На майские праздники в Украине полного локдауна не будет, - Ляшко. ВИДЕО

На этой неделе состоится встреча главы правительства со Всеукраинским советом церквей, где дополнительно будут проработаны алгоритмы для проведения служб в храмах в соответствии с противоэпидемическими нормами.

В Украине пока не планируют на майские праздники вводить общенациональный локдаун. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что мы сейчас видим - у нас наблюдается стабилизация заболеваемости на достаточно высоких цифрах, но уже три недели нет тенденции к росту новых случаев и госпитализаций. Это уже определенный показатель", - заявил он.

По словам Ляшко, на майские и пасхальные праздники происходить "массовая миграция" людей на территории Украины, будут проводиться празднования в храмах.

"Здесь будет другой вопрос - как достучаться до всех относительно того, что мы находимся в эпидемии коронавирусной болезни, и соблюдение санитарных норм в этот период - ключевая вещь, чтобы не было дальнейших вспышек и жестких карантинов", - отметил главный санитарный врач.

В ответ на вопрос, планируют ли в Украине вводить жесткий общенациональный карантин на майские праздники, Ляшко сказал: "Сейчас он не планируется. В понедельник (вчера. - Ред.) мы имели селектор с президентом, где премьер-министр говорил, что на этой неделе состоится общая встреча с Всеукраинским советом церквей, где еще дополнительно будут проработаны уже разработанные Министерством здравоохранения алгоритмы для того, чтобы в храмах все проходило в соответствии с противоэпидемическими нормами - как правильно обеспечить празднования, как правильно определить количество праздничных литургий для того, чтобы уменьшить количество людей, которые приходят одновременно в храмы".

Также, по его словам, Минздрав рекомендует пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов.

"Также мы говорим о том, что, если есть такая возможность, то кто-то один из домохозяйства может пойти в храм и посвятить пасху, чтобы потом принести и передать все освященное своей семье", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал, что следующая вспышка коронавируса может быть через 3-4 недели после Пасхальных праздников.