Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: Расслабляться рано
В Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако пока еще расслабляться рано.
Об этом заявил сегодня в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, уменьшилось количество новых случаев коронавируса и немного уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.
"Однако, врачи говорят, что в больницы попадают больные с тяжелым течением болезни, поэтому расслабляться рано", - заявил он.
Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.
