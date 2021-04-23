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Чоловік зарізав сусіда по квартирі через "постійні приниження". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Шабо встромив опоненту ніж у спину після чергової сварки. Тепер він може сісти на 15 років.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

Убивство сталося вранці в квартирі, яку жителі Шабо знімали в Одесі. 37-річний чоловік після сварки вдарив свого 34-річного сусіда у спину кухонним ножем. Той помер на місці.

Вбивцю затримали. "У своїх свідченнях чоловік пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився", - повідомили в поліції.

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Чоловіка доправили до СІЗО до обрання запобіжного заходу, ніж направили на експертизу.

Справу розслідують за ч.1 ст.115 - вбивство - підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чоловік зарізав сусіда по квартирі через постійні приниження 01
Чоловік зарізав сусіда по квартирі через постійні приниження 02
Чоловік зарізав сусіда по квартирі через постійні приниження 03
Чоловік зарізав сусіда по квартирі через постійні приниження 04

Автор: 

Одеса (5538) Нацполіція (15318) вбивство (3123)


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Топ коментарі
+27
А сепарам до 7 років за вбивство з катуванням
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23.04.2021 20:11 Відповісти
+17
Коли вже мєдвєдєв заріже путіна?
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23.04.2021 20:18 Відповісти
+8
Якщо факт постійних принижень підтвердиться, потрібно перекваліфіковувати на 116
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23.04.2021 21:27 Відповісти
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А сепарам до 7 років за вбивство з катуванням
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23.04.2021 20:11 Відповісти
Коли вже мєдвєдєв заріже путіна?
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23.04.2021 20:18 Відповісти
Ни-ка-да. Айфоня это старый проверенный кадр.
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23.04.2021 20:39 Відповісти
сегодня -это норма-для быдла
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23.04.2021 20:22 Відповісти
як що захочешь вбити..то зброя...і не потрібна!Вбити можна всім що під руку попаде..а от захищатись не все підійде..ну хіба що короткоствол..але на нього Закон треба приймати
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23.04.2021 20:43 Відповісти
то не зброя -то шо в коробке лежит ) разве только шо експерты с ндкц напишут шо зброя -тогда да- будет зброя , то уже как повезет
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23.04.2021 21:17 Відповісти
Був удар в спину. Як тут міг допомогти пістолет? А може не треба було доводити, якщо причина справжня?
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23.04.2021 22:53 Відповісти
я про тенденцію взагалі
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24.04.2021 09:16 Відповісти
А с масочным режимом никак не связано? Нет? Точно??? Жаль. Ничего, вот-вот массово начнем друг-дружку резать, судя по всему...
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23.04.2021 20:44 Відповісти
Якщо факт постійних принижень підтвердиться, потрібно перекваліфіковувати на 116
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23.04.2021 21:27 Відповісти
ох и трудно это будет доказать , если денег нету у етого гражданина - то он такое доказать не сможет (если он сам не адвокат )
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23.04.2021 23:02 Відповісти
да, за языком следить полезно для здоровья. Если бы дуэли были разрешены, то наш политикум был бы покультурней.
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24.04.2021 04:16 Відповісти
тут вопрос уже в том , как он докажет 116ю? сделать это ой как не просто , скорее не возможно
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24.04.2021 10:47 Відповісти
Змінив сусідів, тепер від нових повага буде...
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24.04.2021 06:27 Відповісти
Так сосед по хате, или по квартире?
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24.04.2021 14:07 Відповісти
 
 