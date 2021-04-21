Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: Расслабляться рано

В Киеве улучшается COVID-статистика, уменьшается количество госпитализированных. Однако пока еще расслабляться рано.

Об этом заявил сегодня в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, уменьшилось количество новых случаев коронавируса и немного уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.

"Однако, врачи говорят, что в больницы попадают больные с тяжелым течением болезни, поэтому расслабляться рано", - заявил он.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

