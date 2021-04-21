Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: Розслаблятися зарано

У Києві поліпшується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Однак поки що розслаблятися рано.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зменшилася кількість нових випадків коронавірусу і трохи зменшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації.

"Утім, лікарі говорять, що в лікарні потрапляють хворі з тяжким перебігом хвороби, тому розслаблятися зарано", - заявив він.

Зазначимо, в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - 12 162 нові зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

