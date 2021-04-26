Заявления Путина о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь, - Кравчук. ВИДЕО
Заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоговорящих людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии России против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".
"Разглагольствование российской власти, в частности, и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
Леонид Кравчук призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.
"Разрушены дома, разрушена инфраструктура, переселенцы ушли и сегодня живут в других регионах Украины - и не только Украины. Они не имеют всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и более половины - этнические русские", - сказал Кравчук.
Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.
Омбудсмен отметил, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.
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А что если Путин - агент Ее Величества? Ибо с такими доходами от нефтегаза, карлик мог защитить собственно рабссиян, да так шо туда бы потянулись те, которых он "защищает" за пределами Рашки.
А так - сидит в сортире Емеля и радуется шо гном кого-то там в Сирии или Венесуэле "защитил" и надеется что в следующем столетии ему, Емеле, проведут газ в кал.хозе.
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
Да не будет никакого мира пока этот кремлёвский ******** жив! Разговоры о мире, - это разговоры в пользу бедных и тупых зебизян, которые заглядывают в глаза путину.
Более половины кацапов за нападение на Украину и даже сами готовы идти воевать. Так что не в ***** дело.
***** такое же отражение роисян, как у нас ЗЕ является отражением 73% тупых кугутов, которые его выбрали.
Рашке не нужны енергоконкуренты...
"Добыча сланцевого газа на Украине полностью остановлена. Эксперты объясняют это несколькими причинами, среди которых конфликт в Донбассе."
Російськомовних не сплутувати із парашними!!!
А Кравчук прозрів - тільки пізно, треба було прозрівати, як був Президентом і різав абомби на брухт!
А то Будапештським Меморандумом відбувся, яким навіть підтертися незручно, жорсткий папір!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
Уъют путлера, как пить дать убъют.
Міліони українців були поставлені в умови насильної русифікації . Переважна більшість з них - патріоти України. А ура-патріоти називать їх пристосуванцями, зрадниками. Це дуже не виважене звинувачення , бо таких нині десятки міліонів громадян України і обзивати їх зрадниками не тільки не вірно, не правомочно , але й небезпечно для державності України , бо це - розкол.
ГОП доречі це "Городское общество призора" в Санкт-Петербурзі.
Путлер саме звідти кажуть, із "Пітера".
Ну ні одного!