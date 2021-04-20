РУС
На майские праздники в Украине полного локдауна не будет, - Ляшко. ВИДЕО

На этой неделе состоится встреча главы правительства со Всеукраинским советом церквей, где дополнительно будут проработаны алгоритмы для проведения служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.

В Украине пока не планируют на майские праздники вводить общенациональный локдаун. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что мы сейчас видим - у нас наблюдается стабилизация заболеваемости на достаточно высоких цифрах, но уже три недели нет тенденции к росту новых случаев и госпитализаций. Это уже определенный показатель", - заявил он.

По словам Ляшко, на майские и пасхальные праздники происходить "массовая миграция" людей на территории Украины, будут проводиться празднования в храмах.

"Здесь будет другой вопрос - как достучаться до всех относительно того, что мы находимся в эпидемии коронавирусной болезни, и соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов", - отметил главный санитарный врач.

В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить жесткий общенациональный карантин на майские праздники, Ляшко сказал: "Сейчас он не планируется. В понедельник (вчера. - Ред.) мы имели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча с Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Министерством здравоохранения алгоритмы для того, чтобы в храмах все проходило в соответствии с противоэпидемическими нормами - как правильно обеспечить празднования, как правильно определить количество праздничных литургий для того, чтобы уменьшить количество людей, которые приходят одновременно в храмы".

Также, по его словам, Минздрав рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.

"Также мы говорим о том, что, если есть такая возможность, то кто-то один из домохозяйства может пойти в храм и посвятить пасху, чтобы потом принести и передать все освященное своей семье", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.

карантин (16729) Пасха (379) праздник (1693) церковь (1331) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
+2
На майские праздники в Украине полного локдауна не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4688
20.04.2021 13:35 Ответить
+2
Все правильно ляшко: велюры и эпицентры должны барыговать. Они ведь бедненькие три месяца в локдауне сидели.
20.04.2021 13:40 Ответить
+2
Степанида Ковидовна только вчера говорила что после майский праздников будет вспышка, т.к. не соблюдает народ карантинные меры, а этот дегенерат Ляшко говорит что полного локдауна на майские не будет !?.. это все говорят в одной стране и руководители одного ведомства.. пздц
20.04.2021 13:42 Ответить
На майские праздники в Украине полного локдауна не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4688
20.04.2021 13:35 Ответить
Мальчік в трусіках колготах.
20.04.2021 13:44 Ответить
хоть бы нигде не распяли
20.04.2021 13:46 Ответить
ага, й з бульбулятором в думках.
20.04.2021 13:47 Ответить
Все правильно ляшко: велюры и эпицентры должны барыговать. Они ведь бедненькие три месяца в локдауне сидели.
20.04.2021 13:40 Ответить
будет полный ЛОХДАУН с шаурмой и шашлыками,

и потом опять гвалт !!!!
20.04.2021 13:47 Ответить
надо еще разрешить стоять под стрелой.....ссать на трансформаторы....заплывать за буйки и переходить дороги на красный!
20.04.2021 13:51 Ответить
20.04.2021 14:02 Ответить
...самая веселуха начнется через 2 - 3 недели после майских Что тогда будут вещать Лох и Даун?
20.04.2021 13:41 Ответить
Коронавирус боится темноты и майских праздников!
20.04.2021 13:41 Ответить
Степанида Ковидовна только вчера говорила что после майский праздников будет вспышка, т.к. не соблюдает народ карантинные меры, а этот дегенерат Ляшко говорит что полного локдауна на майские не будет !?.. это все говорят в одной стране и руководители одного ведомства.. пздц
20.04.2021 13:42 Ответить
усе у руках Дарвіна
20.04.2021 13:42 Ответить
ну правильно, эпидемия пошла на спад, ежедневных больных меньше 10к,...
а это не есть правильно!
еще не все деньги в асфальт закопали, еще не все курточки министр купил.
20.04.2021 13:43 Ответить
встреча с Всеукраинским советом церквей, Источник: https://censor.net/ru/n3260875

Они что, на этом совете будут запрещать придуркам из Киева переть полными поездами в Закарпатье, и потом еще и назад возвращаться?
20.04.2021 13:52 Ответить
локдаун буде через три тижні після травневих свят
20.04.2021 13:54 Ответить
Какие майские "праздники"? Совковый шабаш?
20.04.2021 14:01 Ответить
Какие ещё "праздники"?
1 мая - пусть кучмы с сатанистами празднуют.
9 мая - пусть празднуют все кто за путина, за ленина, за хабад.
8 мая - поминаем погибших во второй мировой войне - что тут праздновать ???
20.04.2021 14:09 Ответить
А как же 2 мая - День жареной свиньи по-одесски?
20.04.2021 16:20 Ответить
правильно, третья волна ведь идёт на спад, нужна четвертая... да?
буковель 2.0
20.04.2021 15:34 Ответить
 
 