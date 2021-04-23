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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль пропонує провести зустріч у "нормандському форматі" на Донбасі

Кремль пропонує провести зустріч у

Обов’язковою умовою проведення переговорів Росія вважає участь у них представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

Обов'язковою умовою проведення переговорів Росія вважає участь у них представників терористичних організацій "Л/ДНР".

"Сподіваюся на конструктивне, відкрите і чесне обговорення проектів рішень, які перебувають на столі переговорів, щодо поточних (перемир'я) і стратегічних питань реалізації мінських угод вже найближчим часом (не пізніше 27 квітня)", - цитує РИА "Новости" Козака.

Читайте також: Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" можуть провести на лінії розмежування, - українська делегація ТКГ

Заступник керівника адміністрації президента РФ не виключає, що зустріч представників Нормандської четвірки могла б відбутися на Донбасі. Але в Кремлі хочуть розширити формат переговорів за рахунок підконтрольних РФ ватажків "Л/ДНР".

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", - підсумував Козак у спілкуванні з журналістами.

Жодна з країн нормандського формату на пропозицію поки не відреагувала.

Автор: 

перемовини (3025) Донбас (22358) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+37
рашка всеми путями хочет легализовать ордло.. и в ОП(Г) - не против.. после переговоров мкрона и вислюка оманського
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23.04.2021 18:02 Відповісти
+32
Допатякалось ЗЕлене нєдоразумєніє !!!

дурнішого створіння ніж В.А.Зєлєнський важко знайти у всій Галактиці
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23.04.2021 18:16 Відповісти
+23
Гоимая ЗАМАНУХА в стиле ГЭБЭШНЫХ ПАСКУД. При полученном согласия от Зеленского на подобную встречу ему будут вменять в НЕОБХОДИМОСТЬ говорить о мире ТОЛЬКО С СЕПАРАТИСТАМИ и ПРОКРЕМЛЁВСКИМИ УБЛЮДКАМИ. Упаси Боже так подставиться... Мало того, что это зароет дальнейшую карьеру клоуна, оно нанесёт неисправимый ВРЕД ВСЕЙ УКРАИНЕ.
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23.04.2021 18:07 Відповісти
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Ну а лично меня больше сердит постоянная помощь красного креста,фонда р.л.ахметова и других .,поездки за едой и пенсиями к украм,устройство кпп и тд.,мерзкая многовекторная контрабасная торговля и другие гадости.....
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24.04.2021 19:10 Відповісти
ты где живешь товарисч?
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24.04.2021 21:07 Відповісти
Слобожанщина ,відгукуюсь на звертання вельмишановний пан....
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25.04.2021 12:20 Відповісти
да помню я тебя, как то общались, ты писал, что детство и юность на слобожанщине провел , а сейчас в рашке чалишься. помню ты мне все пытался доказать как в лугандоне чудно предатели живут писал мне цены на продукты и коммуалку.... так вот фигня это полная! мой коллега по работе недавно ездил на родину в лугандон под донецк через рашку, мать хоронить.... уж он то порассказал... так что ты мне товарисч неинтересен а свое мнение о луганде я выше уже писал - предатели они и Украине на хер не нужны!
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25.04.2021 17:19 Відповісти
Мимо.В рф был последний раз 1993,про цены в ордло не знал и знать не хочу и т.д.
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25.04.2021 19:01 Відповісти
может еще пингвинов на встречу пригласить или весь зверинец? чего стоит только участие в этой встречи шакала-беспутина антихриста люциферовича. хотелки кремлядей=хотелки сатаны.
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23.04.2021 18:56 Відповісти
Але, стоп. Вы прочли в библии объяснялки от церковников, а противоположную сторону не выслушали.
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23.04.2021 19:05 Відповісти
зелёнки, не вздумайте повестись., это будут ваши последние инициативы! за вами миротворцы хреновы глаз да глаз нужен! иначе куйлу лизать начнёте. а что, лишь бы не стреляли!!!
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23.04.2021 19:07 Відповісти
Расширять так расширять!
Предложите к равновесию "представителей ЛНР и ДНР" ввести в нормандский формат представителей Будапештского меморандума - США и Великобританию!
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23.04.2021 19:16 Відповісти
А также представителей от Сенегала, Лиги защиты сексуальных меньшинств и ещё немного феминисток. А то так нечестно.
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23.04.2021 19:46 Відповісти
Спортлото забыли....
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24.04.2021 12:51 Відповісти
Зразу ж "на йух".
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23.04.2021 19:32 Відповісти
Хто такие ДНР и ЛНР знать не знаем, в минских угодах про них ни слова!
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23.04.2021 19:51 Відповісти
Россия пьітается соскочить с Нормандского формата , предложив заведомьій абсурд с "представителями ЛДНР". Не получится , Путина дожмут на Берлинский саммит. Один против трех не может ставить свои условия.
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23.04.2021 19:58 Відповісти
Давайте в Маріуполі. Главарі Ордла теж хай їдуть. Їх на лінії розмежування затримає СБУ, ну нічого страшного, просто не доїхали.
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23.04.2021 20:29 Відповісти
Ага,ещё Льоню Голубкова пригласите.Идиоты.
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23.04.2021 20:37 Відповісти
У нас не Гражданская война ,чтобы оккупант Крыма и Донбасса что то предлагал.
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23.04.2021 20:39 Відповісти
Переговори з представниками ОРДЛО тільки при умові, якщо ЛНР і ДНР матимуть світове визнання державного статусу. Оскільки навіть Росія їх не визнає і вважає частиною України, то нічого втручатися у внутрішні справи нашої країни зі своїми вказівками.
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23.04.2021 20:52 Відповісти
Хорошая идея! Нюрнбергский процесс своего рода. Там сразу и виновных повесить.
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23.04.2021 21:05 Відповісти
лучший формат - снаряженный автомат !
лучший дипломат - украинский солдат !
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23.04.2021 23:01 Відповісти
нихто с лднр ммм-щиками говорить не будет.
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24.04.2021 04:11 Відповісти
Переговоры на оккупированных территориях проводить не возможно. Украина должна категорически это отвергнуть, даже если по этому поводу начнутся " сомнения" постоянно "обеспокоенных", это путь по сути легализации оккупационных администраций РФ на востоке Украины. Впрочем переговоры нельзя проводить и на территории самого агрессора и на территории части общего с ним союзного государства ( имеется в виду Минское генерал - губернаторство РФ)
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24.04.2021 11:28 Відповісти
В Україні нема такої посади представник ордло,тому нема з ким вести й розмову.
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24.04.2021 11:33 Відповісти
Зе,не ідеальний,але і не зрадник,що ви всі мовчите про баригу,який довів країну до підписання цих мінських угод,які були створені так,що їх неможливо виконати без шкоди для України? Бо вас тут дохера лизунів шоколадної дупи,без жодних мозгів!
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24.04.2021 11:48 Відповісти
Порох - никак не идеален, но и не предатель. "В конце" Пороха украинская сторона практически продавила первоочередное выполнение "безпекових питань"(т.е. требование вывода войск РФ, передачу границы под контроль Украины итд), раньше чем проведение "свободных" выборов в ОРДЛО. Эту позицию поддерживал Западе, и по, крайней мере явно не протестовала Россия.

Первое что сделал клоун - перечеркнул наработанное и начал, выскакивая из штанов, искать мир в глазах Путина, односторонне отводить войска, по сути прекратил выполнение оборонного заказа (уже второй год!), заблокировал развитие ракетной программы, при нем армия в зоне ООС ослепла, перестала стрелять, демотивирована. а "слуги народа" заговорили о сокращении армии и подаче воды в Крым.
В итоге, увидев перемены, "озабоченная гнилая демократия" Западной Европы в лице Германии и Франции с радостью откатились к политике умиротворения Путина
Чем эффективно воспользовалась Россия. которая теперь уже ультимативно требует только одно: переговоров исключительно с донецкими марионетками Кремля и добровольно-принудительного включения этого инфицированного Россией ОРДЛО в тело Украины исключительно на условиях Кремля
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24.04.2021 12:40 Відповісти
Гилер был честнее....
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24.04.2021 12:59 Відповісти
Кремль пропонує провести зустріч у "нормандському форматі" на Донбасі - Цензор.НЕТ 5790
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24.04.2021 20:58 Відповісти
Спасибо деду Байдену за победу
З початку 2021 року, країни Заходу вже вислали більше 100 кацапських «дипломатів»:

Спасибо деду за победу!
И мы все знаем, кто этот "дед".) 👍🏼😏
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24.04.2021 12:21 Відповісти
так пусть проводят на НЕ оккупированной территории донбасса) и приедут эти главы ЛЭДЭНЭРЭ))) и пусть СБУ ими и займется сразу там же)))
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24.04.2021 12:35 Відповісти
"... Двухнедельные походы вдоль украинских границ с громкими выстрелами и надуванием щек закончились. Задача была напугать Украину, чтобы она вернулась к Минскому процессу, к российской интерпретации этих соглашений, легализации ОРДЛО в украинском правовом поле, то есть внесла изменения в Конституцию Украины. Украина резко отказалась это делать примерно месяц назад, и Москва пыталась ее заставить.
Сейчас, возможно, Россия надеется на Эммануэля Макрона, https://nv.ua/ukraine/politics/vstrecha-zelenskogo-s-makronom-o-chem-govorili-prezidenty-novosti-ukrainy-50154723.html?utm_content=set_lang который на встрече в Париже предложил Владимиру Зеленскому так называемые кластеры . Это та же формула Штайнмайера, только в другой обертке - там те же требования, которые Москва предъявляет Украине все это время. Возможно, Москва решила, что Макрону и Ангеле Меркель удастся заставить Украину.
Ведь Путин хочет полного покорения Украины, а война для него не цель, а инструмент. Если можно достигнуть капитуляции Украины другими средствами, он сделает это с гораздо большим удовольствием, потому что в этом случае не подвергнется разрушительным санкциям, обещанным Западом.
...

еперь Москва сфокусировалась на Беларуси - для этого она выдумала «заговор» о попытке госпереворота и убийства Александра Лукашенко. Она постаралась и инсценировать его, ведь в Москве были арестованы люди.

Кремль уже 25 лет пытается навязать Лукашенко аншлюс, но тот выворачивается, хитрит, подписывает какие-то новые соглашения, но не соглашается - он не хочет превратиться в секретаря Минского обкома. Поэтому Путин нашел новый путь, он решил запугать Лукашенко. Но этот заговор несчастного политолога Александра Федуты - это совершенно смешно. А Москва же этим не ограничилась, она вплела в заговор и то, что заговорщики собирались убить сына Лукашенко. Все знают, что у этого железного человека, который 25 лет по-своему сопротивляется попыткам Москвы поглотить Беларусь, есть слабое место - это его сын Коленька, которого он обожает. Теперь Москва ему фактически открытым текстом намекает, что если ты, сволочь такая, не подпишешь окончательный аншлюс, то никто не сможет гарантировать безопасность твоего Коленьки. Вот это уже последний аргумент Москвы.
На встрече с Путиным Лукашенко наверняка слышит те же аргументы, но он не дурак, чтобы верить Москве. Он и сам знает, как такие заговоры придумывают. Сегодня из него что-то выжмут, если не окончательный аншлюс. Кстати, очень подозрительно, что на завтра назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Вот может так, убедившись, что Украина ему не по зубам, Путин возьмет приз поменьше - Беларусь. На какие-то уступки Лукашенко все же пойдет, что-то Путин получит"
https://nv.ua/opinion/rossiya-ukraina-pochemu-putin-otvodit-voyska-novosti-rossii-50156025.html
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24.04.2021 12:45 Відповісти
ну от этого малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата можно ожидать чего угодно, возьмет и с подачи кремлевской Крысы ермака и согласиться, а там все по маслу, признание Ху...нэров стороной конфликта( гражданской войной) ПИД,,,раша миротворец, санкции снимают, втюхивают эту разворованную, заминированную Клоаку в Украину на своих условиях, короче все чего желает ботаксный, педофильный, кремлевский Шнырь больной шизофренией!!!
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24.04.2021 13:11 Відповісти
Если пристально вглядываться в очко *****,-настанет момент,когда очко ***** взглянет на тебя ,-осёл омано-катарский...,говноборотько коксохимичный...
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24.04.2021 15:01 Відповісти
"Обов'язкова умова переговорів - участь у них представників терористичних організацій Лугандонії" - Козак, йди усрак...
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24.04.2021 16:22 Відповісти
только одно условие - сразу после окончания переговоров , лидеры лугандона едут вместе с нашей делегацией в Украину, на зону, сразу на пожизненное.... тогда можно переговариваться!
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24.04.2021 16:54 Відповісти
Дима в Бандурово поедь там тебе казан на голову оденут и расскажут как жить...
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24.04.2021 20:52 Відповісти
Обязательным условием проведения переговоров Россия считает участие в них представителей террористических организаций "Л/ДНР" Источник: https://censor.net/ru/n3261684

КРАКОВ ЧИ ВІЛЬНЮС, ЗУСТРІЧАТИСЬ В ДОНЕЦЬКУ БРЄД - ІДІТЬ ЗІ СВОЇМИ ЩІСТКАМИ НАФІГ КРЕМЛЯДІ
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24.04.2021 20:55 Відповісти
Повістка дня Кремляндії

Що запропонували Меркель/ Макрон Зе владі :
1) Амністія сєпаратистам Донбасу
2) Визнати частковую автономію Донбасу
3) З військ сепаратистів (расцєян також) зробити "міліцію" Донбасу
4) Відбудувати розбомблений Кремлем Донбас за грощі бюджета України
5) Завести 10% сепаратистів у Верховну Раду України
6) Зрозуміло що буряти і якути з осетинами які захопили житло на Донбасі повинні отримати громадянство України
7) Ймовірно подача води в Крим з Дніпра
ОСЬ ТАК ТИШКОМ НИШКОМ Зе БУДЕ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ЦЮ КРЕМЛІВСЬКУ
ПОВІСТКУ НА РНБО
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
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24.04.2021 21:11 Відповісти
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