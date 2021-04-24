Донецкое направление: в окрестностях слышен огонь ствольной артиллерии. ВИДЕО

На Донецком направлении в ночное время всегда шумно, говорят военные ВСУ.

В репортаже Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает Цензор.НЕТ. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии.

По информации от штаба ООС, накануне обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы, Водяное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Южное, Лебединское, Красногоровка, Луганское, Светлодарск. О потерях не сообщается. Наемники РФ, напротив, обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций. Украинские же военные говорят, что дают ответ на огонь противника, но только в том случае, когда есть явная угроза жизни и здоровью или выдвигается диверсионная группа.

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