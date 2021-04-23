Мужчина зарезал соседа по квартире из-за "постоянных унижений". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо воткнул оппоненту нож в спину после очередной ссоры. Теперь он может сесть на 15 лет.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство произошло утром в квартире, которую жители Шабо снимали в Одессе. 37-летний мужчина после ссоры ударил своего 34-летнего соседа в спину кухонным ножом. Тот скончался на месте.

Убийцу задержали. "В своих показаниях мужчина объяснил, что знаком его постоянно унижал, чем и поплатился", - сообщили в полиции.

Мужчину отправили в СИЗО до избрания меры пресечения, нож направили на экспертизу.

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Дело расследуют по по ч.1 ст.115 - убийство - и подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.







