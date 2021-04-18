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Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів. ВIДЕО
Увечері 17 квітня по українських позиціях під Горлівкою окупанти вели вогонь, використовуючи гранатомети.
Як передає Цензор.НЕТ, кореспондент Радіо Свобода зафіксував обстріл українських позицій із боку окупованої російськими гібридними силами території.
Йдеться про позицію поблизу Горлівки. Там увечері 17 квітня і вночі на 18 квітня проти ЗСУ використовували гранатомети і стрілецьку зброю.
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Топ коментарі
+43 Светлана Науменко
показати весь коментар18.04.2021 16:39 Відповісти Посилання
+14 Nikos KGB
показати весь коментар18.04.2021 16:39 Відповісти Посилання
+13 Bogdan_
показати весь коментар18.04.2021 17:06 Відповісти Посилання
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Колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер під час https://cepa.org/event/u-s-response-to-russia/ онлайн-дискусії в аналітичному Центрі з аналізу європейської політики (CEPA) висловив думку, що "якщо Росія почне вводити свої війська на територію України" або якщо опозиціонер Олексій Навальний "помре у в'язниці", адміністрація Байдена має запроваджувати нові суворіші санкції.
Креймер підкреслив, що "звісно, Росія вже там (в Україні - ред.), вона вже вторглась", але якщо вона почне "просувати свої вже значні мобілізовані сили", США потрібно "діяти дуже швидко" - "в ідеалі, із союзниками, але якщо необхідно, й самостійно".
Й випадку, якщо станеться одна із цих подій, каже Креймер, запрошення Путіну взяти участь у кліматичному саміті повинно бути відкликаним, а "ідея про двосторонню зустріч має бути цілковито відкинута".
говнголовнокомандувач увесь такий поголений, навіть цицьки побрив.
https://twitter.com/MarchDok Ледовый лоцман https://twitter.com/MarchDok @MarchDok https://twitter.com/MarchDok/status/1383773423311089666 23 мин
Минобороны ФРГ:
Россия тайно нацелила ракеты на Германию
Фрау Меркель и остальные продажные пи з д ократы Бундестага, это вам бонус за любовь к СП-2.
Ведут провокационный обстрел, чтобы вынудить наших ответить и обозначить себя. В это время снайпер так и убивает наших парней.
https://akcent.info/shche-do-ukrainy-ne-doikhav-a-v-bij-vzhe-vstupyly-partyzany-vy-povynni-bachyty-tse-video/ Ще до України НЕ доїхав, а в бій Вже вступили партізані.Ві повінні Бачити це відео!
Він ще відповідь не дав.