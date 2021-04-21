РУС
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: Расслабляться рано

В Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако пока еще расслабляться рано.

Об этом заявил сегодня в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, уменьшилось количество новых случаев коронавируса и немного уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.

"Однако, врачи говорят, что в больницы попадают больные с тяжелым течением болезни, поэтому расслабляться рано", - заявил он.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

карантин (16729) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
показать весь комментарий
21.04.2021 12:49 Ответить
какое расслабление? у нас в Днепре только официально 20 человек в день теряем.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:54 Ответить
Смысл кроется в заголовке.
показать весь комментарий
21.04.2021 12:56 Ответить
А напрягатся позно?
показать весь комментарий
21.04.2021 13:35 Ответить
 
 