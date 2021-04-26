Заяви Путіна про захист російськомовних людей - глибока фальш, - Кравчук. ВIДЕО
Заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих та 1,6 млн переселенців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".
"Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру", - наголосив глава української делегації в ТКГ.
Леонід Кравчук закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.
"Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, переселенці пішли і сьогодні живуть в інших регіонах України - і не тільки України. Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі - російськомовні, і більша частина - етнічні росіяни", - сказав Кравчук.
Раніше Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прессекретарки президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.
Омбудсмен зазначив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди і почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.
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А что если Путин - агент Ее Величества? Ибо с такими доходами от нефтегаза, карлик мог защитить собственно рабссиян, да так шо туда бы потянулись те, которых он "защищает" за пределами Рашки.
А так - сидит в сортире Емеля и радуется шо гном кого-то там в Сирии или Венесуэле "защитил" и надеется что в следующем столетии ему, Емеле, проведут газ в кал.хозе.
Аксіома: За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
- Ты дурак?!... Для того, чтобы Россия стала переживать о благосостоянии россиян, им нужно переселиться в другую страну и стать гражданами этой страны...
Да не будет никакого мира пока этот кремлёвский ******** жив! Разговоры о мире, - это разговоры в пользу бедных и тупых зебизян, которые заглядывают в глаза путину.
Более половины кацапов за нападение на Украину и даже сами готовы идти воевать. Так что не в ***** дело.
***** такое же отражение роисян, как у нас ЗЕ является отражением 73% тупых кугутов, которые его выбрали.
Рашке не нужны енергоконкуренты...
"Добыча сланцевого газа на Украине полностью остановлена. Эксперты объясняют это несколькими причинами, среди которых конфликт в Донбассе."
Російськомовних не сплутувати із парашними!!!
А Кравчук прозрів - тільки пізно, треба було прозрівати, як був Президентом і різав абомби на брухт!
А то Будапештським Меморандумом відбувся, яким навіть підтертися незручно, жорсткий папір!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
Уъют путлера, как пить дать убъют.
Міліони українців були поставлені в умови насильної русифікації . Переважна більшість з них - патріоти України. А ура-патріоти називать їх пристосуванцями, зрадниками. Це дуже не виважене звинувачення , бо таких нині десятки міліонів громадян України і обзивати їх зрадниками не тільки не вірно, не правомочно , але й небезпечно для державності України , бо це - розкол.
ГОП доречі це "Городское общество призора" в Санкт-Петербурзі.
Путлер саме звідти кажуть, із "Пітера".
Ну ні одного!