Кремль пропонує провести зустріч у "нормандському форматі" на Донбасі

Обов’язковою умовою проведення переговорів Росія вважає участь у них представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

Обов'язковою умовою проведення переговорів Росія вважає участь у них представників терористичних організацій "Л/ДНР".

"Сподіваюся на конструктивне, відкрите і чесне обговорення проектів рішень, які перебувають на столі переговорів, щодо поточних (перемир'я) і стратегічних питань реалізації мінських угод вже найближчим часом (не пізніше 27 квітня)", - цитує РИА "Новости" Козака.

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Заступник керівника адміністрації президента РФ не виключає, що зустріч представників Нормандської четвірки могла б відбутися на Донбасі. Але в Кремлі хочуть розширити формат переговорів за рахунок підконтрольних РФ ватажків "Л/ДНР".

"Підтверджую свою пропозицію про можливість проведення таких переговорів безпосередньо в зоні конфлікту за участю представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей", - підсумував Козак у спілкуванні з журналістами.

Жодна з країн нормандського формату на пропозицію поки не відреагувала.