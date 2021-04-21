УКР
Прифронтова траса Сєверодонецьк-Станиця Луганська повністю відремонтована. ВIДЕО

Траса Сєверодонецьк - Станиця Луганська, яка пов'язує десятки населених пунктів Луганської області і була відремонтована торік, зараз у хорошому стані.

Відповідне відео в Facebook опублікував консультант програми "Велике будівництво" Юрій Голик, інформує Цензор.НЕТ.

123 кілометри траси Сєверодонецьк - Станиця Луганська відремонтували за три місяці в 2020 році. Автодорога пов'язує десятки населених пунктів Луганської області.

Голик раніше заявляв, що інфраструктуру Луганщини і Донеччини необхідно старанно розвивати, щоб українці, які виїжджають з тимчасово окупованих територій побачили кращу якість інфраструктури на підконтрольній Україні території.

Так, будівництво дороги Сєверодонецьк - Станиця Луганська стало першим масштабним об'єктом "Великого будівництва" в регіоні.

У листопаді 2019 року президент Зеленський на відкритті мосту в Станиці Луганській обіцяв відремонтувати цю дорогу.

Оце для окупантів дороги ремонтуемо? Щоб скоріше до Києва дійшли? А власні Війська та оборонПром в @опі сидить та лапу сосе? Пішкадрала з винтовками будемо ворога тормозить по тим дорогам?? Боже за що нам така Кара НЕБЕСНА..... Чим ця країна так завинила перед тобою, що одні придурки при владі ....
21.04.2021 14:20 Відповісти
Чтоб танки шли быстрее?
21.04.2021 14:19 Відповісти
Кацапи аплодую б сиютоячи! А можна таке ж відео дороги Бориня - Боберка у колишньому Иурківському районі. Там правда лише 30 км і то біля самого кордону з Польщею До того ж з польського боку майже до села Боберка є чудова траса. Чи зелені бояться робити тут хороші дроги, щоб польські танки Турку не захопили?
21.04.2021 14:25 Відповісти
за ями в місті відповідає місцева влада і мер...
21.04.2021 14:27 Відповісти
"зеленку" с обочин уберите, дорога как-никак в прифронтовой зоне
21.04.2021 14:19 Відповісти
Оце для окупантів дороги ремонтуемо? Щоб скоріше до Києва дійшли? А власні Війська та оборонПром в @опі сидить та лапу сосе? Пішкадрала з винтовками будемо ворога тормозить по тим дорогам?? Боже за що нам така Кара НЕБЕСНА..... Чим ця країна так завинила перед тобою, що одні придурки при владі ....
21.04.2021 14:20 Відповісти
От Харькова до Киева 3-4 ряда в одну сторону строили в прошлом году. Тоже такая мысль в голову приходила, когда ехал.
21.04.2021 19:18 Відповісти
Яка мета цієї відеореклами ?
Супер .это что бы кацапам удобнее было Украину захватывать.Очень необходимая трасса ,важнее да же закупки новых танков и ракет для армии ,когда враг стоит практически у ворот.
21.04.2021 15:41 Відповісти
як гарно. тепер можна мінувати і підривати, а населені пункти наших захисників у вічній багнюці
21.04.2021 19:20 Відповісти
Прям велике свiтове досягнення! Текущий ремонт стокилометровой дороги!
Всегда текущий ремонт проводился и никто не считал это подвигом---это ваши прямые обязанности!
21.04.2021 19:23 Відповісти
 
 