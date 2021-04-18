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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Террористы обстреливают украинские позиции под Горловкой из гранатометов. ВИДЕО

Вечером 17 апреля по украинским позициям под Горловкой оккупанты вели огонь, используя гранатометы.

Как передает Цензор.НЕТ корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций со стороны оккупированной российскими гибридными силами территории.

Речь идет о позиции вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и ночью на 18 апреля против ВСУ использовались гранатометы и стрелковое оружие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов. ВИДЕО

Горловка (2384) обстрел (27972) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+43
Обстріл українських позицій під Горлівкою - Цензор.НЕТ 1763
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18.04.2021 16:39 Ответить
+14
гребанный стыд!, где наша отведенная техника???
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18.04.2021 16:39 Ответить
+13
а бубочка снова утёрся
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4051
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18.04.2021 17:06 Ответить
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А де відео з використанням кацапами 120 мм калібру ?
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18.04.2021 16:33 Ответить
Насквозь лживый видосик. Интерьер не совпадает. вот настоящая передовая
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 1163
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18.04.2021 18:36 Ответить
эти съемки порноактрисы где -то в катарских окопах
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18.04.2021 19:08 Ответить
ну, нє відать хлу кімактєрічєскова самміта...

Колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер під час https://cepa.org/event/u-s-response-to-russia/ онлайн-дискусії в аналітичному Центрі з аналізу європейської політики (CEPA) висловив думку, що "якщо Росія почне вводити свої війська на територію України" або якщо опозиціонер Олексій Навальний "помре у в'язниці", адміністрація Байдена має запроваджувати нові суворіші санкції.
Креймер підкреслив, що "звісно, Росія вже там (в Україні - ред.), вона вже вторглась", але якщо вона почне "просувати свої вже значні мобілізовані сили", США потрібно "діяти дуже швидко" - "в ідеалі, із союзниками, але якщо необхідно, й самостійно".
Й випадку, якщо станеться одна із цих подій, каже Креймер, запрошення Путіну взяти участь у кліматичному саміті повинно бути відкликаним, а "ідея про двосторонню зустріч має бути цілковито відкинута".
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18.04.2021 16:34 Ответить
гребанный стыд!, где наша отведенная техника???
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18.04.2021 16:39 Ответить
Обстріл українських позицій під Горлівкою - Цензор.НЕТ 1763
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18.04.2021 16:39 Ответить
Зате верховний, прости господи, говнголовнокомандувач увесь такий поголений, навіть цицьки побрив.
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18.04.2021 19:11 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !!!
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18.04.2021 16:46 Ответить
https://twitter.com/MarchDok

https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1383773423311089666 23 мин

Минобороны ФРГ:
Россия тайно нацелила ракеты на Германию
Фрау Меркель и остальные продажные пи з д ократы Бундестага, это вам бонус за любовь к СП-2.
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18.04.2021 16:48 Ответить
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 1387
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18.04.2021 16:57 Ответить
"Росія тайно". Самі і пустили цю чутку, щоб німці вели себе тихо і не лізли, коли тут почнеться.
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18.04.2021 16:59 Ответить
А, какие-то самодеятельные террористы обстреливают, да? Не расия?
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18.04.2021 16:58 Ответить
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4079
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18.04.2021 17:05 Ответить
а бубочка снова утёрся
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4051
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18.04.2021 17:06 Ответить
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 2893
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18.04.2021 17:13 Ответить
Клоун з танцюристом вирішують світові проблеми - ну, смішно танцюють
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18.04.2021 19:15 Ответить
Да вообще-то он не за Украину совсем. Тяжело до вас доходит очевидное...
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18.04.2021 18:42 Ответить
То не Зеленського потрібно так відштовхувати а москалів з України і не позорьте такими роликами самі себе і свою країну!
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18.04.2021 18:46 Ответить
владимир ссаныч, перелогинтесь.
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18.04.2021 18:52 Ответить
доки не полізуть вогонь краще не відкривати, а зараз дрони у повітрі вирішають питання на 100%.
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18.04.2021 17:08 Ответить
Позорище гнусавое в памперсах кайф ловит и контрабандистов
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18.04.2021 17:11 Ответить
где снайпера !?
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18.04.2021 17:14 Ответить
Терриконы возле Майорска и канал рядом.
Ведут провокационный обстрел, чтобы вынудить наших ответить и обозначить себя. В это время снайпер так и убивает наших парней.
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18.04.2021 17:19 Ответить
Мириться хотят, отправляйте Фокина с Сивохой...
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18.04.2021 17:39 Ответить
заробитчане?
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18.04.2021 17:41 Ответить
Ну и где наш клоун? Пусть пешком сходит на ту сторону и расскажет как "просто нужно перестать стрелять"
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18.04.2021 17:57 Ответить
Смерть рашистським окупантам! Шоб ви всі кацапи виздихали ссуки!
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18.04.2021 18:40 Ответить
Терористи обстрілюють українські позіції бо смороду думають що до них їде підмога а ле смород не знають що підмога їхня Вже лежить догори ногами вся)))
https://akcent.info/shche-do-ukrainy-ne-doikhav-a-v-bij-vzhe-vstupyly-partyzany-vy-povynni-bachyty-tse-video/ Ще до України НЕ доїхав, а в бій Вже вступили партізані.Ві повінні Бачити це відео!
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18.04.2021 18:55 Ответить
х**ло готується до зустрічі.
Він ще відповідь не дав.
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18.04.2021 23:36 Ответить
 
 