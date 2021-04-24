Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска с начала суток 24 апреля четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что неподалеку Троицкого и Лебединского российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций ОС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новгородского - из ручных противотанковых гранатометов, в направлении Песков - из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

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Также сегодня в районе проведения операции Объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

Напомним, 23 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.

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