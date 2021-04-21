РУС
Прифронтовая трасса Северодонецк-Станица Луганская полностью отремонтирована. ВИДЕО

Трасса Северодонецк - Станица Луганская, которая связывает десятки населенных пунктов Луганской области и была отремонтирована в прошлом году, находится в хорошем состоянии.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал консультант программы "Большая стройка" Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

123 километра трассы Северодонецк - Станица Луганская отремонтировали за три месяца в 2020 году. Автодорога связывает десятки населенных пунктов Луганской области.

Голик ранее заявлял, что инфраструктуру Луганщины и Донетчины необходимо усердно развивать, чтобы украинцы, выезжающие из временно оккупированных территорий увидели лучшее качество инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

Так, строительство дороги Северодонецк - Станица Луганская стало первым масштабным объектом "Большой стройки" в регионе.

В ноябре 2019 президент Зеленский на открытии моста в Станице Луганской обещал отремонтировать эту дорогу.

дороги (2514) Голик Юрий (126) Большая стройка (728) Луганская область (6552)
Топ комментарии
+12
Оце для окупантів дороги ремонтуемо? Щоб скоріше до Києва дійшли? А власні Війська та оборонПром в @опі сидить та лапу сосе? Пішкадрала з винтовками будемо ворога тормозить по тим дорогам?? Боже за що нам така Кара НЕБЕСНА..... Чим ця країна так завинила перед тобою, що одні придурки при владі ....
показать весь комментарий
21.04.2021 14:20 Ответить
+6
+6
Кацапи аплодую б сиютоячи! А можна таке ж відео дороги Бориня - Боберка у колишньому Иурківському районі. Там правда лише 30 км і то біля самого кордону з Польщею До того ж з польського боку майже до села Боберка є чудова траса. Чи зелені бояться робити тут хороші дроги, щоб польські танки Турку не захопили?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:25 Ответить
за ями в місті відповідає місцева влада і мер...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:27 Ответить
"зеленку" с обочин уберите, дорога как-никак в прифронтовой зоне
показать весь комментарий
21.04.2021 14:19 Ответить
Оце для окупантів дороги ремонтуемо? Щоб скоріше до Києва дійшли? А власні Війська та оборонПром в @опі сидить та лапу сосе? Пішкадрала з винтовками будемо ворога тормозить по тим дорогам?? Боже за що нам така Кара НЕБЕСНА..... Чим ця країна так завинила перед тобою, що одні придурки при владі ....
показать весь комментарий
21.04.2021 14:20 Ответить
От Харькова до Киева 3-4 ряда в одну сторону строили в прошлом году. Тоже такая мысль в голову приходила, когда ехал.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:18 Ответить
Якого біса ти скиглиш?
Там дороги не ремонтували з часів сраного срср.
Чи нам дороги не треба? Чи будуємо не на своїй землі?
показать весь комментарий
22.04.2021 03:58 Ответить
Кацапи аплодую б сиютоячи! А можна таке ж відео дороги Бориня - Боберка у колишньому Иурківському районі. Там правда лише 30 км і то біля самого кордону з Польщею До того ж з польського боку майже до села Боберка є чудова траса. Чи зелені бояться робити тут хороші дроги, щоб польські танки Турку не захопили?
показать весь комментарий
21.04.2021 14:25 Ответить
Яка мета цієї відеореклами ?
Маємо святкувати ювілеї ремонтів автодоріг ? Радіти,що досі не розсипалась ?
Зазвичай показують дорогу й ДО ремонту,щоб приємно шокувати глядача...
показать весь комментарий
21.04.2021 14:28 Ответить
Супер .это что бы кацапам удобнее было Украину захватывать.Очень необходимая трасса ,важнее да же закупки новых танков и ракет для армии ,когда враг стоит практически у ворот.
показать весь комментарий
21.04.2021 15:41 Ответить
як гарно. тепер можна мінувати і підривати, а населені пункти наших захисників у вічній багнюці
показать весь комментарий
21.04.2021 19:20 Ответить
Прям велике свiтове досягнення! Текущий ремонт стокилометровой дороги!
Всегда текущий ремонт проводился и никто не считал это подвигом---это ваши прямые обязанности!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:23 Ответить
 
 