Кличко про ситуацію з коронавірусом у Києві: Розслаблятися зарано
У Києві поліпшується COVID-статистика, зменшується кількість госпіталізованих. Однак поки що розслаблятися рано.
Про це заявив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зменшилася кількість нових випадків коронавірусу і трохи зменшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації.
"Утім, лікарі говорять, що в лікарні потрапляють хворі з тяжким перебігом хвороби, тому розслаблятися зарано", - заявив він.
Зазначимо, в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - 12 162 нові зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.
