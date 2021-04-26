ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону "Чернобыльский Спас". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украина (ПЦУ) представила первую диджитал-икону "Чернобыльский Спас".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Богослужение с первой украинской диджитал-иконой провел архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор вместе со служителями Михайловского Златоверхого.

Диджитал-икона "Чернобыльский Спас" - уникальная икона, выполненная в стиле украинского барокко, на которой участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС изображены на уровне со святыми. В центре композиции изображен Иисус Христос, справа от него - Архистратиг Михаил, слева - Богородица Мария. Святые охраняют живых ликвидаторов аварии, которых олицетворяют пожарные, медики и военнослужащие, и души их усопших побратимов. Есть на иконе и комета-звезда Полынь и известная Чернобыльская сосна - образ, придуманный человеком, - одновременно похож и на крест, и на тризуб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе

Также организаторы обещают реализовать возможность посмотреть на диджитал-икону и в VR шлеме.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ