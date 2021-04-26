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Заявления Путина о защите русскоязычных людей - глубокая фальшь, - Кравчук. ВИДЕО

Заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоговорящих людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии России против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

"Разглагольствование российской власти, в частности, и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Леонид Кравчук призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.

"Разрушены дома, разрушена инфраструктура, переселенцы ушли и сегодня живут в других регионах Украины - и не только Украины. Они не имеют всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и более половины - этнические русские", - сказал Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией - перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Омбудсмен отметил, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

Кравчук Леонид (1226) путин владимир (31225) язык (3779) русский язык (570)


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Топ комментарии
+22
Первые добробаты как раз и были из местных этнических русских,только про это пропагандисты молчат,да и наши эту тему тогда не подняли.
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26.04.2021 07:37
+13
Я - російськомовний. Живу в російськомовній Одесі. Але принципово пишу українською мовою. Щоб ..йло рятувати не прийшло. А ще із сином щонеділі в тир ходимо. І бійцям нашим допомагаємо. Бо кацапам похєр якою мовою ми розмовляємо, а от коли в потилицю прилетить чи в лоба....
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26.04.2021 08:49
+12
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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26.04.2021 08:10
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Первые добробаты как раз и были из местных этнических русских,только про это пропагандисты молчат,да и наши эту тему тогда не подняли.
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26.04.2021 07:37 Ответить
Вепс-Путин "защищает" языкоговорящих, тех, чья ымперия лишила собственно Путинский народ нац. идентичности
А что если Путин - агент Ее Величества? Ибо с такими доходами от нефтегаза, карлик мог защитить собственно рабссиян, да так шо туда бы потянулись те, которых он "защищает" за пределами Рашки.
А так - сидит в сортире Емеля и радуется шо гном кого-то там в Сирии или Венесуэле "защитил" и надеется что в следующем столетии ему, Емеле, проведут газ в кал.хозе.
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26.04.2021 07:43 Ответить
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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26.04.2021 08:10 Ответить
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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26.04.2021 08:13 Ответить
Как некоторые прапорщики?
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26.04.2021 08:59 Ответить
Ні... Як деякі "русскаязичниє" "батраки лахтинські", що, прикриваючись українським прапорцем і зображаючи з себе "суперхахлов", розводять "срач" в українському інформаційному прострі... Як ти, наприклад...
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26.04.2021 09:10 Ответить
Вы когда переселились из рассии? В 1992 кажется?
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26.04.2021 09:22 Ответить
Дебіле, я не "переселився" у 1992-му, а "повернувся". Бо народився і виріс над Дніпром... Не моя вина, що мене направили служить в Росію, де хотіли "русифікувать"... Не вийшло... А ти, якщо і живеш в Україні, "русифікувався" добровільно. Тобі і в Росію їхать не треба було... Так що "запхни язик у сраку...", і не пробуй мене "вкусить" - "зубки" в тебе,для цього, слабуваті...
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26.04.2021 09:50 Ответить
Над Днипром? В Смаленске шоле?
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26.04.2021 11:32 Ответить
Ага... І пишу таким "смоленським-смоленським " діалектом... Телепню, якби ти не "підписався" за "аткравеннага лахтинца", то я, прочитавши якийсь твій "нейтральний" коментар, міг-би повірить, що ти, дійсно, пишеш з "Піндосії". А так ти "спалився на зльоті"... "Как пагодка в Мацкве?"...
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26.04.2021 11:45 Ответить
Звичайно смолєнскім....Пробуй, дурнуваті закінчення дієслів на м'який знак як у кацапні. Може й не смоленський, а ще якийсь. Де там у вас Днєпр витікає? В Тамбовє? Я не дуже в вашій географії
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26.04.2021 11:51 Ответить
Телепню, в Україні основою для формування літературної мови послужили два загальнопоширені діалекти - "подніпрянський", і "брацлавський". Відмінність саме у закінченнях дієслів - у першому вони закінчувалися на "Ь", а у другому - на "И". Саме подніпровський діалект, яким розмовляли випускники Києво-Могилянської академії, які вас, "лаптєногих", "грамоте наущали", послужив основою для створення вашого "великарусскава нарєчія"... Сам Даль про це казав прямо, коли його питали, де можна почуть "чистый русский язык" - "Поезжайте в Киевскую губернию...". Смоленськ - це "Київська губернія"?!... Кацапе, мій старий колись, у подібних випадках, казав таким як ти - "Те, що ти тільки жуєш, я давно переварив і висрав...".
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26.04.2021 12:01 Ответить
Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру.
Да не будет никакого мира пока этот кремлёвский ******** жив! Разговоры о мире, - это разговоры в пользу бедных и тупых зебизян, которые заглядывают в глаза путину.
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26.04.2021 08:21 Ответить
Посмотри последние опросы по Роисе о вводе ВС РФ в Украину.

Более половины кацапов за нападение на Украину и даже сами готовы идти воевать. Так что не в ***** дело.
***** такое же отражение роисян, как у нас ЗЕ является отражением 73% тупых кугутов, которые его выбрали.
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26.04.2021 08:49 Ответить
Да собственно все заявления путлера-фальшь.
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26.04.2021 08:27 Ответить
кравчук просыпается. спасибо путлеру.
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26.04.2021 08:28 Ответить
Заяви Путіна про захист російськомовних людей - глибока фальш, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6037
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26.04.2021 10:16 Ответить
Кравчук -искусный пропагандист !Печатает постоянную брехню бункерной бабушки с дедушкиными причандалами к татами.Именно для улусского лохтората.В этом громадное отличие между Кравчуком и Кучмой.Ум Кравчука ,как советника весьма и весьма полезен для молодых и рьяных.Ему уже трудно говорить,замедленная реакция,но Кравчук четко и умело отстаивает интересы Украины.
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26.04.2021 08:31 Ответить
Любое публичное заявление В.В,ХУ - блеф и ложь. О реальных планах ***** мокшам знать не положено.
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26.04.2021 08:37 Ответить
Путін - серійний вбивця, тому він апріорі не може нікого захищати. Зачищати території він може. Етнічні рускі - такого поняття не може бути в принципі, бо рускі не є етносом. Є марійці, удмурти, мордва, ерзя, мокща, вепси та інші народи, території яких були захоплені імперією. Ящо ж під рускімі розуміти совєтські, тоді так.
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26.04.2021 08:43 Ответить
Рускаязичний Дамбас ***** вже защітіл вщент.
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26.04.2021 08:49 Ответить
Я - російськомовний. Живу в російськомовній Одесі. Але принципово пишу українською мовою. Щоб ..йло рятувати не прийшло. А ще із сином щонеділі в тир ходимо. І бійцям нашим допомагаємо. Бо кацапам похєр якою мовою ми розмовляємо, а от коли в потилицю прилетить чи в лоба....
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26.04.2021 08:49 Ответить
Вы молодец, конечно. Но дело не в вопросе мова или не мова. Это просто предлог путена. Будут все в Одессе разговаривать українською, ***** найдёт , что 'защищать ', будет 'защищать' мальчиков в трусиках. Вопрос мови решён , державна українська, остальное на ваше усмотрение.
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26.04.2021 10:08 Ответить
Гуляємо містом: дівчата з хлопцями обнімаються, діти граються, море блакитне.... На фіг нам тут лугандон?
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26.04.2021 08:52 Ответить
Земля нужна. Лугандонцы - нет
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26.04.2021 09:00 Ответить
Україна постачатиме двигуни для турецьких ударних гелікоптерів ATAK-II https://mil.in.ua/uk/news/********-postachatyme-dvyguny-dlya-turetskyh-udarnyh-atak-ii/
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26.04.2021 08:54 Ответить
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. : «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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26.04.2021 08:57 Ответить
Японцы их даже в основном поддержали, вот только с победоносностью не согласились.
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26.04.2021 09:10 Ответить
Кому нужны русскоговорящие...?))
Рашке не нужны енергоконкуренты...
"Добыча сланцевого газа на Украине полностью остановлена. Эксперты объясняют это несколькими причинами, среди которых конфликт в Донбассе."
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26.04.2021 09:10 Ответить
А в Сіріі кого вони захищають ? А на Донецьк з приходом орди став краще жити ? Чи Крим краще став жити ? Може Абхазія зажила ?
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26.04.2021 09:25 Ответить
Сын шеломовой пусть защищает своих средиземноморскоязычных.
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26.04.2021 09:25 Ответить
не "переселенці" а біженці
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26.04.2021 09:28 Ответить
Всіх парашних без жалю відправлять в Не-Буття, от тоді і захищати не буде кого Путлеру!
Російськомовних не сплутувати із парашними!!!
А Кравчук прозрів - тільки пізно, треба було прозрівати, як був Президентом і різав абомби на брухт!
А то Будапештським Меморандумом відбувся, яким навіть підтертися незручно, жорсткий папір!
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26.04.2021 09:33 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 09:42 Ответить
Таке враження, що батьку кравчучки на расєї не дали обіцяних рублів. Став проголошувати проукраїнські аксіоми, які вступають у протиріччя з діями, які коїв, коли прокремлівський шмаркля реанімував його для великої політики.
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26.04.2021 09:49 Ответить
"Капитан Очевидность"
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26.04.2021 10:29 Ответить
Такие заявления слышат те, кому нужно.

Уъют путлера, как пить дать убъют.
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26.04.2021 11:18 Ответить
Я народився в селі на луганщині . Всі розмовляли рідною українською мовою. І ось в 2 -му класі зявився предмет і підручник "родная рєчь" . Я не міг второпати : а українська - рідна чи як. За тим - училище - все на російській , за тим армія - також. За тим вуз - також. Так я став російськомовним . Тепер путлер вважає за необхідне мене захищати . Та мене він про це не спитав. А Я НЕ ПОТРЕБУЮ ЗАХИСТУ ПУТЛЕРА , КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ .
Міліони українців були поставлені в умови насильної русифікації . Переважна більшість з них - патріоти України. А ура-патріоти називать їх пристосуванцями, зрадниками. Це дуже не виважене звинувачення , бо таких нині десятки міліонів громадян України і обзивати їх зрадниками не тільки не вірно, не правомочно , але й небезпечно для державності України , бо це - розкол.
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26.04.2021 11:04 Ответить
Гопники не розуміють таких доводів.
ГОП доречі це "Городское общество призора" в Санкт-Петербурзі.

Путлер саме звідти кажуть, із "Пітера".
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26.04.2021 11:21 Ответить
Страшний сон Путіна: раптом вся Україна заговорила українською і нема кого защіщять...
Ну ні одного!
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26.04.2021 11:41 Ответить
ДА ЭТУ СУКУ ДАВНО ПОРА УБИТЬ !!!
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26.04.2021 13:41 Ответить
каждый народ заслуживает своего правителя. ф. ницше и поэтому все так произошло...
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26.04.2021 17:20 Ответить
каждый народ заслуживает своего правителя. ф. ницше и поэтому все так произошло...
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26.04.2021 17:21 Ответить
 
 