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Заяви Путіна про захист російськомовних людей - глибока фальш, - Кравчук. ВIДЕО

Заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих та 1,6 млн переселенців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".

"Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру", - наголосив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.

"Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, переселенці пішли і сьогодні живуть в інших регіонах України - і не тільки України. Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі - російськомовні, і більша частина - етнічні росіяни", - сказав Кравчук.

Також читайте: Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості

Раніше Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прессекретарки президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

Омбудсмен зазначив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди і почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) путін володимир (23798) мова (741) російська мова (306)


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Топ коментарі
+22
Первые добробаты как раз и были из местных этнических русских,только про это пропагандисты молчат,да и наши эту тему тогда не подняли.
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26.04.2021 07:37
+13
Я - російськомовний. Живу в російськомовній Одесі. Але принципово пишу українською мовою. Щоб ..йло рятувати не прийшло. А ще із сином щонеділі в тир ходимо. І бійцям нашим допомагаємо. Бо кацапам похєр якою мовою ми розмовляємо, а от коли в потилицю прилетить чи в лоба....
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26.04.2021 08:49
+12
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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26.04.2021 08:10
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Первые добробаты как раз и были из местных этнических русских,только про это пропагандисты молчат,да и наши эту тему тогда не подняли.
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26.04.2021 07:37 Відповісти
Вепс-Путин "защищает" языкоговорящих, тех, чья ымперия лишила собственно Путинский народ нац. идентичности
А что если Путин - агент Ее Величества? Ибо с такими доходами от нефтегаза, карлик мог защитить собственно рабссиян, да так шо туда бы потянулись те, которых он "защищает" за пределами Рашки.
А так - сидит в сортире Емеля и радуется шо гном кого-то там в Сирии или Венесуэле "защитил" и надеется что в следующем столетии ему, Емеле, проведут газ в кал.хозе.
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26.04.2021 07:43 Відповісти
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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26.04.2021 08:10 Відповісти
- Когда, наконец-то, Россия станет заботиться о рассеянах?
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
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26.04.2021 08:13 Відповісти
Как некоторые прапорщики?
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26.04.2021 08:59 Відповісти
Ні... Як деякі "русскаязичниє" "батраки лахтинські", що, прикриваючись українським прапорцем і зображаючи з себе "суперхахлов", розводять "срач" в українському інформаційному прострі... Як ти, наприклад...
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26.04.2021 09:10 Відповісти
Вы когда переселились из рассии? В 1992 кажется?
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26.04.2021 09:22 Відповісти
Дебіле, я не "переселився" у 1992-му, а "повернувся". Бо народився і виріс над Дніпром... Не моя вина, що мене направили служить в Росію, де хотіли "русифікувать"... Не вийшло... А ти, якщо і живеш в Україні, "русифікувався" добровільно. Тобі і в Росію їхать не треба було... Так що "запхни язик у сраку...", і не пробуй мене "вкусить" - "зубки" в тебе,для цього, слабуваті...
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26.04.2021 09:50 Відповісти
Над Днипром? В Смаленске шоле?
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26.04.2021 11:32 Відповісти
Ага... І пишу таким "смоленським-смоленським " діалектом... Телепню, якби ти не "підписався" за "аткравеннага лахтинца", то я, прочитавши якийсь твій "нейтральний" коментар, міг-би повірить, що ти, дійсно, пишеш з "Піндосії". А так ти "спалився на зльоті"... "Как пагодка в Мацкве?"...
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26.04.2021 11:45 Відповісти
Звичайно смолєнскім....Пробуй, дурнуваті закінчення дієслів на м'який знак як у кацапні. Може й не смоленський, а ще якийсь. Де там у вас Днєпр витікає? В Тамбовє? Я не дуже в вашій географії
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26.04.2021 11:51 Відповісти
Телепню, в Україні основою для формування літературної мови послужили два загальнопоширені діалекти - "подніпрянський", і "брацлавський". Відмінність саме у закінченнях дієслів - у першому вони закінчувалися на "Ь", а у другому - на "И". Саме подніпровський діалект, яким розмовляли випускники Києво-Могилянської академії, які вас, "лаптєногих", "грамоте наущали", послужив основою для створення вашого "великарусскава нарєчія"... Сам Даль про це казав прямо, коли його питали, де можна почуть "чистый русский язык" - "Поезжайте в Киевскую губернию...". Смоленськ - це "Київська губернія"?!... Кацапе, мій старий колись, у подібних випадках, казав таким як ти - "Те, що ти тільки жуєш, я давно переварив і висрав...".
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26.04.2021 12:01 Відповісти
Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру.
Да не будет никакого мира пока этот кремлёвский ******** жив! Разговоры о мире, - это разговоры в пользу бедных и тупых зебизян, которые заглядывают в глаза путину.
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26.04.2021 08:21 Відповісти
Посмотри последние опросы по Роисе о вводе ВС РФ в Украину.

Более половины кацапов за нападение на Украину и даже сами готовы идти воевать. Так что не в ***** дело.
***** такое же отражение роисян, как у нас ЗЕ является отражением 73% тупых кугутов, которые его выбрали.
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26.04.2021 08:49 Відповісти
Да собственно все заявления путлера-фальшь.
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26.04.2021 08:27 Відповісти
кравчук просыпается. спасибо путлеру.
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26.04.2021 08:28 Відповісти
Заяви Путіна про захист російськомовних людей - глибока фальш, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6037
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26.04.2021 10:16 Відповісти
Кравчук -искусный пропагандист !Печатает постоянную брехню бункерной бабушки с дедушкиными причандалами к татами.Именно для улусского лохтората.В этом громадное отличие между Кравчуком и Кучмой.Ум Кравчука ,как советника весьма и весьма полезен для молодых и рьяных.Ему уже трудно говорить,замедленная реакция,но Кравчук четко и умело отстаивает интересы Украины.
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26.04.2021 08:31 Відповісти
Любое публичное заявление В.В,ХУ - блеф и ложь. О реальных планах ***** мокшам знать не положено.
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26.04.2021 08:37 Відповісти
Путін - серійний вбивця, тому він апріорі не може нікого захищати. Зачищати території він може. Етнічні рускі - такого поняття не може бути в принципі, бо рускі не є етносом. Є марійці, удмурти, мордва, ерзя, мокща, вепси та інші народи, території яких були захоплені імперією. Ящо ж під рускімі розуміти совєтські, тоді так.
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26.04.2021 08:43 Відповісти
Рускаязичний Дамбас ***** вже защітіл вщент.
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26.04.2021 08:49 Відповісти
Я - російськомовний. Живу в російськомовній Одесі. Але принципово пишу українською мовою. Щоб ..йло рятувати не прийшло. А ще із сином щонеділі в тир ходимо. І бійцям нашим допомагаємо. Бо кацапам похєр якою мовою ми розмовляємо, а от коли в потилицю прилетить чи в лоба....
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26.04.2021 08:49 Відповісти
Вы молодец, конечно. Но дело не в вопросе мова или не мова. Это просто предлог путена. Будут все в Одессе разговаривать українською, ***** найдёт , что 'защищать ', будет 'защищать' мальчиков в трусиках. Вопрос мови решён , державна українська, остальное на ваше усмотрение.
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26.04.2021 10:08 Відповісти
Гуляємо містом: дівчата з хлопцями обнімаються, діти граються, море блакитне.... На фіг нам тут лугандон?
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26.04.2021 08:52 Відповісти
Земля нужна. Лугандонцы - нет
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26.04.2021 09:00 Відповісти
Україна постачатиме двигуни для турецьких ударних гелікоптерів ATAK-II https://mil.in.ua/uk/news/********-postachatyme-dvyguny-dlya-turetskyh-udarnyh-atak-ii/
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26.04.2021 08:54 Відповісти
Министр внутренних дел Российской Империи В. К.Плеве в 1904 г. : «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война ».
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26.04.2021 08:57 Відповісти
Японцы их даже в основном поддержали, вот только с победоносностью не согласились.
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26.04.2021 09:10 Відповісти
Кому нужны русскоговорящие...?))
Рашке не нужны енергоконкуренты...
"Добыча сланцевого газа на Украине полностью остановлена. Эксперты объясняют это несколькими причинами, среди которых конфликт в Донбассе."
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26.04.2021 09:10 Відповісти
А в Сіріі кого вони захищають ? А на Донецьк з приходом орди став краще жити ? Чи Крим краще став жити ? Може Абхазія зажила ?
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26.04.2021 09:25 Відповісти
Сын шеломовой пусть защищает своих средиземноморскоязычных.
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26.04.2021 09:25 Відповісти
не "переселенці" а біженці
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26.04.2021 09:28 Відповісти
Всіх парашних без жалю відправлять в Не-Буття, от тоді і захищати не буде кого Путлеру!
Російськомовних не сплутувати із парашними!!!
А Кравчук прозрів - тільки пізно, треба було прозрівати, як був Президентом і різав абомби на брухт!
А то Будапештським Меморандумом відбувся, яким навіть підтертися незручно, жорсткий папір!
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26.04.2021 09:33 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 09:42 Відповісти
Таке враження, що батьку кравчучки на расєї не дали обіцяних рублів. Став проголошувати проукраїнські аксіоми, які вступають у протиріччя з діями, які коїв, коли прокремлівський шмаркля реанімував його для великої політики.
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26.04.2021 09:49 Відповісти
"Капитан Очевидность"
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26.04.2021 10:29 Відповісти
Такие заявления слышат те, кому нужно.

Уъют путлера, как пить дать убъют.
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26.04.2021 11:18 Відповісти
Я народився в селі на луганщині . Всі розмовляли рідною українською мовою. І ось в 2 -му класі зявився предмет і підручник "родная рєчь" . Я не міг второпати : а українська - рідна чи як. За тим - училище - все на російській , за тим армія - також. За тим вуз - також. Так я став російськомовним . Тепер путлер вважає за необхідне мене захищати . Та мене він про це не спитав. А Я НЕ ПОТРЕБУЮ ЗАХИСТУ ПУТЛЕРА , КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ .
Міліони українців були поставлені в умови насильної русифікації . Переважна більшість з них - патріоти України. А ура-патріоти називать їх пристосуванцями, зрадниками. Це дуже не виважене звинувачення , бо таких нині десятки міліонів громадян України і обзивати їх зрадниками не тільки не вірно, не правомочно , але й небезпечно для державності України , бо це - розкол.
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26.04.2021 11:04 Відповісти
Гопники не розуміють таких доводів.
ГОП доречі це "Городское общество призора" в Санкт-Петербурзі.

Путлер саме звідти кажуть, із "Пітера".
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26.04.2021 11:21 Відповісти
Страшний сон Путіна: раптом вся Україна заговорила українською і нема кого защіщять...
Ну ні одного!
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26.04.2021 11:41 Відповісти
ДА ЭТУ СУКУ ДАВНО ПОРА УБИТЬ !!!
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26.04.2021 13:41 Відповісти
каждый народ заслуживает своего правителя. ф. ницше и поэтому все так произошло...
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26.04.2021 17:20 Відповісти
каждый народ заслуживает своего правителя. ф. ницше и поэтому все так произошло...
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26.04.2021 17:21 Відповісти
 
 