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ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону "Чернобыльский Спас". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украина (ПЦУ) представила первую диджитал-икону "Чернобыльский Спас".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Богослужение с первой украинской диджитал-иконой провел архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор вместе со служителями Михайловского Златоверхого.

Диджитал-икона "Чернобыльский Спас" - уникальная икона, выполненная в стиле украинского барокко, на которой участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС изображены на уровне со святыми. В центре композиции изображен Иисус Христос, справа от него - Архистратиг Михаил, слева - Богородица Мария. Святые охраняют живых ликвидаторов аварии, которых олицетворяют пожарные, медики и военнослужащие, и души их усопших побратимов. Есть на иконе и комета-звезда Полынь и известная Чернобыльская сосна - образ, придуманный человеком, - одновременно похож и на крест, и на тризуб.

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Также организаторы обещают реализовать возможность посмотреть на диджитал-икону и в VR шлеме.

ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 01
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 02
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 03
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 04
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 05
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 06
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 07
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 08
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 09
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 10
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 11
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 12
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 13
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 14
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 15
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 16
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 17
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 18
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 19
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 20
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 21
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону Чернобыльский Спас 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

икона (85) Чернобыль (512) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+12
Вот это модерная церковь ХХI века. Украинская. с героями из народа на суперсовременных иконах, а не закостенелая РПЦ с иконами с ликом "святого" Путиноида - фашиста №1 эрефии.
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26.04.2021 14:35
+8
почему диджиталь..а не цифровой..
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26.04.2021 14:31
+6
ПЦУ стремится к изменениям, что похвально
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26.04.2021 14:31
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что опять не так?
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26.04.2021 14:30 Ответить
нет слов ...
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26.04.2021 14:29 Ответить
почему диджиталь..а не цифровой..
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26.04.2021 14:31 Ответить
ПЦУ стремится к изменениям, что похвально
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26.04.2021 14:31 Ответить
Настала ера всеохоплючої джигіталізації.
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26.04.2021 14:32 Ответить
дебілізації...
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26.04.2021 14:34 Ответить
Попы наверняка найдут способ давать прихожанам посмотреть на икону в VR шлеме.За деньги.Ибо церковь-это банкомат для попов и по другому это не работает.
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26.04.2021 14:33 Ответить
через церковь баблища отмывается немеряно, они без налогов работают
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26.04.2021 14:34 Ответить
Саме головне, щоб вони в VR-шоломі лоба не побили!
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26.04.2021 14:58 Ответить
Попи прив'яжуть шолома до ікони,як шарикову ручку на почті.Щоб до землі не доставав.Амінь.
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26.04.2021 15:10 Ответить
Вот это модерная церковь ХХI века. Украинская. с героями из народа на суперсовременных иконах, а не закостенелая РПЦ с иконами с ликом "святого" Путиноида - фашиста №1 эрефии.
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26.04.2021 14:35 Ответить
Краще б продати ту ікону й дати гроші онкохворим або військовим.

Соціальну роботу проводити треба і рекламувати її як чесноту,
а не хороводи біля екранів водити у супроводі лощених попів.
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26.04.2021 14:38 Ответить
Молодцы, это интересно , а не скрепы - блины с лопаты или вертолеты со святой водой или автобус- церковь от рэпэцэ сатаната .
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26.04.2021 14:49 Ответить
Оригінал ікони знаходиться в Іллінській (Свято-Іллінській) церкві м. Чорнобиля.
Церква, на жаль, підпорядкована монголо-татарському "патріархату".
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26.04.2021 15:58 Ответить
 
 