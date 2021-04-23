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Мужчина зарезал соседа по квартире из-за "постоянных унижений". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо воткнул оппоненту нож в спину после очередной ссоры. Теперь он может сесть на 15 лет.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство произошло утром в квартире, которую жители Шабо снимали в Одессе. 37-летний мужчина после ссоры ударил своего 34-летнего соседа в спину кухонным ножом. Тот скончался на месте.

Убийцу задержали. "В своих показаниях мужчина объяснил, что знаком его постоянно унижал, чем и поплатился", - сообщили в полиции.

Мужчину отправили в СИЗО до избрания меры пресечения, нож направили на экспертизу.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой повесился в камере херсонского СИЗО, - полиция

Дело расследуют по по ч.1 ст.115 - убийство - и подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина зарезал соседа по квартире из-за постоянных унижений 01
Мужчина зарезал соседа по квартире из-за постоянных унижений 02
Мужчина зарезал соседа по квартире из-за постоянных унижений 03
Мужчина зарезал соседа по квартире из-за постоянных унижений 04

Автор: 

Одесса (7953) Нацполиция (16601) убийство (6519)


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Топ комментарии
+27
А сепарам до 7 років за вбивство з катуванням
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23.04.2021 20:11 Ответить
+17
Коли вже мєдвєдєв заріже путіна?
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23.04.2021 20:18 Ответить
+8
Якщо факт постійних принижень підтвердиться, потрібно перекваліфіковувати на 116
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23.04.2021 21:27 Ответить
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А сепарам до 7 років за вбивство з катуванням
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23.04.2021 20:11 Ответить
Коли вже мєдвєдєв заріже путіна?
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23.04.2021 20:18 Ответить
Ни-ка-да. Айфоня это старый проверенный кадр.
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23.04.2021 20:39 Ответить
сегодня -это норма-для быдла
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23.04.2021 20:22 Ответить
як що захочешь вбити..то зброя...і не потрібна!Вбити можна всім що під руку попаде..а от захищатись не все підійде..ну хіба що короткоствол..але на нього Закон треба приймати
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23.04.2021 20:43 Ответить
то не зброя -то шо в коробке лежит ) разве только шо експерты с ндкц напишут шо зброя -тогда да- будет зброя , то уже как повезет
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23.04.2021 21:17 Ответить
Був удар в спину. Як тут міг допомогти пістолет? А може не треба було доводити, якщо причина справжня?
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23.04.2021 22:53 Ответить
я про тенденцію взагалі
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24.04.2021 09:16 Ответить
А с масочным режимом никак не связано? Нет? Точно??? Жаль. Ничего, вот-вот массово начнем друг-дружку резать, судя по всему...
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23.04.2021 20:44 Ответить
Якщо факт постійних принижень підтвердиться, потрібно перекваліфіковувати на 116
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23.04.2021 21:27 Ответить
ох и трудно это будет доказать , если денег нету у етого гражданина - то он такое доказать не сможет (если он сам не адвокат )
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23.04.2021 23:02 Ответить
да, за языком следить полезно для здоровья. Если бы дуэли были разрешены, то наш политикум был бы покультурней.
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24.04.2021 04:16 Ответить
тут вопрос уже в том , как он докажет 116ю? сделать это ой как не просто , скорее не возможно
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24.04.2021 10:47 Ответить
Змінив сусідів, тепер від нових повага буде...
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24.04.2021 06:27 Ответить
Так сосед по хате, или по квартире?
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24.04.2021 14:07 Ответить
 
 