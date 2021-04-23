РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8296 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
19 313 139

Кремль предлагает провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе

Кремль предлагает провести встречу в

Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР".

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - цитирует "РИА Новости" Козака.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следующую встречу советников "нормандской четверки" могут провести на линии разграничения, - украинская делегация ТКГ

Замруководителя администрации президента РФ не исключает, что встреча представителей Нормандской четверки могла бы состояться на Донбассе. Но в Кремле хотят расширить формат переговоров за счет подконтрольных РФ главарей "Л/ДНР".

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - подытожил Козак в общении с журналистами.

Также на Цензор.НЕТ: Украина предлагает проводить экстренные заседания рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток в случае гибели людей при обстрелах на Донбассе, - ОП

Ни одна из стран нормандского формата на предложение пока не отреагировала.

Автор: 

переговоры (5090) Донбасс (26958) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
рашка всеми путями хочет легализовать ордло.. и в ОП(Г) - не против.. после переговоров мкрона и вислюка оманського
показать весь комментарий
23.04.2021 18:02 Ответить
+32
Допатякалось ЗЕлене нєдоразумєніє !!!

дурнішого створіння ніж В.А.Зєлєнський важко знайти у всій Галактиці
показать весь комментарий
23.04.2021 18:16 Ответить
+23
Гоимая ЗАМАНУХА в стиле ГЭБЭШНЫХ ПАСКУД. При полученном согласия от Зеленского на подобную встречу ему будут вменять в НЕОБХОДИМОСТЬ говорить о мире ТОЛЬКО С СЕПАРАТИСТАМИ и ПРОКРЕМЛЁВСКИМИ УБЛЮДКАМИ. Упаси Боже так подставиться... Мало того, что это зароет дальнейшую карьеру клоуна, оно нанесёт неисправимый ВРЕД ВСЕЙ УКРАИНЕ.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну а лично меня больше сердит постоянная помощь красного креста,фонда р.л.ахметова и других .,поездки за едой и пенсиями к украм,устройство кпп и тд.,мерзкая многовекторная контрабасная торговля и другие гадости.....
показать весь комментарий
24.04.2021 19:10 Ответить
ты где живешь товарисч?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:07 Ответить
Слобожанщина ,відгукуюсь на звертання вельмишановний пан....
показать весь комментарий
25.04.2021 12:20 Ответить
да помню я тебя, как то общались, ты писал, что детство и юность на слобожанщине провел , а сейчас в рашке чалишься. помню ты мне все пытался доказать как в лугандоне чудно предатели живут писал мне цены на продукты и коммуалку.... так вот фигня это полная! мой коллега по работе недавно ездил на родину в лугандон под донецк через рашку, мать хоронить.... уж он то порассказал... так что ты мне товарисч неинтересен а свое мнение о луганде я выше уже писал - предатели они и Украине на хер не нужны!
показать весь комментарий
25.04.2021 17:19 Ответить
Мимо.В рф был последний раз 1993,про цены в ордло не знал и знать не хочу и т.д.
показать весь комментарий
25.04.2021 19:01 Ответить
может еще пингвинов на встречу пригласить или весь зверинец? чего стоит только участие в этой встречи шакала-беспутина антихриста люциферовича. хотелки кремлядей=хотелки сатаны.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:56 Ответить
Але, стоп. Вы прочли в библии объяснялки от церковников, а противоположную сторону не выслушали.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:05 Ответить
зелёнки, не вздумайте повестись., это будут ваши последние инициативы! за вами миротворцы хреновы глаз да глаз нужен! иначе куйлу лизать начнёте. а что, лишь бы не стреляли!!!
показать весь комментарий
23.04.2021 19:07 Ответить
Расширять так расширять!
Предложите к равновесию "представителей ЛНР и ДНР" ввести в нормандский формат представителей Будапештского меморандума - США и Великобританию!
показать весь комментарий
23.04.2021 19:16 Ответить
А также представителей от Сенегала, Лиги защиты сексуальных меньшинств и ещё немного феминисток. А то так нечестно.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:46 Ответить
Спортлото забыли....
показать весь комментарий
24.04.2021 12:51 Ответить
Зразу ж "на йух".
показать весь комментарий
23.04.2021 19:32 Ответить
Хто такие ДНР и ЛНР знать не знаем, в минских угодах про них ни слова!
показать весь комментарий
23.04.2021 19:51 Ответить
Россия пьітается соскочить с Нормандского формата , предложив заведомьій абсурд с "представителями ЛДНР". Не получится , Путина дожмут на Берлинский саммит. Один против трех не может ставить свои условия.
показать весь комментарий
23.04.2021 19:58 Ответить
Давайте в Маріуполі. Главарі Ордла теж хай їдуть. Їх на лінії розмежування затримає СБУ, ну нічого страшного, просто не доїхали.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:29 Ответить
Ага,ещё Льоню Голубкова пригласите.Идиоты.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:37 Ответить
У нас не Гражданская война ,чтобы оккупант Крыма и Донбасса что то предлагал.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:39 Ответить
Переговори з представниками ОРДЛО тільки при умові, якщо ЛНР і ДНР матимуть світове визнання державного статусу. Оскільки навіть Росія їх не визнає і вважає частиною України, то нічого втручатися у внутрішні справи нашої країни зі своїми вказівками.
показать весь комментарий
23.04.2021 20:52 Ответить
Хорошая идея! Нюрнбергский процесс своего рода. Там сразу и виновных повесить.
показать весь комментарий
23.04.2021 21:05 Ответить
лучший формат - снаряженный автомат !
лучший дипломат - украинский солдат !
показать весь комментарий
23.04.2021 23:01 Ответить
нихто с лднр ммм-щиками говорить не будет.
показать весь комментарий
24.04.2021 04:11 Ответить
Переговоры на оккупированных территориях проводить не возможно. Украина должна категорически это отвергнуть, даже если по этому поводу начнутся " сомнения" постоянно "обеспокоенных", это путь по сути легализации оккупационных администраций РФ на востоке Украины. Впрочем переговоры нельзя проводить и на территории самого агрессора и на территории части общего с ним союзного государства ( имеется в виду Минское генерал - губернаторство РФ)
показать весь комментарий
24.04.2021 11:28 Ответить
В Україні нема такої посади представник ордло,тому нема з ким вести й розмову.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:33 Ответить
Зе,не ідеальний,але і не зрадник,що ви всі мовчите про баригу,який довів країну до підписання цих мінських угод,які були створені так,що їх неможливо виконати без шкоди для України? Бо вас тут дохера лизунів шоколадної дупи,без жодних мозгів!
показать весь комментарий
24.04.2021 11:48 Ответить
Порох - никак не идеален, но и не предатель. "В конце" Пороха украинская сторона практически продавила первоочередное выполнение "безпекових питань"(т.е. требование вывода войск РФ, передачу границы под контроль Украины итд), раньше чем проведение "свободных" выборов в ОРДЛО. Эту позицию поддерживал Западе, и по, крайней мере явно не протестовала Россия.

Первое что сделал клоун - перечеркнул наработанное и начал, выскакивая из штанов, искать мир в глазах Путина, односторонне отводить войска, по сути прекратил выполнение оборонного заказа (уже второй год!), заблокировал развитие ракетной программы, при нем армия в зоне ООС ослепла, перестала стрелять, демотивирована. а "слуги народа" заговорили о сокращении армии и подаче воды в Крым.
В итоге, увидев перемены, "озабоченная гнилая демократия" Западной Европы в лице Германии и Франции с радостью откатились к политике умиротворения Путина
Чем эффективно воспользовалась Россия. которая теперь уже ультимативно требует только одно: переговоров исключительно с донецкими марионетками Кремля и добровольно-принудительного включения этого инфицированного Россией ОРДЛО в тело Украины исключительно на условиях Кремля
показать весь комментарий
24.04.2021 12:40 Ответить
Гилер был честнее....
показать весь комментарий
24.04.2021 12:59 Ответить
Кремль пропонує провести зустріч у "нормандському форматі" на Донбасі - Цензор.НЕТ 5790
показать весь комментарий
24.04.2021 20:58 Ответить
Спасибо деду Байдену за победу
З початку 2021 року, країни Заходу вже вислали більше 100 кацапських «дипломатів»:

Спасибо деду за победу!
И мы все знаем, кто этот "дед".) 👍🏼😏
показать весь комментарий
24.04.2021 12:21 Ответить
так пусть проводят на НЕ оккупированной территории донбасса) и приедут эти главы ЛЭДЭНЭРЭ))) и пусть СБУ ими и займется сразу там же)))
показать весь комментарий
24.04.2021 12:35 Ответить
"... Двухнедельные походы вдоль украинских границ с громкими выстрелами и надуванием щек закончились. Задача была напугать Украину, чтобы она вернулась к Минскому процессу, к российской интерпретации этих соглашений, легализации ОРДЛО в украинском правовом поле, то есть внесла изменения в Конституцию Украины. Украина резко отказалась это делать примерно месяц назад, и Москва пыталась ее заставить.
Сейчас, возможно, Россия надеется на Эммануэля Макрона, https://nv.ua/ukraine/politics/vstrecha-zelenskogo-s-makronom-o-chem-govorili-prezidenty-novosti-ukrainy-50154723.html?utm_content=set_lang который на встрече в Париже предложил Владимиру Зеленскому так называемые кластеры . Это та же формула Штайнмайера, только в другой обертке - там те же требования, которые Москва предъявляет Украине все это время. Возможно, Москва решила, что Макрону и Ангеле Меркель удастся заставить Украину.
Ведь Путин хочет полного покорения Украины, а война для него не цель, а инструмент. Если можно достигнуть капитуляции Украины другими средствами, он сделает это с гораздо большим удовольствием, потому что в этом случае не подвергнется разрушительным санкциям, обещанным Западом.
...

еперь Москва сфокусировалась на Беларуси - для этого она выдумала «заговор» о попытке госпереворота и убийства Александра Лукашенко. Она постаралась и инсценировать его, ведь в Москве были арестованы люди.

Кремль уже 25 лет пытается навязать Лукашенко аншлюс, но тот выворачивается, хитрит, подписывает какие-то новые соглашения, но не соглашается - он не хочет превратиться в секретаря Минского обкома. Поэтому Путин нашел новый путь, он решил запугать Лукашенко. Но этот заговор несчастного политолога Александра Федуты - это совершенно смешно. А Москва же этим не ограничилась, она вплела в заговор и то, что заговорщики собирались убить сына Лукашенко. Все знают, что у этого железного человека, который 25 лет по-своему сопротивляется попыткам Москвы поглотить Беларусь, есть слабое место - это его сын Коленька, которого он обожает. Теперь Москва ему фактически открытым текстом намекает, что если ты, сволочь такая, не подпишешь окончательный аншлюс, то никто не сможет гарантировать безопасность твоего Коленьки. Вот это уже последний аргумент Москвы.
На встрече с Путиным Лукашенко наверняка слышит те же аргументы, но он не дурак, чтобы верить Москве. Он и сам знает, как такие заговоры придумывают. Сегодня из него что-то выжмут, если не окончательный аншлюс. Кстати, очень подозрительно, что на завтра назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Вот может так, убедившись, что Украина ему не по зубам, Путин возьмет приз поменьше - Беларусь. На какие-то уступки Лукашенко все же пойдет, что-то Путин получит"
https://nv.ua/opinion/rossiya-ukraina-pochemu-putin-otvodit-voyska-novosti-rossii-50156025.html
показать весь комментарий
24.04.2021 12:45 Ответить
ну от этого малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата можно ожидать чего угодно, возьмет и с подачи кремлевской Крысы ермака и согласиться, а там все по маслу, признание Ху...нэров стороной конфликта( гражданской войной) ПИД,,,раша миротворец, санкции снимают, втюхивают эту разворованную, заминированную Клоаку в Украину на своих условиях, короче все чего желает ботаксный, педофильный, кремлевский Шнырь больной шизофренией!!!
показать весь комментарий
24.04.2021 13:11 Ответить
Если пристально вглядываться в очко *****,-настанет момент,когда очко ***** взглянет на тебя ,-осёл омано-катарский...,говноборотько коксохимичный...
показать весь комментарий
24.04.2021 15:01 Ответить
"Обов'язкова умова переговорів - участь у них представників терористичних організацій Лугандонії" - Козак, йди усрак...
показать весь комментарий
24.04.2021 16:22 Ответить
только одно условие - сразу после окончания переговоров , лидеры лугандона едут вместе с нашей делегацией в Украину, на зону, сразу на пожизненное.... тогда можно переговариваться!
показать весь комментарий
24.04.2021 16:54 Ответить
Дима в Бандурово поедь там тебе казан на голову оденут и расскажут как жить...
показать весь комментарий
24.04.2021 20:52 Ответить
Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР" Источник: https://censor.net/ru/n3261684

КРАКОВ ЧИ ВІЛЬНЮС, ЗУСТРІЧАТИСЬ В ДОНЕЦЬКУ БРЄД - ІДІТЬ ЗІ СВОЇМИ ЩІСТКАМИ НАФІГ КРЕМЛЯДІ
показать весь комментарий
24.04.2021 20:55 Ответить
Повістка дня Кремляндії

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 