РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4352 посетителя онлайн
Новости Видео
9 974 25

Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре. ВИДЕО

В воскресенье, 18 апреля, девушка пыталась спрыгнуть с Нового моста в Днепре.

Она сняла рюкзак и перелезла через перила, обхватив электроопору. В этот момент на место подъехали патрульные полицейские, которые перетащили девушку через ограждение обратно и тем самым уберегли от необдуманного поступка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Случилось это примерно в 21:00. Камера ситуационного центра Днепра запечатлела момент инцидента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье разоблачили школьницу-куратора "группы смерти" в сети. В состав группы входили 28 участников

Патрульные, которые моментально среагировали на вызов и спасли девушку, – это сержант Татьяна Остапчук и рядовой Николай Котенко.

Автор: 

Днепр (4499) мост (1046) самоубийство (1028) патрульная полиция (1818)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Девку-высечь, полисменов(вуменов)-поощрить, материально, а не картонной грамотой.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:14 Ответить
+8
Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре - Цензор.НЕТ 7634
показать весь комментарий
19.04.2021 12:11 Ответить
+7
Молодцы, конечно, полицейские, но девахе нужна серьезная психологическая помощь. Иначе еще какому-то экипажу придется тащить ее либо с крыши, либо оттаскивать от края платформы в метро. Надо искать причину.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре - Цензор.НЕТ 7634
показать весь комментарий
19.04.2021 12:11 Ответить
ролики зеленского пересмотрела
показать весь комментарий
19.04.2021 12:32 Ответить
А телефончик аккуратненько, так, положила.
Чтоб потом в ремонт не нести.
И сопротивлялась отчаянно.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:13 Ответить
Телефон ? Мне показалось там на видео там бутылка была.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:47 Ответить
Ну значит, чтобы бутылка не разбилась.
И в воду не бросила - уважает экологию реки.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:53 Ответить
Явно что бутылка. Разбилась. На видео видно блики от разбившегося как бы стекла.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:57 Ответить
Просмотрел видео специально на своей на проге Sony Vegas Pro, по кадрово. Бутылка в пакете, выронила с рук, (или просто бросила ) падает и разбивается. Разлетаются стёкла.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:07 Ответить
Ай-яй-яй, какая досада.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:22 Ответить
Ну, тогда точно убиться решила.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:20 Ответить
человек в шоке ,а телефон , так это привычка бережно с ним обращаться. Чему вы удивляетесь ,в Украине в 2020 г покончили с собой 7654 чел. А тут полиция мгновенно приехала ,просто повезло девченке
показать весь комментарий
19.04.2021 15:25 Ответить
Девку-высечь, полисменов(вуменов)-поощрить, материально, а не картонной грамотой.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:14 Ответить
Да, жизнь не такая розовая как сумочка, курточка и телефон, но поводов жить больше чем сводить с ней счеты
показать весь комментарий
19.04.2021 12:14 Ответить
+100 - майже геніальне спостереження
показать весь комментарий
19.04.2021 14:42 Ответить
Молодцы, конечно, полицейские, но девахе нужна серьезная психологическая помощь. Иначе еще какому-то экипажу придется тащить ее либо с крыши, либо оттаскивать от края платформы в метро. Надо искать причину.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:22 Ответить
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:51 Ответить
в танки продула(
показать весь комментарий
19.04.2021 13:23 Ответить
Она играла в Кастле Хустле.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:27 Ответить
девушка высокая стройная - и наверное симпати.. что случилось? хороший поступок от полиции
показать весь комментарий
19.04.2021 13:25 Ответить
Она полюбила Мишу, а Миша полюбил Сер гея.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:28 Ответить
Да она пьяная в дымину!
показать весь комментарий
19.04.2021 13:31 Ответить
Вот мурзила! Копы молодцы, сцапали.
показать весь комментарий
19.04.2021 13:57 Ответить
по моему это обычная синявка лет 30
показать весь комментарий
19.04.2021 14:06 Ответить
под поезд надо бросаться... и в речке истинкт заставит грести к берегу.....
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
молодцы, ребята, хорошее дело сделали... разбилась бы дуреха или утонула
показать весь комментарий
19.04.2021 15:48 Ответить
Без или) Сперва разбилась бы, потом утонула бы)
показать весь комментарий
19.04.2021 21:03 Ответить
 
 