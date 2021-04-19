Патрульні врятували дівчину від стрибка з мосту в Дніпрі. ВIДЕО

У неділю, 18 квітня, дівчина намагалася зістрибнути з Нового мосту в Дніпрі.

Вона зняла рюкзак і перелізла через перила, обхопивши електроопору. У цей момент на місце під'їхали патрульні поліцейські, які перетягнули дівчину через огорожу назад і тим самим уберегли від необдуманого вчинку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

Сталося це приблизно о 21:00. Камера ситуаційного центру Дніпра відобразила момент інциденту.

Патрульні, які моментально зреагували на виклик та врятували дівчину, - це сержант Тетяна Остапчук та рядовий Микола Котенко.

