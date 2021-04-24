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Донецкое направление: в окрестностях слышен огонь ствольной артиллерии. ВИДЕО

На Донецком направлении в ночное время всегда шумно, говорят военные ВСУ.

В репортаже Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает Цензор.НЕТ. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии.

По информации от штаба ООС, накануне обстрелы зафиксировали неподалеку от населенных пунктов Новоселовка, Новгородское, Шумы, Водяное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Южное, Лебединское, Красногоровка, Луганское, Светлодарск. О потерях не сообщается. Наемники РФ, напротив, обвинили украинских военных в обстрелах своих позиций. Украинские же военные говорят, что дают ответ на огонь противника, но только в том случае, когда есть явная угроза жизни и здоровью или выдвигается диверсионная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр

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обстрел (28239) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+83
Бережи вас Господь
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24.04.2021 19:59 Ответить
+31
Насыпьте им от души, хлопцы. Если шо - они сами себя.
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24.04.2021 20:08 Ответить
+23
Блазні від 95-кварталу продовжують висміювання всього українського.Донецький напрямок: в околицях чути вогонь ствольної артилерії - Цензор.НЕТ 2994Такого не було навіть на помийках Медведчука.У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську. Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор!Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю. В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень.І робить це все не Путін, а місцеве ватне бидло.Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov , у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Можно шутить на любые темы. Зачем вот это вот вываливать? Конченые какие-то. - цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати.Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
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24.04.2021 20:57 Ответить
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Бережи вас Господь
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24.04.2021 19:59 Ответить
🙏🙏🙏
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24.04.2021 20:52 Ответить
Это мир в глазах путена где-то посредине
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24.04.2021 20:00 Ответить
нагадаймо собі що так зване відведення російських військ то заслуга найвеличнішого(з уст єрмака, а він пиз...ти точно не буде)
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24.04.2021 20:01 Ответить
Кое что прилетало по Путиловской роще. Немного техники орков расплавилось, включая Осу (версия).
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24.04.2021 20:02 Ответить
Ждём картину маслом Саврасова "Грачи прилетели". Прилетели, облегчились и все вернулись
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24.04.2021 20:25 Ответить
Щось про це і Гіркін нив, мабуть таки "примусили до перемир*я".
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24.04.2021 20:32 Ответить
Насыпьте им от души, хлопцы. Если шо - они сами себя.
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24.04.2021 20:08 Ответить
Водяное, Лебединское. Если бы был крупный калибр- я бы услышал. Но- тихо всё. Хотя, есть тут Саша Черепченко, который на 15 км ближе, к передовой. Вполне вероятно- он слышал. Родне не хочу звонить, на Восточный. Они уже старенькие, бедняги.
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24.04.2021 20:09 Ответить
Пыздець! -- как ты живёшь, когда тебя дома нет?

...на свал всей семьёй, есть варианты?
Можешь не отвечать -- шоб не сглазить! *)
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24.04.2021 20:12 Ответить
Есть варианты, друже. Но, сначала нужно похоронить тех, кого эти варианты не устраивают.
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24.04.2021 20:16 Ответить
Ну, гут... -- считай, шо я ничего у тебя и не спрашивал...*)
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24.04.2021 20:21 Ответить
Посмотрел я твой самокат в Ютюбе... -- ...добровольное самогубство, внатуре!
Там чувак на нём 70 км.ч. выжимает, по городским дорогам советского качества... -- пару раз, аж меня мурашки покусали, когда он рельсы переезжал и в калдобины попадал... *)

Не! 30 -- это максимум. И то -- в полной снаряге, с каской пуленепробиваемой!
Я на своём лисапеде 35 предел установил. Так то ж Бош -- с гидро АБС на передке, блин, и с пневмо аммортизацией... -- всё равно страшно...*)
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24.04.2021 20:36 Ответить
Ну... как тебе сказать: опасненькая хрень, конечно. Не знаю, как я выжил при первом его опробовании. Было реально 75 км/ч, хотя и под горку слегка. Я ведь не знал тогда: 1. Что у него есть круиз контроль, 2. Какая ручка на передний тормоз, какая- на задний. И- летел, придурок!!! Ничего... он меня в тот раз пожалел. Это потом- он пять раз пытался меня убить, наверное- не учел, что я приобрел самую лучшую и дорогую экипировку. Кстати, при этих попытках- ему, падлюке- ничегошеньки! Хотя скорости были чуток за 40 км/ч.
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24.04.2021 20:43 Ответить
По городу -- хоть на Феррари, хоть на лисапеде -- средняя скорость, 21 -- 25 км.ч.
За счёт светофоров и пробок...
А за городом -- надо брать большие расстояния... ...то есть, экономить батарею. -- до 40 км.ч. тогда.

Другое дело, если ты на треке каком-нить, дашь своему коныку под хвост на результат? -- так то святое! -- надо всегда занимать все три первых места...*)
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24.04.2021 20:57 Ответить
И еще -- чего он такой такой тяжёлый? -- 50 кг.

Мой 45 весит -- так его ж, в три раза больше...
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24.04.2021 21:00 Ответить
Шо прочёл -- про то и спросил.
А батарея съёмная? -- я намудохался знатно, шо б обе снимались домой на зарядку... -- проводки в огород нету.
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24.04.2021 21:44 Ответить
Так ото ж... ...а у меня 40-ка квартирна хата, хоть и моя, но кидать кабель по внутреннему садику за 50 метров -- чисто по дизайну не технично...*)
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24.04.2021 22:09 Ответить
Нехай краще живуть довго. І в безпеці.
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24.04.2021 21:32 Ответить
Храни Боже Ваших рiдних! 🙏🙏🙏
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24.04.2021 20:55 Ответить
Богатырского здоровья Украинским Воинам!

***** уже не нападёт.
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24.04.2021 20:09 Ответить
Перемирие должно быть слышно всем!
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24.04.2021 20:10 Ответить
Чего то мне уже жалко эєтих донецчан и луганчан потому, что им приходится гибнуть от мин своих же защитников пускающих мины по своим жилым кварталам беря пример от своего х***ла подрывающего свои дома
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24.04.2021 20:14 Ответить
.. не стоит жалеть то... что само себе выбрало сегодняшний день! И чем больше их там проредят... тем меньше мороки с ними будет потом.... Полмиллиона пожелали получить рашкоаусвайс... теперь пусть не ноют!
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24.04.2021 20:56 Ответить
от своего х***ла подрывающего свои дома

на Каширском шоссе...
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24.04.2021 21:30 Ответить
Гидота нібито відійшла від кордонів,а в луганді посилюєтся.
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24.04.2021 20:17 Ответить
Як Віслючок погодиться на стрелку з донбаситами ,відразу тиша настане,на певний час !!!)))
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24.04.2021 20:31 Ответить
Пишут что у оккупантов в Донецке взорвался зенитный комплекс "ОСА"
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24.04.2021 20:43 Ответить
Байрактары работать начали?)))
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24.04.2021 21:40 Ответить
Ось тут
https://www.google.com/maps/@48.0987553,37.852159,373m/data=!3m1!1e3
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25.04.2021 00:06 Ответить
Бережи, Боже Спасителю наш, наших захистникiв....🙏🙏🙏 Зовсiм ще дiти...😟
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24.04.2021 20:51 Ответить
Ми на своїй землі можемо робити те що вважаємо за потрібне і ніяка сьцяна вата не має вказувати що нам робити і де коли і куди стріляти.
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24.04.2021 20:53 Ответить
Блазні від 95-кварталу продовжують висміювання всього українського.Донецький напрямок: в околицях чути вогонь ствольної артилерії - Цензор.НЕТ 2994Такого не було навіть на помийках Медведчука.У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську. Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор!Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю. В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень.І робить це все не Путін, а місцеве ватне бидло.Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov , у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Можно шутить на любые темы. Зачем вот это вот вываливать? Конченые какие-то. - цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати.Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
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24.04.2021 20:57 Ответить
Лисий для мене як актор здох ще коли став хвалити Зе як владу до 2019 року.
ЦЕ ВИРОДКИ, СКАЖУ БІЛЬШЕ - 95 КВАРТАЛ ЦЕ ВИРОДКИ З П ЯТОЇ КОЛОНИ
Що я їм бажаю - анулюцію громадянства України всім з 95 квартала, мабуть окрім
Юрчика з Полтави.
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24.04.2021 21:20 Ответить
Вони якраз і є повії всім своїм "кварталом",які за доллар візьмуть,що завгодно і куди завгодно.
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25.04.2021 19:52 Ответить
31 марта заканчивается мандат миссии ОБСЕ.
что дальше, зебилы ?
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24.04.2021 21:10 Ответить
На Донецком направлении в ночное время всегда шумно, говорят военные ВСУ.
В репортаже https://www.radiosvoboda.org/a/video-donbas-obstrily-donetskyy-napryamok/31220867.html Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает https://censor.net/. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии. Источник: https://censor.net/ru/v3261804

ЦЕ МОСКОВИТИ / СЄПАРИ ЗАКЛИКАЮТЬ НА ПЕРЕМОВИНИ ДО ДОНЕЦЬКУ
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24.04.2021 21:17 Ответить
Салют 🎇 для тішки
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24.04.2021 21:41 Ответить
А що ж тут причитали казали що хлопці не мають права на « ответку" ?
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24.04.2021 21:40 Ответить
причитали до того как тебя насадили на бутылку или сразу после?
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24.04.2021 23:15 Ответить
Машка , я розумію що це твоя волога тема , але до мене не звертайся довбню , я не в темі
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24.04.2021 23:34 Ответить
Ти не в темі - ти на бутілкє, чмо лишнехромосомное
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24.04.2021 23:54 Ответить
Машка , можеш не напружнюватись я розумію твою кацапську мову ) , і пояснюю тобі тупому довбойопу останній раз - я не спілкуюся з бидлом . Давайпака
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25.04.2021 00:04 Ответить
 
 