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Новости Агрессия России против Украины
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Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр

Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска с начала суток 24 апреля четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что неподалеку Троицкого и Лебединского российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций ОС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новгородского - из ручных противотанковых гранатометов, в направлении Песков - из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

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Также сегодня в районе проведения операции Объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 23 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

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Автор: 

обстрел (28239) Донбасс (26958) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+1
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9592
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24.04.2021 19:07 Ответить
+1
Донецк, бывший Укртелеком. Забаррикадировались надежно. Мешки вероятно забрали от здания городского совета. Вчера проезжал рядом и мешков там уже не видел.
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3344
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24.04.2021 19:15 Ответить
+1
Напротив стоит Белый лебедь. В троллейбусе крутят старую запись объявления остановок. - «Следующая остановка торговый комплекс Белый лебедь». Который не работает все семь лет войны. Поздно пришла мысль спросить у ваты «Пожалуйста скажите, я не местный, до которого часа работает лебедь». В следующий раз обязательно сделаю.
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24.04.2021 19:25 Ответить
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А в это время ЗЕ и СН активно сдают интересы Украины врагу.
Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7478
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24.04.2021 18:45 Ответить
А это так чисто для зебилов про зебилов.
Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6009

Продолжайте в том же духе, дегенераты.
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24.04.2021 18:47 Ответить
10, 20, 40 лет назад никто бы из украинцев и представить себе не мог, что из россии будут прилетать снаряды
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24.04.2021 18:49 Ответить
Історію російсько українських війн знаєш?
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24.04.2021 19:37 Ответить
Схаменітся й мізками очухайтесь!
Я кажу що радянськи люди 40 років назад такого й подумати не могли. 50 - 60 років тому російсько українських вій не було. Про ранішні війни згадувати вже нікому.
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24.04.2021 19:54 Ответить
Росія вела війну в Україні до початку 60 років.
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24.04.2021 20:11 Ответить
До початку 60-х була не офіційна війна, а вбивство патріотів Західної України. Зараз протистояння між військами РІЗНИХ держав. Розумієте різницю?
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24.04.2021 20:21 Ответить
Зараз теж офіційно нема війни. Війна Росії з УНР триває по сьогоднішній день, бо жодна з сторін капітуляцію не підписала. Це є фактом у незалежності від того говорять про це, чи ні. Мабуть і 100 років назад казали - і хто би міг подумати, що Росія нападе на Україну?!
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24.04.2021 20:28 Ответить
Вік тому росія здала Україну німцям...
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24.04.2021 20:39 Ответить
Чому ж ніхто... Були люди, які все чудово розуміли.
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24.04.2021 19:52 Ответить
Так, такі розумні люди були. Були по ГУЛАГах й КГБістських псіхушках в яких замордовувалися коммуняцькими катами. Так от я не про них а про хомосовьєтікус котрих була більшість...
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24.04.2021 20:06 Ответить
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9592
показать весь комментарий
24.04.2021 19:07 Ответить
Донецк, бывший Укртелеком. Забаррикадировались надежно. Мешки вероятно забрали от здания городского совета. Вчера проезжал рядом и мешков там уже не видел.
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
24.04.2021 19:15 Ответить
Напротив стоит Белый лебедь. В троллейбусе крутят старую запись объявления остановок. - «Следующая остановка торговый комплекс Белый лебедь». Который не работает все семь лет войны. Поздно пришла мысль спросить у ваты «Пожалуйста скажите, я не местный, до которого часа работает лебедь». В следующий раз обязательно сделаю.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:25 Ответить
 
 