Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до конца июня, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров Украины продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина. Этот режим в первую очередь касается органов госвласти и их готовности по противодействию пандемии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это еще одно напоминание украинцам, что мы должны быть осторожными.

Премьер добавил, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль