Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО

В Днепропетровской области на фасаде Андреевской школы Верхнеднепровской объединенной территориальной общины торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярославу Журавлю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как рассказал отец военнослужащего Сергей Журавель, памятную табличку установили по инициативе местной ОТГ и районного военкомата. В этой школе Ярослав Журавель окончил 9 классов.

Сергей Журавель добавил, что хотя в декабре 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть производство против верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, которого отец считает виновным в гибели сына, производства до сих пор не открыто. ГБР подало апелляцию, и апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в Печерский райсуд Киева.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владимиру Лайкову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

"Заседание назначено на 7 июня", - сказал Сергей Журавель.

Сейчас отец военнослужащего уже признан потерпевшей стороной в деле.

40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель был ранен вблизи Зайцева в июле 2020 года. Тогда, по словам отца военного, президент как верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение на спасение раненого. Ярослав Журавель потерял много крови и умер. Точная дата смерти неизвестна. Тело военного боевики передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову. ФОТОрепортаж

По сообщению пресс-центре штаба ООС, 13 июля в "серой зоне" под Зайцевым в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб командир разведывательного взвода из состава 35-й бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь. Российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и белыми повязками на бронежилетах, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира. Среди погибших в результате обстрела были военный медик Николай Илин и сержант Ярослав Журавель.

С Ярославом Журавлем попрощались 23 июля на Днепропетровщине.