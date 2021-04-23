Кремль предлагает провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе
Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".
Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".
Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".
"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - цитирует "РИА Новости" Козака.
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Замруководителя администрации президента РФ не исключает, что встреча представителей Нормандской четверки могла бы состояться на Донбассе. Но в Кремле хотят расширить формат переговоров за счет подконтрольных РФ главарей "Л/ДНР".
"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - подытожил Козак в общении с журналистами.
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Ни одна из стран нормандского формата на предложение пока не отреагировала.
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Предложите к равновесию "представителей ЛНР и ДНР" ввести в нормандский формат представителей Будапештского меморандума - США и Великобританию!
лучший дипломат - украинский солдат !
Первое что сделал клоун - перечеркнул наработанное и начал, выскакивая из штанов, искать мир в глазах Путина, односторонне отводить войска, по сути прекратил выполнение оборонного заказа (уже второй год!), заблокировал развитие ракетной программы, при нем армия в зоне ООС ослепла, перестала стрелять, демотивирована. а "слуги народа" заговорили о сокращении армии и подаче воды в Крым.
В итоге, увидев перемены, "озабоченная гнилая демократия" Западной Европы в лице Германии и Франции с радостью откатились к политике умиротворения Путина
Чем эффективно воспользовалась Россия. которая теперь уже ультимативно требует только одно: переговоров исключительно с донецкими марионетками Кремля и добровольно-принудительного включения этого инфицированного Россией ОРДЛО в тело Украины исключительно на условиях Кремля
З початку 2021 року, країни Заходу вже вислали більше 100 кацапських «дипломатів»:
Спасибо деду за победу!
И мы все знаем, кто этот "дед".) 👍🏼😏
Сейчас, возможно, Россия надеется на Эммануэля Макрона, https://nv.ua/ukraine/politics/vstrecha-zelenskogo-s-makronom-o-chem-govorili-prezidenty-novosti-ukrainy-50154723.html?utm_content=set_lang который на встрече в Париже предложил Владимиру Зеленскому так называемые кластеры . Это та же формула Штайнмайера, только в другой обертке - там те же требования, которые Москва предъявляет Украине все это время. Возможно, Москва решила, что Макрону и Ангеле Меркель удастся заставить Украину.
Ведь Путин хочет полного покорения Украины, а война для него не цель, а инструмент. Если можно достигнуть капитуляции Украины другими средствами, он сделает это с гораздо большим удовольствием, потому что в этом случае не подвергнется разрушительным санкциям, обещанным Западом.
...
еперь Москва сфокусировалась на Беларуси - для этого она выдумала «заговор» о попытке госпереворота и убийства Александра Лукашенко. Она постаралась и инсценировать его, ведь в Москве были арестованы люди.
Кремль уже 25 лет пытается навязать Лукашенко аншлюс, но тот выворачивается, хитрит, подписывает какие-то новые соглашения, но не соглашается - он не хочет превратиться в секретаря Минского обкома. Поэтому Путин нашел новый путь, он решил запугать Лукашенко. Но этот заговор несчастного политолога Александра Федуты - это совершенно смешно. А Москва же этим не ограничилась, она вплела в заговор и то, что заговорщики собирались убить сына Лукашенко. Все знают, что у этого железного человека, который 25 лет по-своему сопротивляется попыткам Москвы поглотить Беларусь, есть слабое место - это его сын Коленька, которого он обожает. Теперь Москва ему фактически открытым текстом намекает, что если ты, сволочь такая, не подпишешь окончательный аншлюс, то никто не сможет гарантировать безопасность твоего Коленьки. Вот это уже последний аргумент Москвы.
На встрече с Путиным Лукашенко наверняка слышит те же аргументы, но он не дурак, чтобы верить Москве. Он и сам знает, как такие заговоры придумывают. Сегодня из него что-то выжмут, если не окончательный аншлюс. Кстати, очень подозрительно, что на завтра назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Вот может так, убедившись, что Украина ему не по зубам, Путин возьмет приз поменьше - Беларусь. На какие-то уступки Лукашенко все же пойдет, что-то Путин получит"
https://nv.ua/opinion/rossiya-ukraina-pochemu-putin-otvodit-voyska-novosti-rossii-50156025.html
КРАКОВ ЧИ ВІЛЬНЮС, ЗУСТРІЧАТИСЬ В ДОНЕЦЬКУ БРЄД - ІДІТЬ ЗІ СВОЇМИ ЩІСТКАМИ НАФІГ КРЕМЛЯДІ
Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.