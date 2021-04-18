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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів. ВIДЕО

Увечері 17 квітня по українських позиціях під Горлівкою окупанти вели вогонь, використовуючи гранатомети.

Як передає Цензор.НЕТ, кореспондент Радіо Свобода зафіксував обстріл українських позицій із боку окупованої російськими гібридними силами території.

Йдеться про позицію поблизу Горлівки. Там увечері 17 квітня і вночі на 18 квітня проти ЗСУ використовували гранатомети і стрілецьку зброю.

Дивіться також: Увечері 16 квітня окупанти випустили по наших позиціях під Опитним не менше 30 снарядів калібру 122 мм, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Горлівка (208) обстріл (29302) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+43
Обстріл українських позицій під Горлівкою - Цензор.НЕТ 1763
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18.04.2021 16:39 Відповісти
+14
гребанный стыд!, где наша отведенная техника???
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18.04.2021 16:39 Відповісти
+13
а бубочка снова утёрся
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4051
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18.04.2021 17:06 Відповісти
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А де відео з використанням кацапами 120 мм калібру ?
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18.04.2021 16:33 Відповісти
Насквозь лживый видосик. Интерьер не совпадает. вот настоящая передовая
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 1163
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18.04.2021 18:36 Відповісти
эти съемки порноактрисы где -то в катарских окопах
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18.04.2021 19:08 Відповісти
ну, нє відать хлу кімактєрічєскова самміта...

Колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер під час https://cepa.org/event/u-s-response-to-russia/ онлайн-дискусії в аналітичному Центрі з аналізу європейської політики (CEPA) висловив думку, що "якщо Росія почне вводити свої війська на територію України" або якщо опозиціонер Олексій Навальний "помре у в'язниці", адміністрація Байдена має запроваджувати нові суворіші санкції.
Креймер підкреслив, що "звісно, Росія вже там (в Україні - ред.), вона вже вторглась", але якщо вона почне "просувати свої вже значні мобілізовані сили", США потрібно "діяти дуже швидко" - "в ідеалі, із союзниками, але якщо необхідно, й самостійно".
Й випадку, якщо станеться одна із цих подій, каже Креймер, запрошення Путіну взяти участь у кліматичному саміті повинно бути відкликаним, а "ідея про двосторонню зустріч має бути цілковито відкинута".
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18.04.2021 16:34 Відповісти
гребанный стыд!, где наша отведенная техника???
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18.04.2021 16:39 Відповісти
Обстріл українських позицій під Горлівкою - Цензор.НЕТ 1763
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18.04.2021 16:39 Відповісти
Зате верховний, прости господи, говнголовнокомандувач увесь такий поголений, навіть цицьки побрив.
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18.04.2021 19:11 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,только лютая СМЕРТЬ !!!
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18.04.2021 16:46 Відповісти
https://twitter.com/MarchDok

https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1383773423311089666 23 мин

Минобороны ФРГ:
Россия тайно нацелила ракеты на Германию
Фрау Меркель и остальные продажные пи з д ократы Бундестага, это вам бонус за любовь к СП-2.
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18.04.2021 16:48 Відповісти
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 1387
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18.04.2021 16:57 Відповісти
"Росія тайно". Самі і пустили цю чутку, щоб німці вели себе тихо і не лізли, коли тут почнеться.
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18.04.2021 16:59 Відповісти
А, какие-то самодеятельные террористы обстреливают, да? Не расия?
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18.04.2021 16:58 Відповісти
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4079
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18.04.2021 17:05 Відповісти
а бубочка снова утёрся
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 4051
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18.04.2021 17:06 Відповісти
Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів - Цензор.НЕТ 2893
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18.04.2021 17:13 Відповісти
Клоун з танцюристом вирішують світові проблеми - ну, смішно танцюють
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18.04.2021 19:15 Відповісти
Да вообще-то он не за Украину совсем. Тяжело до вас доходит очевидное...
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18.04.2021 18:42 Відповісти
То не Зеленського потрібно так відштовхувати а москалів з України і не позорьте такими роликами самі себе і свою країну!
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18.04.2021 18:46 Відповісти
владимир ссаныч, перелогинтесь.
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18.04.2021 18:52 Відповісти
доки не полізуть вогонь краще не відкривати, а зараз дрони у повітрі вирішають питання на 100%.
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18.04.2021 17:08 Відповісти
Позорище гнусавое в памперсах кайф ловит и контрабандистов
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18.04.2021 17:11 Відповісти
где снайпера !?
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18.04.2021 17:14 Відповісти
Терриконы возле Майорска и канал рядом.
Ведут провокационный обстрел, чтобы вынудить наших ответить и обозначить себя. В это время снайпер так и убивает наших парней.
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18.04.2021 17:19 Відповісти
Мириться хотят, отправляйте Фокина с Сивохой...
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18.04.2021 17:39 Відповісти
заробитчане?
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18.04.2021 17:41 Відповісти
Ну и где наш клоун? Пусть пешком сходит на ту сторону и расскажет как "просто нужно перестать стрелять"
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18.04.2021 17:57 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Шоб ви всі кацапи виздихали ссуки!
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18.04.2021 18:40 Відповісти
Терористи обстрілюють українські позіції бо смороду думають що до них їде підмога а ле смород не знають що підмога їхня Вже лежить догори ногами вся)))
https://akcent.info/shche-do-ukrainy-ne-doikhav-a-v-bij-vzhe-vstupyly-partyzany-vy-povynni-bachyty-tse-video/ Ще до України НЕ доїхав, а в бій Вже вступили партізані.Ві повінні Бачити це відео!
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18.04.2021 18:55 Відповісти
х**ло готується до зустрічі.
Він ще відповідь не дав.
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18.04.2021 23:36 Відповісти
 
 