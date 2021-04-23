Подразделения противовоздушной обороны ВСУ провели учения в Херсонской области. ВИДЕО

Подразделения противовоздушной обороны провели учения в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время учений воины отработали выход на боевые позиции, развертывание мобильных комплексов ПВО и уничтожили условного противника.

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