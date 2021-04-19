Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре. ВИДЕО

В воскресенье, 18 апреля, девушка пыталась спрыгнуть с Нового моста в Днепре.

Она сняла рюкзак и перелезла через перила, обхватив электроопору. В этот момент на место подъехали патрульные полицейские, которые перетащили девушку через ограждение обратно и тем самым уберегли от необдуманного поступка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Случилось это примерно в 21:00. Камера ситуационного центра Днепра запечатлела момент инцидента.

Патрульные, которые моментально среагировали на вызов и спасли девушку, – это сержант Татьяна Остапчук и рядовой Николай Котенко.