Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре. ВИДЕО
В воскресенье, 18 апреля, девушка пыталась спрыгнуть с Нового моста в Днепре.
Она сняла рюкзак и перелезла через перила, обхватив электроопору. В этот момент на место подъехали патрульные полицейские, которые перетащили девушку через ограждение обратно и тем самым уберегли от необдуманного поступка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.
Случилось это примерно в 21:00. Камера ситуационного центра Днепра запечатлела момент инцидента.
Патрульные, которые моментально среагировали на вызов и спасли девушку, – это сержант Татьяна Остапчук и рядовой Николай Котенко.
