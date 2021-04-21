Прифронтова траса Сєверодонецьк-Станиця Луганська повністю відремонтована. ВIДЕО
Траса Сєверодонецьк - Станиця Луганська, яка пов'язує десятки населених пунктів Луганської області і була відремонтована торік, зараз у хорошому стані.
Відповідне відео в Facebook опублікував консультант програми "Велике будівництво" Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.
123 кілометри траси Сєверодонецьк - Станиця Луганська відремонтували за три місяці в 2020 році. Автодорога пов'язує десятки населених пунктів Луганської області.
Голик раніше заявляв, що інфраструктуру Луганщини і Донеччини необхідно старанно розвивати, щоб українці, які виїжджають з тимчасово окупованих територій побачили кращу якість інфраструктури на підконтрольній Україні території.
Так, будівництво дороги Сєверодонецьк - Станиця Луганська стало першим масштабним об'єктом "Великого будівництва" в регіоні.
У листопаді 2019 року президент Зеленський на відкритті мосту в Станиці Луганській обіцяв відремонтувати цю дорогу.
Там дороги не ремонтували з часів сраного срср.
Чи нам дороги не треба? Чи будуємо не на своїй землі?
Маємо святкувати ювілеї ремонтів автодоріг ? Радіти,що досі не розсипалась ?
Зазвичай показують дорогу й ДО ремонту,щоб приємно шокувати глядача...
Всегда текущий ремонт проводился и никто не считал это подвигом---это ваши прямые обязанности!