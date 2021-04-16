"Слуга народа" Богуцкая во время голосования в Раде смотрела кино. ВИДЕО
Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая смотрела кино во время вчерашнего заседания парламента.
Соответствующее видео опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
По словам его корреспондента, во время голосования в одном ухе Богуцкой был подключенный к смартфону наушник, а на экране телефона - шло кино.
Во время этого голосования Богуцкая нажала кнопку "воздерживаюсь".
Также на Цензор.НЕТ: Премьер глух и слеп. Нужен нормальный. Например, Саакашвили, - "слуга народа" Богуцкая
"Интересно, а как нардепка от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая слышит и видит, за что голосует?", - поинтересовались журналисты.
Топ комментарии
+24 саша паламарчук
показать весь комментарий16.04.2021 20:35 Ответить Ссылка
+22 Igor V #453603
показать весь комментарий16.04.2021 20:41 Ответить Ссылка
+21 mrSmith
показать весь комментарий16.04.2021 20:36 Ответить Ссылка
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Им еще законопроекты-раскраски здорово помогли бы!
Оту чорнороту пісаку вибрали ЛИШЕ за постійне харкання в Порошенка.
Більш нічого робити воно не вміє.
Ребяты, кому это вообще странно, то проблема с вами, не с ними. У них все ок, уже поверьте.
керують бляха
чорта
А що з неї взяти - воно ж хвореньке на голову