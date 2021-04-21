РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10121 посетитель онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
9 413 60

Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до конца июня, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров Украины продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина. Этот режим в первую очередь касается органов госвласти и их готовности по противодействию пандемии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, это еще одно напоминание украинцам, что мы должны быть осторожными.

Премьер добавил, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14121) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2862) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) чрезвычайная ситуация (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Але це не стосується друзів преЗЕдента, які можуть закатувати величезні оргії на дні народження своїх шмар...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:13 Ответить
+4
Дадада, и эту байку мы тоже слышали стопиццот раз. Онож надо мозги както поднапрячь для того, чтоб осознавать что никакой разницы в фильтрации вдоха и выдоха нет, но для этого эти самые мозги ещё нужно гдето раздобыть

И да, расскажи немцам каким или англичанам что и они маски не так исправно носят, как кетайцы.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:46 Ответить
+4
Будь які обмеження прав та свобод громадян мають вводитись згідно Конституції України. Спочатку особливий правовий режим воєнного стану, а потім обмеження прав та свобод! Інакше всі ці рішення влади не мають юридичної сили і є нікчемними з правової точки зору.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сидите дома и, по возможности, не снимайте намордники.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:12 Ответить
дома можно и нужно снимать...надо хотя бы в супермаркетах и маршрутках перетягивать ту тряпочку с бороды на нос с ротом
показать весь комментарий
21.04.2021 13:14 Ответить
Та на здоровье, не надо только воображать, что она чем то поможет.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:18 Ответить
вы никогда не видели как окружающие чьхают и кашляют прямо в лицо рядом находящимся? Даже ради приличия не прикрывают рот.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:32 Ответить
Якщо ви хочете, щоб маска не була повністю декорацією - защипуйте носа. В верзній частині маски є така дротинка. Хоча, якщо ви бережетесь - шукайте респіратор.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:39 Ответить
Респіратор, на жаль, захищає лише того, хто його вдягнув. Тому респіратори повинні носити усі (що в Україні видається неймовірним навіть з точки зору фінансової спроможності). Інакше користі від них мало.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:07 Ответить
Будь які обмеження прав та свобод громадян мають вводитись згідно Конституції України. Спочатку особливий правовий режим воєнного стану, а потім обмеження прав та свобод! Інакше всі ці рішення влади не мають юридичної сили і є нікчемними з правової точки зору.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:19 Ответить
100%
показать весь комментарий
21.04.2021 20:24 Ответить
Сейчас за такое бьют ногой с разворота Так что в последнее время не видал.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:42 Ответить
Украина в лидерах по уровню пандемии лишь по той причине, что клоуны не смогли донести до таких остолопов, как ты, что маски нужно носить чтобы не распространять, а не чтобы защищаться. Если бы все носили как в восточно-азиатских странах, то распространения почти никакого не было бы.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:37 Ответить
Дадада, и эту байку мы тоже слышали стопиццот раз. Онож надо мозги както поднапрячь для того, чтоб осознавать что никакой разницы в фильтрации вдоха и выдоха нет, но для этого эти самые мозги ещё нужно гдето раздобыть

И да, расскажи немцам каким или англичанам что и они маски не так исправно носят, как кетайцы.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:46 Ответить
Да, там хуже носят, ибо азиаты уже и раньше были привыкшими. По опыту знаю, что это как со стеной разговаривать, но всё же:

https://www.wbtv.com/2020/06/29/demonstration-aims-show-effectiveness-masks/

Кабмін продовжує режим надзвичайної ситуації до кінця червня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8311
показать весь комментарий
21.04.2021 13:55 Ответить
На малюнку вказано "бактерія". А до чого тут віруси?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:05 Ответить
Твой вирус распространяется воздушно-капельным путём.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:08 Ответить
І? Як маски на це впливають? 99% аерозольних крапель, з якими переміщуються віруси, менше 1 мікрометра, маски їх не зупиняють.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:11 Ответить
В том и дело, что те капли далеко не улетят без больших. Ты ботик, своим тоном через чур сильно спалился, что твоя цель лишь троллинг. Тебе зарплату надо обрезать.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
"те капли далеко не улетят без больших"

Як ти це встановив? Чи головне свято вірити?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:24 Ответить
може, це ти "ботік"
на все є готові малюночки
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Чому особисто Ви не носили маску до 2020 року, щоб захистити оточуючих від Ваших бактерій?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:06 Ответить
Тупой бот.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:10 Ответить
Правда в очі коле?
Чого людей заражав і вбивав, Максимко?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:12 Ответить
Нос і рот дані людині природою, щоб дихати свіжим повітрям, а не власним відпрацьованим. Отак маски і призводять до бактеріальної пневмонії. Окрім того більшість з них виготовлена з канцерогенних матеріалів.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:31 Ответить
то накажі дружині,шоб тобі маску з марлі зробила...не канцерогенну.
і вчені давно вже визнали,шо рівень кисню у крові регулює не сам кисень,а вуглекислий газ.чим його більше-тим єнергійніше дихає людина,насичуючи кров киснем...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:22 Ответить
Повітря, в якому менше 19% кисню, вважається отруйним. Під маскою прилади фіксують 16-17% кисню. Щось ще не зрозуміло?

Здоровій людині нічого не буде. Але дітям, літнім людям, алергікам та іншим хронікам дуже шкодить. Більше шкоди, ніж уявної користі.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:26 Ответить
ти ту користь відчуєш,коли в тебе хтось з рідних -аллергіков,чи сердечників ковід отримає...
а якщо то ще ти ії принесешь,бо в супермаркеті стягнуі ії на бороду у черзі на касу...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:35 Ответить
Маска ніяк не впливає на поширення вірусів.

"а якщо то ще ти ії принесешь"

Така логіка дебільна. А якщо ти когось згвалтуєш? Тебе треба негайно каструвати.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:23 Ответить
Мені, як здоровій людині, ніяка не потрібна.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:27 Ответить
сам ВОЗ пейсал в докладе прошлым летом шта марля хоть в 10 слоёв больше 5% не даёт по определению

Вот и нафига этот цырк?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:29 Ответить
воз минулим літом багато чого писав,а взимку на навесні-ше більше.
ще будут розбиратись,як воз не рекомендував припиняти повітряне сполучення з чиною...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:37 Ответить
А з тим, що зразку сарс-ков-2 немає в жодній лабораторії, будуть розбиратися колись? А з тим, що жодний вчений так і не отримав його ізоляту і пурифікату?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:24 Ответить
а откуда такие данные?
ну шо ни у кого ничего нету?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
А звідки у дорослих людей дані, що Діда Мороза немає? Далі логіку підключай.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:27 Ответить
а звідки у дорослих людей відомості,шо земля пласка?
показать весь комментарий
21.04.2021 15:34 Ответить
Не знаю, звідки в тебе такі дурні відомості. Мені відомо зі шкільної програми, що:
1) "Земля" пишеться з великої букви;
2) Земля має форму геоїда (тобто неправильного еліпсоїда).

А ти школу прогулював? Тоді не дивно звідки така віра в святі масочки.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:36 Ответить
Але це не стосується друзів преЗЕдента, які можуть закатувати величезні оргії на дні народження своїх шмар...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:13 Ответить
Я уже встречал версии что эти кореша Что-То знают! Потому- забили на всё. Мне так не кажется, бо меня бы мгновенно приняли, в подобном случае. А им- можно, значит... Бывает же. Какая избирательная Чрезвычайная Ситуация...
показать весь комментарий
21.04.2021 13:18 Ответить
Эпицентры тоже работают
показать весь комментарий
21.04.2021 13:46 Ответить
В режиме интернет магазина!
показать весь комментарий
21.04.2021 13:48 Ответить
А как же Коля-котлета от зелёных комиков? Он говорит , что это все фигня и можно все . Никакого карантина . Ещё и рекламирует как себя вести в локдаун
показать весь комментарий
21.04.2021 13:22 Ответить
Я не понял,что до конца июня локдаун?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:27 Ответить
Карантин без надзвичайного стану не може бути введений. І за це хтось обов'язково сяде.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:29 Ответить
Карантин при чрезвычайной ситуации вводится, но в отдельных районах, производствах, учреждениях и тд. А вот при пандемиях в законе прописанно введение чрезвычайного положения, впрочем как и при войне вводится военное положение но на это тоже власти плевать, закон это не для них.
показать весь комментарий
21.04.2021 13:55 Ответить
В районах ні. В закладах тощо - дійсно так.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:03 Ответить
Сейчас дословно не помню, но когда даже среди животных эпидемии в некоторых районах вводили карантин и на дорогах посты ставили с обработкой транспорта. Так что наверно точнее будет в некоторых местностях.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:19 Ответить
То карантин тварин. Є ще карантин рослин. А карантин людей в українському законодавстві насправді взагалі не визначений.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:25 Ответить
Карантин
адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Это согласно закону, и без разницы для тварин, рослин, людей и тд.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:02 Ответить
Это который свынячий и птичячий грипп? Так все ж вас дорогих готовили к пандемиям, которых нет
показать весь комментарий
21.04.2021 16:41 Ответить
А вас дешовых к чему готовили? Вы хотели какую то мысль выразить по теме диалога или просто у вас обязательная программа?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:37 Ответить
не отличаешь свынячий от птичьего? выразитель мыслей и законов. Бабки в больничку и в чудные лики вгоняй.. Намордник, прививочку и в самоизоляцию по программе шмыгаленка. или ты из спожывслужбы? тогда кастрация
показать весь комментарий
21.04.2021 19:04 Ответить
Выб быстрее таблеточка приняли, может тогда сможете прочесть о чем речь идёт и что то вменяемое написать. Постарайтесь больше глупости не писать и как то по теме попробуйте.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:43 Ответить
Я бачу відкриті ринки, магазини, перукарні, супермаркети, клуби. Єдине, що закрили - навчальні заклади. Який нафіг карантин??? Освітній???
показать весь комментарий
21.04.2021 13:51 Ответить
И как без карантинов и намордников человечество дожило до 21 века? Маска вредна и носят от страха, а пора бы снимать всем, сразу и везде .
показать весь комментарий
21.04.2021 14:10 Ответить
Аккурат 100 лет назад тоже таскали. И по тому же поводу.
Как выяснилось на сейчас - абсолютно зря.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:38 Ответить
Надзвичайна ситуація вводиться лише для різного роду служб. На громадян її обмеження ніяк не можуть впливати. Робіть за законом: вводьте НСтан (на фіксований термін), при цьому оплачуйте людям сидіння по домівкам, як це роблять в усьому світі.
показать весь комментарий
21.04.2021 14:16 Ответить
Пару дней назад "тупого боксера", который первый предложил подобное сам шмыгаль предлагал того... клоуны е..чие))
показать весь комментарий
21.04.2021 17:25 Ответить
Господин ПэЖэ сказал всем надеть намордники и радоваться ))
показать весь комментарий
21.04.2021 18:07 Ответить
Министр Степанов сменил скандальное пальто за 250 тысяч гривен на итальянский плащ за 100 000
показать весь комментарий
21.04.2021 19:23 Ответить
 
 