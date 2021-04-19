РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7089 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
4 063 20

Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО

В Днепропетровской области на фасаде Андреевской школы Верхнеднепровской объединенной территориальной общины торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярославу Журавлю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Как рассказал отец военнослужащего Сергей Журавель, памятную табличку установили по инициативе местной ОТГ и районного военкомата. В этой школе Ярослав Журавель окончил 9 классов.

Сергей Журавель добавил, что хотя в декабре 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть производство против верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, которого отец считает виновным в гибели сына, производства до сих пор не открыто. ГБР подало апелляцию, и апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в Печерский райсуд Киева.

Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Владимиру Лайкову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

"Заседание назначено на 7 июня", - сказал Сергей Журавель.

Сейчас отец военнослужащего уже признан потерпевшей стороной в деле.

40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель был ранен вблизи Зайцева в июле 2020 года. Тогда, по словам отца военного, президент как верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение на спасение раненого. Ярослав Журавель потерял много крови и умер. Точная дата смерти неизвестна. Тело военного боевики передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: На Виннитчине открыли мемориальную доску воину 28-й ОМБр Сергею Бычкову. ФОТОрепортаж

По сообщению пресс-центре штаба ООС, 13 июля в "серой зоне" под Зайцевым в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб командир разведывательного взвода из состава 35-й бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь. Российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и белыми повязками на бронежилетах, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира. Среди погибших в результате обстрела были военный медик Николай Илин и сержант Ярослав Журавель.

С Ярославом Журавлем попрощались 23 июля на Днепропетровщине.

Автор: 

память (1504) мемориальная доска (219) Осока Ян (1501) Днепропетровская область (4468)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
ЗЕлений ублюдок винний у смерті воїна. Саме ЗЕолена гнида "взяла під особистий контроль" порятунок сержанта Журавля, і чомусь після цього, бойовим групам, які було готові вийти на порятунок Журавля, відмовили у виході. ЗЕлена гнида ще відповість за це!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:12 Ответить
+26
Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7897

Доцюню, не плач... Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.

Принцесо, не плач. Так судилося, рідненька,
Що зоряне небо буде домом моїм.
Прийду й попрошуся у сон твій тихенько
РозкАжу, як сумно в тім в домі новім.

Тобі колискову хай янгол співає
I серце за татком нехай не болить.
Ти знаєш, маленька й тут сумно буває
Душа за тобою, кицюнчик, щемить.

Ти мамочку вибач за чорну хустину,
За те, що до школи ти йтимеш сама.
Тебе я люблю... Й люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.

.......................................................
показать весь комментарий
19.04.2021 18:35 Ответить
+25
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 3172
показать весь комментарий
19.04.2021 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕлений ублюдок винний у смерті воїна. Саме ЗЕолена гнида "взяла під особистий контроль" порятунок сержанта Журавля, і чомусь після цього, бойовим групам, які було готові вийти на порятунок Журавля, відмовили у виході. ЗЕлена гнида ще відповість за це!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:12 Ответить
москалі.
У випадку Журавля - відсутність наказів врятувати бійця призвела до фатальних наслідків.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:36 Ответить
Краще б його спасли тоді, ніж зараз дощечки ставити.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:13 Ответить
Да, это уж точно!
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
Владимир Александрович Зеленский был таки на открытии как он любит в таких случаях - инкогнито .
показать весь комментарий
19.04.2021 18:16 Ответить
Зеленський на церемонії відкриття пам'ятної дошки Ярославу Журавлю не був?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:26 Ответить
він і забув те прізвище.
Жодного разу не відвідав хлопців в шпиталях.
Його дружина теж. ...
показать весь комментарий
19.04.2021 18:37 Ответить
Ну это же не его какой то родственник, или кореш с 95-го квартала, так что можно и не спасать. Зе, эта смерть на твоей совести, хотя я и сомневаюсь, что у тебя есть эта самая "совесть".
показать весь комментарий
19.04.2021 18:31 Ответить
Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7897

Доцюню, не плач... Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.

Принцесо, не плач. Так судилося, рідненька,
Що зоряне небо буде домом моїм.
Прийду й попрошуся у сон твій тихенько
РозкАжу, як сумно в тім в домі новім.

Тобі колискову хай янгол співає
I серце за татком нехай не болить.
Ти знаєш, маленька й тут сумно буває
Душа за тобою, кицюнчик, щемить.

Ти мамочку вибач за чорну хустину,
За те, що до школи ти йтимеш сама.
Тебе я люблю... Й люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.

.......................................................
показать весь комментарий
19.04.2021 18:35 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 3172
показать весь комментарий
19.04.2021 18:48 Ответить
Дуже важка смерть у Ярослава. Завжди, як ножем по серцю, коли подумаєш.

Хай його Душа спочиває у кращому світі.
показать весь комментарий
19.04.2021 20:56 Ответить
Герою слава!!!
Меморіальну дошку морпіху Ярославу Журавлю відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5155
показать весь комментарий
19.04.2021 21:39 Ответить
Меморіальну дошку морпіху Ярославу Журавлю відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7575
показать весь комментарий
19.04.2021 22:20 Ответить
Героїзм сержанта Журавля та

говнізм преЗика Зєлєнського

назавжди залишаться в історії та в памяті українців
показать весь комментарий
20.04.2021 00:22 Ответить
Треба уперто і наполегливо довести справу до ЄСПЛ. З дотриманням усіх термінів, дат, ком пунктів та положень.Тоді ублюдку зеленському піхва і ганьба навіки і на весь світ. Світ такого ще не знав (крім, звісно, випадків з жуковими-ватутіними-конєвими.... та іншими виродками) - виродок- "головнокомандувач" заборонив рятувати і виносити поранених солдатів з поля бою.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:19 Ответить
 
 