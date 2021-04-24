Донецький напрямок: в околицях чути вогонь ствольної артилерії. ВIДЕО

На Донецькому напрямку в нічний час завжди шумно, кажуть військові ЗСУ.

У репортажі Радіо Свобода чути вибухи снарядів на відстані, передає Цензор.НЕТ. Як кажуть військові, ймовірно, вогонь вівся з ствольної артилерії.

За інформацією від штабу ООС, обстріли зафіксували неподалік від населених пунктів Новоселівка, Новгородське, Шуми, Водяне, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Південне, Лебединське, Красногорівка, Луганське, Світлодарськ. Про втрати не повідомляється. Напередодні підтримувані Росією угруповання "ДНР" і "ЛНР", навпаки, звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій. Українські ж військові розповідають, що дають відповідь на вогонь противника, проте лише у тому разі, коли є явна загроза життю та здоров’ю або ж висувається диверсійна група.​

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