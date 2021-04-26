Заяви Путіна про захист російськомовних людей - глибока фальш, - Кравчук. ВIДЕО

Заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих та 1,6 млн переселенців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) стосовно Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Дом".

"Просторікування російської влади, зокрема, і пана Путіна, що вони турбуються про російськомовних людей, що вони просувають так званий "русский мир" - це глибока фальш. 1,6 млн живих страждальців, плюс убиті на тій території. Тому треба припинити цю брехню і почати важкий шлях до миру", - наголосив глава української делегації в ТКГ.

Леонід Кравчук закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні.

"Зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура, переселенці пішли і сьогодні живуть в інших регіонах України - і не тільки України. Вони не мають всіх умов для життя і праці. І хочу сказати, що серед цих людей всі - російськомовні, і більша частина - етнічні росіяни", - сказав Кравчук.

Також читайте: Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості

Раніше Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прессекретарки президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

Омбудсмен зазначив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди і почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.