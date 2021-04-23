Чоловік зарізав сусіда по квартирі через "постійні приниження". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Житель Шабо встромив опоненту ніж у спину після чергової сварки. Тепер він може сісти на 15 років.
Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
Убивство сталося вранці в квартирі, яку жителі Шабо знімали в Одесі. 37-річний чоловік після сварки вдарив свого 34-річного сусіда у спину кухонним ножем. Той помер на місці.
Вбивцю затримали. "У своїх свідченнях чоловік пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився", - повідомили в поліції.
Чоловіка доправили до СІЗО до обрання запобіжного заходу, ніж направили на експертизу.
Справу розслідують за ч.1 ст.115 - вбивство - підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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