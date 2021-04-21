Прифронтовая трасса Северодонецк-Станица Луганская полностью отремонтирована. ВИДЕО

Трасса Северодонецк - Станица Луганская, которая связывает десятки населенных пунктов Луганской области и была отремонтирована в прошлом году, находится в хорошем состоянии.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал консультант программы "Большая стройка" Юрий Голик, информирует Цензор.НЕТ.

123 километра трассы Северодонецк - Станица Луганская отремонтировали за три месяца в 2020 году. Автодорога связывает десятки населенных пунктов Луганской области.

Голик ранее заявлял, что инфраструктуру Луганщины и Донетчины необходимо усердно развивать, чтобы украинцы, выезжающие из временно оккупированных территорий увидели лучшее качество инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

Так, строительство дороги Северодонецк - Станица Луганская стало первым масштабным объектом "Большой стройки" в регионе.

В ноябре 2019 президент Зеленский на открытии моста в Станице Луганской обещал отремонтировать эту дорогу.

