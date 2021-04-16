"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно. ВIДЕО

Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька дивилася кіно під час вчорашнього засідання парламенту.

Відповідне відео опублікувало видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

За словами його кореспондента, під час голосування в одному вусі Богуцької був підключений до смартфону навушник, а на екрані телефону – ішов фільм.

Під час цього голосування Богуцька натиснула кнопку "утримуюся".

"Цікаво, а як нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька чує і бачить, за що голосує?", - поцікавилися журналісти.

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