На майские праздники в Украине полного локдауна не будет, - Ляшко. ВИДЕО
На этой неделе состоится встреча главы правительства со Всеукраинским советом церквей, где дополнительно будут проработаны алгоритмы для проведения служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.
В Украине пока не планируют на майские праздники вводить общенациональный локдаун. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что мы сейчас видим - у нас наблюдается стабилизация заболеваемости на достаточно высоких цифрах, но уже три недели нет тенденции к росту новых случаев и госпитализаций. Это уже определенный показатель", - заявил он.
По словам Ляшко, на майские и пасхальные праздники происходить "массовая миграция" людей на территории Украины, будут проводиться празднования в храмах.
"Здесь будет другой вопрос - как достучаться до всех относительно того, что мы находимся в эпидемии коронавирусной болезни, и соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов", - отметил главный санитарный врач.
В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить жесткий общенациональный карантин на майские праздники, Ляшко сказал: "Сейчас он не планируется. В понедельник (вчера. - Ред.) мы имели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча с Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Министерством здравоохранения алгоритмы для того, чтобы в храмах все проходило в соответствии с противоэпидемическими нормами - как правильно обеспечить празднования, как правильно определить количество праздничных литургий для того, чтобы уменьшить количество людей, которые приходят одновременно в храмы".
Также, по его словам, Минздрав рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.
"Также мы говорим о том, что, если есть такая возможность, то кто-то один из домохозяйства может пойти в храм и посвятить пасху, чтобы потом принести и передать все освященное своей семье", - добавил он.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
трусікахколготах.
и потом опять гвалт !!!!
а это не есть правильно!
еще не все деньги в асфальт закопали, еще не все курточки министр купил.
Они что, на этом совете будут запрещать придуркам из Киева переть полными поездами в Закарпатье, и потом еще и назад возвращаться?
1 мая - пусть кучмы с сатанистами празднуют.
9 мая - пусть празднуют все кто за путина, за ленина, за хабад.
8 мая - поминаем погибших во второй мировой войне - что тут праздновать ???
буковель 2.0