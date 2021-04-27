Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Степанов.

"У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", — добавил он.

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Министр подчеркнул, что для внедрения этих розработок необходимо создание современной лаборатории и собственного производства вакцин.