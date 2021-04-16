"Слуга народу" Богуцька під час голосування в Раді дивилася кіно. ВIДЕО
Народна депутатка "СН" Єлизавета Богуцька дивилася кіно під час вчорашнього засідання парламенту.
Відповідне відео опублікувало видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
За словами його кореспондента, під час голосування в одному вусі Богуцької був підключений до смартфону навушник, а на екрані телефону – ішов фільм.
Під час цього голосування Богуцька натиснула кнопку "утримуюся".
"Цікаво, а як нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька чує і бачить, за що голосує?", - поцікавилися журналісти.
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Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар16.04.2021 20:35 Відповісти Посилання
+22 Igor V #453603
показати весь коментар16.04.2021 20:41 Відповісти Посилання
+21 mrSmith
показати весь коментар16.04.2021 20:36 Відповісти Посилання
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Им еще законопроекты-раскраски здорово помогли бы!
Оту чорнороту пісаку вибрали ЛИШЕ за постійне харкання в Порошенка.
Більш нічого робити воно не вміє.
Ребяты, кому это вообще странно, то проблема с вами, не с ними. У них все ок, уже поверьте.
керують бляха
чорта
А що з неї взяти - воно ж хвореньке на голову