Мемориальную доску морпеху Ярославу Журавлю открыли на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТО
В Днепропетровской области на фасаде Андреевской школы Верхнеднепровской объединенной территориальной общины торжественно открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе бойцу 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярославу Журавлю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Как рассказал отец военнослужащего Сергей Журавель, памятную табличку установили по инициативе местной ОТГ и районного военкомата. В этой школе Ярослав Журавель окончил 9 классов.
Сергей Журавель добавил, что хотя в декабре 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил его жалобу и обязал ГБР открыть производство против верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, которого отец считает виновным в гибели сына, производства до сих пор не открыто. ГБР подало апелляцию, и апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в Печерский райсуд Киева.
"Заседание назначено на 7 июня", - сказал Сергей Журавель.
Сейчас отец военнослужащего уже признан потерпевшей стороной в деле.
40-летний военный 35-й отдельной бригады морской пехоты Ярослав Журавель был ранен вблизи Зайцева в июле 2020 года. Тогда, по словам отца военного, президент как верховный главнокомандующий запретил отправлять спецподразделение на спасение раненого. Ярослав Журавель потерял много крови и умер. Точная дата смерти неизвестна. Тело военного боевики передали украинской стороне через 8 дней после ранения, 21 июля.
По сообщению пресс-центре штаба ООС, 13 июля в "серой зоне" под Зайцевым в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб командир разведывательного взвода из состава 35-й бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь. Российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и белыми повязками на бронежилетах, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира. Среди погибших в результате обстрела были военный медик Николай Илин и сержант Ярослав Журавель.
С Ярославом Журавлем попрощались 23 июля на Днепропетровщине.
У випадку Журавля - відсутність наказів врятувати бійця призвела до фатальних наслідків.
Жодного разу не відвідав хлопців в шпиталях.
Його дружина теж. ...
Доцюню, не плач... Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.
Принцесо, не плач. Так судилося, рідненька,
Що зоряне небо буде домом моїм.
Прийду й попрошуся у сон твій тихенько
РозкАжу, як сумно в тім в домі новім.
Тобі колискову хай янгол співає
I серце за татком нехай не болить.
Ти знаєш, маленька й тут сумно буває
Душа за тобою, кицюнчик, щемить.
Ти мамочку вибач за чорну хустину,
За те, що до школи ти йтимеш сама.
Тебе я люблю... Й люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
.......................................................
Хай його Душа спочиває у кращому світі.
говнізм преЗика Зєлєнського
назавжди залишаться в історії та в памяті українців