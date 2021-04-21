Кабмін продовжує режим надзвичайної ситуації до кінця червня, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів України продовжує режим надзвичайно ситуації до 30 червня.

Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив у ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації і відповідно карантину. Цей режим передовсім стосується органів держвлади і їхньої готовності до протидії пандемії", - зазначив Шмигаль.

За його словами, це ще одне нагадування українцям, що ми повинні бути обережними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: Розслаблятися зарано

Прем'єр додав, що таку обережність люди повинні показати в період травневих свят і Великодня, і закликав усіх залишатися вдома.