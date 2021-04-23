Чоловік зарізав сусіда по квартирі через "постійні приниження". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо встромив опоненту ніж у спину після чергової сварки. Тепер він може сісти на 15 років.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

Убивство сталося вранці в квартирі, яку жителі Шабо знімали в Одесі. 37-річний чоловік після сварки вдарив свого 34-річного сусіда у спину кухонним ножем. Той помер на місці.

Вбивцю затримали. "У своїх свідченнях чоловік пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився", - повідомили в поліції.

Читайте також: В Очакові невідомий намагався вбити військовослужбовця пострілом у голову. Поліція розшукує стрільця. ФОТО

Чоловіка доправили до СІЗО до обрання запобіжного заходу, ніж направили на експертизу.

Справу розслідують за ч.1 ст.115 - вбивство - підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.







