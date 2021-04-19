УКР
Патрульні врятували дівчину від стрибка з мосту в Дніпрі. ВIДЕО

У неділю, 18 квітня, дівчина намагалася зістрибнути з Нового мосту в Дніпрі.

Вона зняла рюкзак і перелізла через перила, обхопивши електроопору. У цей момент на місце під'їхали патрульні поліцейські, які перетягнули дівчину через огорожу назад і тим самим уберегли від необдуманого вчинку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.

Сталося це приблизно о 21:00. Камера ситуаційного центру Дніпра відобразила момент інциденту.

Патрульні, які моментально зреагували на виклик та врятували дівчину, - це сержант Тетяна Остапчук та рядовий Микола Котенко.

+10
Девку-высечь, полисменов(вуменов)-поощрить, материально, а не картонной грамотой.
19.04.2021 12:14 Відповісти
+8
Патрульные спасли девушку от прыжка с моста в Днепре - Цензор.НЕТ 7634
19.04.2021 12:11 Відповісти
+7
Молодцы, конечно, полицейские, но девахе нужна серьезная психологическая помощь. Иначе еще какому-то экипажу придется тащить ее либо с крыши, либо оттаскивать от края платформы в метро. Надо искать причину.
19.04.2021 12:22 Відповісти
19.04.2021 12:11 Відповісти
ролики зеленского пересмотрела
19.04.2021 12:32 Відповісти
А телефончик аккуратненько, так, положила.
Чтоб потом в ремонт не нести.
И сопротивлялась отчаянно.
19.04.2021 12:13 Відповісти
Телефон ? Мне показалось там на видео там бутылка была.
показати весь коментар
Ну значит, чтобы бутылка не разбилась.
И в воду не бросила - уважает экологию реки.
показати весь коментар
Явно что бутылка. Разбилась. На видео видно блики от разбившегося как бы стекла.
показати весь коментар
Просмотрел видео специально на своей на проге Sony Vegas Pro, по кадрово. Бутылка в пакете, выронила с рук, (или просто бросила ) падает и разбивается. Разлетаются стёкла.
показати весь коментар
Ай-яй-яй, какая досада.
показати весь коментар
Ну, тогда точно убиться решила.
показати весь коментар
человек в шоке ,а телефон , так это привычка бережно с ним обращаться. Чему вы удивляетесь ,в Украине в 2020 г покончили с собой 7654 чел. А тут полиция мгновенно приехала ,просто повезло девченке
показати весь коментар
Девку-высечь, полисменов(вуменов)-поощрить, материально, а не картонной грамотой.
19.04.2021 12:14 Відповісти
Да, жизнь не такая розовая как сумочка, курточка и телефон, но поводов жить больше чем сводить с ней счеты
показати весь коментар
+100 - майже геніальне спостереження
показати весь коментар
Молодцы, конечно, полицейские, но девахе нужна серьезная психологическая помощь. Иначе еще какому-то экипажу придется тащить ее либо с крыши, либо оттаскивать от края платформы в метро. Надо искать причину.
19.04.2021 12:22 Відповісти
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.

Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
19.04.2021 12:51 Відповісти
в танки продула(
показати весь коментар
Она играла в Кастле Хустле.
показати весь коментар
девушка высокая стройная - и наверное симпати.. что случилось? хороший поступок от полиции
показати весь коментар
Она полюбила Мишу, а Миша полюбил Сер гея.
показати весь коментар
Да она пьяная в дымину!
показати весь коментар
Вот мурзила! Копы молодцы, сцапали.
показати весь коментар
по моему это обычная синявка лет 30
показати весь коментар
под поезд надо бросаться... и в речке истинкт заставит грести к берегу.....
показати весь коментар
молодцы, ребята, хорошее дело сделали... разбилась бы дуреха или утонула
показати весь коментар
Без или) Сперва разбилась бы, потом утонула бы)
показати весь коментар
