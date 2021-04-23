Кремль предлагает провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе

Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - цитирует "РИА Новости" Козака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ

Замруководителя администрации президента РФ не исключает, что встреча представителей Нормандской четверки могла бы состояться на Донбассе. Но в Кремле хотят расширить формат переговоров за счет подконтрольных РФ главарей "Л/ДНР".

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - подытожил Козак в общении с журналистами.

Также на Цензор.НЕТ: Украина предлагает проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе, - ОП

Ни одна из стран нормандского формата на предложение пока не отреагировала.