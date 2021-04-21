9 413 60
Кабмин продлевает режим чрезвычайной ситуации до конца июня, - Шмыгаль. ВИДЕО
Кабинет Министров Украины продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.
Об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина. Этот режим в первую очередь касается органов госвласти и их готовности по противодействию пандемии", - отметил Шмыгаль.
По его словам, это еще одно напоминание украинцам, что мы должны быть осторожными.
Премьер добавил, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.
Топ комментарии
+11 Джура
показать весь комментарий21.04.2021 13:13 Ответить Ссылка
+4 Eugen Mk
показать весь комментарий21.04.2021 13:46 Ответить Ссылка
+4 Igor L
показать весь комментарий21.04.2021 20:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И да, расскажи немцам каким или англичанам что и они маски не так исправно носят, как кетайцы.
https://www.wbtv.com/2020/06/29/demonstration-aims-show-effectiveness-masks/
Як ти це встановив? Чи головне свято вірити?
на все є готові малюночки
Чого людей заражав і вбивав, Максимко?
і вчені давно вже визнали,шо рівень кисню у крові регулює не сам кисень,а вуглекислий газ.чим його більше-тим єнергійніше дихає людина,насичуючи кров киснем...
Здоровій людині нічого не буде. Але дітям, літнім людям, алергікам та іншим хронікам дуже шкодить. Більше шкоди, ніж уявної користі.
а якщо то ще ти ії принесешь,бо в супермаркеті стягнуі ії на бороду у черзі на касу...
"а якщо то ще ти ії принесешь"
Така логіка дебільна. А якщо ти когось згвалтуєш? Тебе треба негайно каструвати.
Вот и нафига этот цырк?
ще будут розбиратись,як воз не рекомендував припиняти повітряне сполучення з чиною...
ну шо ни у кого ничего нету?
1) "Земля" пишеться з великої букви;
2) Земля має форму геоїда (тобто неправильного еліпсоїда).
А ти школу прогулював? Тоді не дивно звідки така віра в святі масочки.
адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Это согласно закону, и без разницы для тварин, рослин, людей и тд.
Как выяснилось на сейчас - абсолютно зря.