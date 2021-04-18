Террористы обстреливают украинские позиции под Горловкой из гранатометов. ВИДЕО
Вечером 17 апреля по украинским позициям под Горловкой оккупанты вели огонь, используя гранатометы.
Как передает Цензор.НЕТ корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций со стороны оккупированной российскими гибридными силами территории.
Речь идет о позиции вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и ночью на 18 апреля против ВСУ использовались гранатометы и стрелковое оружие.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов. ВИДЕО
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+43 Светлана Науменко
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+14 Nikos KGB
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Колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер під час https://cepa.org/event/u-s-response-to-russia/ онлайн-дискусії в аналітичному Центрі з аналізу європейської політики (CEPA) висловив думку, що "якщо Росія почне вводити свої війська на територію України" або якщо опозиціонер Олексій Навальний "помре у в'язниці", адміністрація Байдена має запроваджувати нові суворіші санкції.
Креймер підкреслив, що "звісно, Росія вже там (в Україні - ред.), вона вже вторглась", але якщо вона почне "просувати свої вже значні мобілізовані сили", США потрібно "діяти дуже швидко" - "в ідеалі, із союзниками, але якщо необхідно, й самостійно".
Й випадку, якщо станеться одна із цих подій, каже Креймер, запрошення Путіну взяти участь у кліматичному саміті повинно бути відкликаним, а "ідея про двосторонню зустріч має бути цілковито відкинута".
говнголовнокомандувач увесь такий поголений, навіть цицьки побрив.
https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1383773423311089666 23 мин
Минобороны ФРГ:
Россия тайно нацелила ракеты на Германию
Фрау Меркель и остальные продажные пи з д ократы Бундестага, это вам бонус за любовь к СП-2.
Ведут провокационный обстрел, чтобы вынудить наших ответить и обозначить себя. В это время снайпер так и убивает наших парней.
https://akcent.info/shche-do-ukrainy-ne-doikhav-a-v-bij-vzhe-vstupyly-partyzany-vy-povynni-bachyty-tse-video/ Ще до України НЕ доїхав, а в бій Вже вступили партізані.Ві повінні Бачити це відео!
Він ще відповідь не дав.