО

Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая смотрела кино во время вчерашнего заседания парламента.

Соответствующее видео опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

По словам его корреспондента, во время голосования в одном ухе Богуцкой был подключенный к смартфону наушник, а на экране телефона - шло кино.

Во время этого голосования Богуцкая нажала кнопку "воздерживаюсь".

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"Интересно, а как нардепка от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая слышит и видит, за что голосует?", - поинтересовались журналисты.