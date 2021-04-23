Подразделения противовоздушной обороны ВСУ провели учения в Херсонской области. ВИДЕО
Подразделения противовоздушной обороны провели учения в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время учений воины отработали выход на боевые позиции, развертывание мобильных комплексов ПВО и уничтожили условного противника.
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+12 Владислав Ткаченко #456666
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+10 Igor V #453603
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Та і техніка така що нею не в полі треба тренуватись, а в місті, бо в полі вона легко буде знищена.
Для поля треба щось типу C-Ram. Це така штука що стріляє неймовірно великою кількістю снарядів що на запрограмованій відстані можуть перетворюватись у хмару осколків. Тобто збивається будь-який бпла, ракета чи навіть арт снаряд.
https://www.youtube.com/watch?v=J087UXUt6BM
https://www.youtube.com/watch?v=64RI38PLEL4
https://www.youtube.com/watch?v=I0PgSQbOmKI