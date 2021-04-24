Донецкое направление: в окрестностях слышен огонь ствольной артиллерии. ВИДЕО
На Донецком направлении в ночное время всегда шумно, говорят военные ВСУ.
В репортаже Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает Цензор.НЕТ. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии.
По информации от штаба ООС, накануне обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы, Водяное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Южное, Лебединское, Красногоровка, Луганское, Светлодарск. О потерях не сообщается. Наемники РФ, напротив, обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций. Украинские же военные говорят, что дают ответ на огонь противника, но только в том случае, когда есть явная угроза жизни и здоровью или выдвигается диверсионная группа.
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+83 Чайка Київ
показать весь комментарий24.04.2021 19:59 Ответить Ссылка
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...на свал всей семьёй, есть варианты?
Можешь не отвечать -- шоб не сглазить! *)
Там чувак на нём 70 км.ч. выжимает, по городским дорогам советского качества... -- пару раз, аж меня мурашки покусали, когда он рельсы переезжал и в калдобины попадал... *)
Не! 30 -- это максимум. И то -- в полной снаряге, с каской пуленепробиваемой!
Я на своём лисапеде 35 предел установил. Так то ж Бош -- с гидро АБС на передке, блин, и с пневмо аммортизацией... -- всё равно страшно...*)
За счёт светофоров и пробок...
А за городом -- надо брать большие расстояния... ...то есть, экономить батарею. -- до 40 км.ч. тогда.
Другое дело, если ты на треке каком-нить, дашь своему коныку под хвост на результат? -- так то святое! -- надо всегда занимать все три первых места...*)
Мой 45 весит -- так его ж, в три раза больше...
А батарея съёмная? -- я намудохался знатно, шо б обе снимались домой на зарядку... -- проводки в огород нету.
***** уже не нападёт.
на Каширском шоссе...
https://www.google.com/maps/@48.0987553,37.852159,373m/data=!3m1!1e3
ЦЕ ВИРОДКИ, СКАЖУ БІЛЬШЕ - 95 КВАРТАЛ ЦЕ ВИРОДКИ З П ЯТОЇ КОЛОНИ
Що я їм бажаю - анулюцію громадянства України всім з 95 квартала, мабуть окрім
Юрчика з Полтави.
что дальше, зебилы ?
В репортаже https://www.radiosvoboda.org/a/video-donbas-obstrily-donetskyy-napryamok/31220867.html Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает https://censor.net/. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии. Источник: https://censor.net/ru/v3261804
ЦЕ МОСКОВИТИ / СЄПАРИ ЗАКЛИКАЮТЬ НА ПЕРЕМОВИНИ ДО ДОНЕЦЬКУ