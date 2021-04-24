Донецький напрямок: в околицях чути вогонь ствольної артилерії. ВIДЕО
На Донецькому напрямку в нічний час завжди шумно, кажуть військові ЗСУ.
У репортажі Радіо Свобода чути вибухи снарядів на відстані, передає Цензор.НЕТ. Як кажуть військові, ймовірно, вогонь вівся з ствольної артилерії.
За інформацією від штабу ООС, обстріли зафіксували неподалік від населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми, Водяне, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Південне, Лебединське, Красногорівка, Луганське, Світлодарськ. Про втрати не повідомляється. Напередодні підтримувані Росією угруповання "ДНР" і "ЛНР", навпаки, звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Українські ж військові розповідають, що дають відповідь на вогонь противника, проте лише у тому разі, коли є явна загроза життю та здоров’ю або ж висувається диверсійна група.
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...на свал всей семьёй, есть варианты?
Можешь не отвечать -- шоб не сглазить! *)
Там чувак на нём 70 км.ч. выжимает, по городским дорогам советского качества... -- пару раз, аж меня мурашки покусали, когда он рельсы переезжал и в калдобины попадал... *)
Не! 30 -- это максимум. И то -- в полной снаряге, с каской пуленепробиваемой!
Я на своём лисапеде 35 предел установил. Так то ж Бош -- с гидро АБС на передке, блин, и с пневмо аммортизацией... -- всё равно страшно...*)
За счёт светофоров и пробок...
А за городом -- надо брать большие расстояния... ...то есть, экономить батарею. -- до 40 км.ч. тогда.
Другое дело, если ты на треке каком-нить, дашь своему коныку под хвост на результат? -- так то святое! -- надо всегда занимать все три первых места...*)
Мой 45 весит -- так его ж, в три раза больше...
А батарея съёмная? -- я намудохался знатно, шо б обе снимались домой на зарядку... -- проводки в огород нету.
***** уже не нападёт.
на Каширском шоссе...
https://www.google.com/maps/@48.0987553,37.852159,373m/data=!3m1!1e3
ЦЕ ВИРОДКИ, СКАЖУ БІЛЬШЕ - 95 КВАРТАЛ ЦЕ ВИРОДКИ З П ЯТОЇ КОЛОНИ
Що я їм бажаю - анулюцію громадянства України всім з 95 квартала, мабуть окрім
Юрчика з Полтави.
что дальше, зебилы ?
В репортаже https://www.radiosvoboda.org/a/video-donbas-obstrily-donetskyy-napryamok/31220867.html Радіо Свобода слышны взрывы снарядов на расстоянии, передает https://censor.net/. Как говорят военные, вероятно, огонь велся из ствольной артиллерии. Источник: https://censor.net/ru/v3261804
ЦЕ МОСКОВИТИ / СЄПАРИ ЗАКЛИКАЮТЬ НА ПЕРЕМОВИНИ ДО ДОНЕЦЬКУ