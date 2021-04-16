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"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно. ВIДЕО

Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька дивилася кіно під час вчорашнього засідання парламенту.

Відповідне відео опублікувало видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

За словами його кореспондента, під час голосування в одному вусі Богуцької був підключений до смартфону навушник, а на екрані телефону – ішов фільм.

Під час цього голосування Богуцька натиснула кнопку "утримуюся".

"Цікаво, а як нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька чує і бачить, за що голосує?", - поцікавилися журналісти.

Дивіться також: Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15045) депутат (1781) кіно (965) Богуцька Ліза (66)


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Топ коментарі
+24
Лізка, коли путч буде! А воно відосіки дивиться....ваще абарзєла
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16.04.2021 20:35 Відповісти
+22
Это только тупоголовое рагулье 73% себе придумало, что массовка случайных людей нанятая зелупой для нажимания на кнопки в раде, пришла улучшать их жизнь.
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16.04.2021 20:41 Відповісти
+21
Сейчас подтянуться "спасатели малибу" которые популярно объяснят, что это не кино а анимированный обзор законопроекта, который голосовали!
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16.04.2021 20:36 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Лізка, коли путч буде! А воно відосіки дивиться....ваще абарзєла
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16.04.2021 20:35 Відповісти
А що ж робити, може анал -табу.
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16.04.2021 20:38 Відповісти
Сейчас подтянуться "спасатели малибу" которые популярно объяснят, что это не кино а анимированный обзор законопроекта, который голосовали!
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16.04.2021 20:36 Відповісти
Вам смешно, а зря! Это отличный способ сделать хоть чуть-чуть понятным содержание законодательной деятельности слугами народа.
Им еще законопроекты-раскраски здорово помогли бы!
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17.04.2021 15:47 Відповісти
Лучше слуг поменять.
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17.04.2021 16:25 Відповісти
А что им от этого? Будут за пенсией в Львов ездить???
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16.04.2021 20:38 Відповісти
"Дурень думкою багатіє!" !!!)))
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16.04.2021 20:40 Відповісти
та, ладно! Єто ж не порнуха! Уже виден рост самосознания!)))
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16.04.2021 20:37 Відповісти
тут интересный момент проскочил
"Слуга народа" Богуцкая во время голосования в Раде смотрела кино - Цензор.НЕТ 7890
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16.04.2021 20:39 Відповісти
Ахаха, наш суд самый гуманный для "той стороны", но не для Украины. Сначала посмотри этот интересный момент. https://www.youtube.com/watch?v=P7OwYVanaSM
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16.04.2021 20:51 Відповісти
и снова ссылку на эту помойку дал. Пздц, мог ещё рассказать про распятого негром из НАТО рузькоязычного мальчика в Роттердаме
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16.04.2021 20:55 Відповісти
Для таких как ты не помойки это медведчукские пропагандонтские сми, там как раз и рассказывают про негров и про НАТО. Тебе же ясно сказали, что информация о том, что Семочкино семейство имеет паспорта РФ и недвижимости на миллионы долларов есть в свободном доступе. И в СБУ есть об этом информация, давай и дальше доверяй нашим судам. Стерненко, Антоненко, Дугарь, Кузьменко спроси у них про наши суды, а также спроси у нельки штепы, рыгоушлепка ефремова, борисова экс мэра стаханова и еще у сотни оправданной сепарной шелупони, они тебе расскажут про самый гуманный суд.
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16.04.2021 22:13 Відповісти
Это п.здец, акие же вы тупые зебилы...."В суде Семочко заявил, что не считает лиц, о которых говорилось в расследовании, своими родственниками. В частности, речь идет о его жене, пасынке, падчерицу, зяте и других. У всех есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма. Кроме того, "не родственники" разведчика обладают рядом объектов недвижимости в Козине под Киевом."..... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/13/7273380/
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16.04.2021 22:17 Відповісти
ББС это же не Бигус? Могу еще накидать. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45890504
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16.04.2021 22:22 Відповісти
алло! ббс уже тоже за руку на лжи ловили, в суд водили и там же наказывали за дерьмометание. В статье много ссылок на посты из фейсбука зеленых мародёров, куча уже удалены, а на их месте "Би-би-си не несёт ответственности за содержание других сайтов." Забудь, фейки своё отжили, вы осуществили просьбу ***** в 2019, теперь использованные резиновые изделия никого не интересуют.
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17.04.2021 10:50 Відповісти
Почему использованные изделия №1 ни кого не интересуют? Еще как интересуют, вы еще можете послужить, поэтому и защищаете своего. ББС, Бигус, Громадське и другие для вас фейкометы, а кто же для вас не фейкомет? Вопрос риторический. Повторяю еще раз для "особо одаренных" эти показания есть в Єдиний державний реєстр судових рішень, где оно говорит, что не считает лиц, о которых говорилось в расследовании, своими родственниками. В частности, речь идет о его жене, пасынке, падчерицу, зяте и других. У них всех есть российские паспорта, выданные на территории оккупированного Крыма. Не может быть главой внешней разведки тело у которого первые родственники имеют гражданство россии, тем более если они получили его после оккупации Крыма.
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17.04.2021 11:37 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/3435/180/131480/?1 ознакомься
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17.04.2021 16:29 Відповісти
самое интересное , что в этой чудо стране судится и дойти до верховного суда -могут не все) особенно когда ты сидишь в камере с туберкулезниками и спидозниками, и еще с теми кто по 30 лет отсидел , там на все пойдешь что бы выйти) а на свободе , можно конечно киздеть и судится годами -если ,конечно есть деньги) это к тому шо там говорит бигус про путь к верховному суду
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19.04.2021 01:27 Відповісти
А сколько получил Уколов за эту хер...ню?
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17.04.2021 12:25 Відповісти
ноль, меньше, чем ты за свою херню.
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17.04.2021 13:17 Відповісти
Шо хоть за кино?
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16.04.2021 20:39 Відповісти
Сериал "Слуга Народа", наверное...тот эпизод, когда храбрый Голобородько расстреливает Раду.
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16.04.2021 20:45 Відповісти
тож так думаю - Интересная серия про борьбу с олигархами и снижение тарифов.
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16.04.2021 20:51 Відповісти
А лохторат так "надеялся и верил" ,але виявилось що це лише кіно !!!)))
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16.04.2021 20:58 Відповісти
Було б смішно, аби не було так страшно. Наголосували .
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16.04.2021 20:40 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая во время голосования в Раде смотрела кино - Цензор.НЕТ 3247
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16.04.2021 20:41 Відповісти
Это только тупоголовое рагулье 73% себе придумало, что массовка случайных людей нанятая зелупой для нажимания на кнопки в раде, пришла улучшать их жизнь.
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16.04.2021 20:41 Відповісти
а что за фильм? Сложно понять отсюда..
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16.04.2021 20:42 Відповісти
Я тут получил пенсию и думаю второйраз на Мальдивы смотать,а они СЛУГИ бедные в связи с отсутствием денег и времени готь на Службе киношку покрутят.
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16.04.2021 20:42 Відповісти
не мешайте даме мозг тренировать...мож лиза слуга всех народов?а мож и всех желающих...
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16.04.2021 20:42 Відповісти
На любой работе, любой человек иногда филонил. Политики знают какой вопрос будет поставлен на голосование, она решила да насрать мне на эту тему или не знаю я какое решение верно, и спокойно занималась своими делами, зная что нажмет в итоге. Не на защиту ее, партии и тд и тп, просто за ними следят так, как будто они звезды Голливуда, докапываются до любой мелочи, забывая что они такие же самые люди.
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16.04.2021 20:44 Відповісти
Воно має розуміти ,що воно публічна особа ,а не пересічний громадянин !! Ясна річ, якщо воно взагалі спроможно мислити !!!))))
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16.04.2021 20:54 Відповісти
А що скажуть виборці, які пустили в парламент нероб і крадунів ?
Оту чорнороту пісаку вибрали ЛИШЕ за постійне харкання в Порошенка.
Більш нічого робити воно не вміє.
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16.04.2021 20:46 Відповісти
Та да - и водки столько не выпешь.
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17.04.2021 04:38 Відповісти
Тварь,А такая правильная,была...
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16.04.2021 20:47 Відповісти
Прям тварь?? Наверное вы лично знакомы и она тебе сделала что-то мерзопакостное?)))
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16.04.2021 20:51 Відповісти
По уровню агрессии наверно рога наставила
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16.04.2021 20:57 Відповісти
Зебуїни ще й захищають і виправдовують? Дебіли, то ви її у ВР для того й вибрали? Ні, а що ще та сикуха здатна робити? Ну не думати ж, аналізувати, рішення приймати..? Правда ж? А от кіно переглядати і всякою хернею займатись саме те для депутата. А що, подумаєш парламент, подумаєш проблеми держави, якщо кіно цікаве?
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16.04.2021 21:01 Відповісти
Смотри за своей жизнью, не суй хлевало в жизни чужих тебе людей. Мля почему такие моралисты и идейные люди как ты , не сидят там и не смотрят кино? Может потому что тупые, ленивые и завистливые личности, которым дай только других обосрать на форумах?
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16.04.2021 21:11 Відповісти
Чмо ти убоге, чуже життя то вдома, а тут та сикуха сидить в парламенті. І попала вона туди, бо вибрана народом України для вирішення проблем того народу і держави, а не для перегляду кіно. І, до речі, той народ ту шмару утримує. Втямив. хоча, судячи з твоєї впоротою тупості, ти то зрозуміти не здатен.
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16.04.2021 21:16 Відповісти
Молодец)) Злостный парень)
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16.04.2021 21:21 Відповісти
Игорь ты понимаешь если меня поймает начальник за просмотром в рабочее время фильма он меня накажет что мало не покажеться! Я начальник Богутской! Я за неё голосовал! Не подскажешь как мне её наказать? Назови хоть один способ?
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16.04.2021 20:58 Відповісти
Abusing Her...
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16.04.2021 21:39 Відповісти
go on sister.....
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16.04.2021 22:08 Відповісти
Кто была правильная - лизка? Когда?
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17.04.2021 04:39 Відповісти
ага
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16.04.2021 20:48 Відповісти
Ребята, лучше пусть фильмы смотрит чем говорит или тем более голосует. Если их всех заставить фильмы смотреть, через неделю курс доллара начнёт понижаться.
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16.04.2021 20:52 Відповісти
ребята, она не нужна
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16.04.2021 21:34 Відповісти
А в чем проблема? Каке бы неожиданно? Да? Вполне возможно, что некоторые ее представляли "резиновой бабой", и тоже смотрели кино(есть факты).

Ребяты, кому это вообще странно, то проблема с вами, не с ними. У них все ок, уже поверьте.
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16.04.2021 20:53 Відповісти
у нас проблема конечно с ними, ибо им до ***** на наши проблеми
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16.04.2021 21:37 Відповісти
Блин ну почему про ЕС ни одного такого зашквара нет?! Кроме мифической Липецуой фабрики и мифического Порошенко алкоголика даже по Г+Г не показывают! Где записаться в Порохоботы?
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16.04.2021 20:55 Відповісти
Ну реально смотришь на этих обдолбаных клоунов и понимаешь что Порошенко при всех его недостатках по сравнению с ними ну прям как Исус Христос по сравнению с фарисеями!
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16.04.2021 21:04 Відповісти
Ага, прям мальчик в трусиках с голубыми поросячими глазками ))) а слуги взяли и распяли его на щите )))
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16.04.2021 21:20 Відповісти
Порох,це минуле ,яке слід пам"ятати,як досвід і вчитись на його помилках ,а жити слід сьогоденням та майбутнім !!! Більш цікаво почути чому Віслючок не реформує суди та не бореться з корупцією , а не те чому Порох не зробив !!! Минуле не повернешь ,а жити і далі треба !!!)))
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16.04.2021 21:35 Відповісти
Твой ***** тоже не красавец про Зеленского похожего на помесь хорька с крысой вобще молчу! Глядя на ***** и Зеленского мне рыгать хочется! Так что ты хотел сказать болезное? Назови 10 зашкваров Порошенко? Только ненадо повторять фейки Гебель ТВ я не поведусь я не ЗЕбил!
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16.04.2021 21:35 Відповісти
накуя она в Трускавец ездила?
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16.04.2021 21:00 Відповісти
Работает ЗЕбедняга наизнос.
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16.04.2021 21:01 Відповісти
Працювати повинні кріпаки закабаленні. А кіно дивитись представники Палестини в українському парламенті.
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16.04.2021 21:01 Відповісти
і взагалі, де савченко з гранатометом?
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16.04.2021 21:03 Відповісти
Савченко в стенах ВР бухала! Ты реально веришь она пойдет против своих? Против такого же быдла как и она?!
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16.04.2021 21:06 Відповісти
тю, роспустили патріотку торгаші, та то таке
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16.04.2021 21:10 Відповісти
але спочатку в іраку її фсб завербувало, 101%
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16.04.2021 21:17 Відповісти
Патриотку какой страны? Помнится у её сестрички хатынка в Москве есть!
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16.04.2021 21:17 Відповісти
тим паче, фсб-шна худоба, тягнеця до своєї кошари
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16.04.2021 21:25 Відповісти
Минометом. Савченко предлагали минометами разхерачить эту конченную зРаду с этими нахлебниками и бездельниками! Самое забавное в том, что почти 47% населения Украины разделяли ее мнение! Остальные тоже были не против, но там как правило были предложения или вешать депутатов, министров, ментов, судей и прокуроров на столбах вокруг зРады или же 30% предлагали патриотично утопить в Днепре всю эту шайку дорвавшихся до деребана бандитов...
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17.04.2021 10:51 Відповісти
кгб в чистом виде
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17.04.2021 11:21 Відповісти
400+ підараків з підаракинями +3000
керують бляха
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16.04.2021 21:07 Відповісти
с этими уе..ками будущего у страны небудет
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16.04.2021 21:08 Відповісти
такое тут не принято писать
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19.04.2021 01:14 Відповісти
Якби я дивився кіно на роботі, замість того, щоб працювати, то мав би неприємності, але я ж не НАРОДНИЙ депутат))
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16.04.2021 21:10 Відповісти
нардепідру покуй
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16.04.2021 21:21 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно - Цензор.НЕТ 7366
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16.04.2021 21:21 Відповісти
Просто ****...Незважаючи на те, що жінка....просто ****...Жодної дискримінації панове..Обличчя влади у всій красі....
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16.04.2021 21:35 Відповісти
є проблема? так йди до депутата верховної ради
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16.04.2021 21:42 Відповісти
понабирали случайных людей чтобы они кнопки нажимали по отмашке, только вместо чечетова смартфон
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16.04.2021 21:42 Відповісти
жиди - слугі
чорта
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16.04.2021 21:43 Відповісти
хто там думал шо евреи "грамотні люди"?
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16.04.2021 21:48 Відповісти
Розумні жиди виїхали звідси ще 30 років тому назад. Залишились бездарні дегенерати і кримінал.
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16.04.2021 22:22 Відповісти
****, циганва закатала деньги медицини в асвальт
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16.04.2021 21:50 Відповісти
Хорошо хоть не порно сайты.. Но это мужской половине зала более злободневно.
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16.04.2021 22:10 Відповісти
Народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая смотрела кино во время вчерашнего заседания парламента Источник: https://censor.net/ru/v3260290

А що з неї взяти - воно ж хвореньке на голову
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16.04.2021 22:14 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно - Цензор.НЕТ 5067"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно - Цензор.НЕТ 786
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17.04.2021 01:09 Відповісти
Интересно, а Лизка будет в Фейсбуке оправдываться? Или будет сюжет просмотренного фильма пересказывать?
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17.04.2021 10:53 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно - Цензор.НЕТ 8377
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17.04.2021 16:53 Відповісти
слів нема- "слуга народу"
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17.04.2021 21:04 Відповісти
Раджу слузі переглянути Eraserhead (1977) ну і звісно Тіні забутих предків, можливо задумається трохи
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17.04.2021 22:42 Відповісти
как платят - так и работает
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19.04.2021 01:16 Відповісти
 
 