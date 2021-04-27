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Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Степанов.

"У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", — добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны, - Степанов. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что для внедрения этих розработок необходимо создание современной лаборатории и собственного производства вакцин.

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вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
и один из них кива ))
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27.04.2021 00:46
+6
Степанов У нас есть два кандидата. Биба и Боба
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27.04.2021 01:00
+5
Дайте угадаю, доктор Кива и проффесор Кива?
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27.04.2021 01:04
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Проваксери. Готові написати відмову від шпиталізації у разі ускладнення від вакцини?
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27.04.2021 00:40 Ответить
и один из них кива ))
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27.04.2021 00:46 Ответить
На шо намек, вчера он защитил(диссертационно) 2 бренда, типо, "kivacovid" и 100500 % действенный слyчай - "сovidkivu"...АМИНЬ !!!
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27.04.2021 01:04 Ответить
Ну, говорить в телевизор-не мешки ворочать. Мог бы соврать, шо уже прошла испытания на добровольцах, токо денег не выделяют. И так на каждом шоу. Годик продержацца можно.
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27.04.2021 00:57 Ответить
А почему не купили китайскую лицензию на производство с последующей доработкой?
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27.04.2021 00:58 Ответить
Степанов У нас есть два кандидата. Биба и Боба
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27.04.2021 01:00 Ответить
Даже больше, чего он так скромничает. Он их сколько курсы в Трускавце окончило.
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27.04.2021 07:06 Ответить
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
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27.04.2021 13:17 Ответить
Степанов: Я готов испытать на себе прототип украинской вакцины.
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27.04.2021 01:00 Ответить
а бубачку, бубачку уколоть можно?!
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27.04.2021 08:23 Ответить
воно, вколене від народження...
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27.04.2021 13:33 Ответить
Свойства искусственно созданного инструментами генной инженерии вируса SARS-CoV-2 имеют принципиальные отличия от вирусов, которые появились в результате природных мутаций . Инфицирование искусственно созданным вирусом SARS-CoV-2 от инфицирования вирусами, которые появились в результате природных мутаций, ОТЛИЧАЕТСЯ ТАКЖЕ , как атака танковой дивизии отличается от атаки кавалерией : штыками, ******* и пулемётами танки не-ос-та-но-вить . И это в частности означает , что во-первых :

ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования и доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО .

Сколько ещё миллионов жертв необходимо , чтобы понять эти простые вещи ?
Державные посадовые особы министр степанов, министр таран, секретарь СНБО данилов, президент зеленский знают об этом , но продолжают имитацию исключительно карантино-вакцинации и совершают массовое уничтожение пересичных граждан Украины. (с)
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27.04.2021 01:02 Ответить
то они так коллективный иммунитет (для себя) вырабатывают.
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27.04.2021 01:07 Ответить
Идет война - мировая и с применением нового бактериологического оружия которое забирает жизни и рушит экономики стран... Нужно вводить военное положение(в ЕС то и Всем Мире) и искать виновных, найти и показательно казнить...Просто эти тупые твари все понимают и продолжают трусить Нам и при этом пистят и без того последние деньги у страны на эту Ковид-борьбу!!!
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27.04.2021 01:14 Ответить
та да... вон в миллиардной Индии - зашквар... Тупорыло-жадные индо-"дельцы" раскидывались в бизнесе зенекой, по цене в максимум... А когда петух клюнул, говернмент ща втирает по ушам индозебилам, мол , то мы спасали мир, а теперь мир должен нас спасти и помочь. А в новостях еще и сообщают, что скоро и к нам доберется индусо модифицированый ковид... Там малокультурный люд, в плане гигиены, вымирает большими партиями, прямо на улицах. Там же , не отходя от кассы, их и сжигают в передвижных крематориях, в кацапский манер. Сейчас невозможно наказать виновного, бо это будет ядерный десерт, после нарабсее-китаского ковида, которые в январе 2020-го заявилИ: что в Китае уже есть 2 вида вакцин от ковид-19. каZапы тогда поспешили сообщить, что имеют целых пять разновидностей вакцин от ковида-19.
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27.04.2021 01:40 Ответить
во-во.. все веселей и веселей становится...
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27.04.2021 01:43 Ответить
Интересно, как на мордоре обстоят дела с заболеваемистью. В Беларуси - зашквар... на примере родственников: сват помер от ковида в начале месяца, его дочь, жена сына, сейчас болеет, их дочь начала болеть, двоюродный брат сына(племяш)отболел в ноябре, зато его сын сейчас заболел. Все заболевште родственники живут в разных местах, в разных городах и в разное время заболели, т.е. , друг друга не заражали.
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27.04.2021 02:00 Ответить
Цифры в РФ - примерно те же что в Украине (при разнице в населении почти в 4 раза)

Так в РФ привито хоть одной дозой уже больше 10% населения. У меня родителей привили. Идёт вакцинация бюджетников. Ведётся запись всех желающих.
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27.04.2021 02:14 Ответить
Вы там поосторожней со спутником( содержит тяжелые метваллы - одно лечит, другое калечит).
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27.04.2021 03:01 Ответить
Там нечего калечить, ввиду отсутствия мозга у населения.
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27.04.2021 08:55 Ответить
скажи хранцузе, а яким макаром ти дану теорію висунув (при разнице в населении почти в 4 раза)? Скільки ж кацапів товчуть россосісю?
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27.04.2021 13:23 Ответить
Около 146 млн по переписи граждан. И ещё 5 - 10 млн переселенцев, "заробитчан", и т п, не имеющих статуса гражданина, но болеющих.
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27.04.2021 19:35 Ответить
і коли ж це свято перерахунку було, не підкажеш Роб?
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27.04.2021 21:45 Ответить
(не уверен что понял язык, но говорится что то о пересчёте)

В переписи за 2010, было 142. Это оценка на 2021
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28.04.2021 21:22 Ответить
Хто ж ти сруськощелепний хранцузе, що не освоїв гугл транслейт?
Індекс споживання- знайоме буквосполучення? Почитай, скільки твоїх кацапів жруть і сруть, якщо по ньому розраховувати тих, хто ще не здох від водяри та не виїхав до ненависного Заходу.
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29.04.2021 11:18 Ответить
Вы недооцениваете мощь и скорость эволюции. Особо у микроорганизмов. Человек пока может модифицировать вирус, но не создать с нуля.

А использовать вирус как оружие... Это всё равно что бросить себе под ноги атомную бомбу. Каких бы вакцин ты себе не создал - дело времени когда вирус эволюционирует и станет их игнорировать
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27.04.2021 01:12 Ответить
т.е. ты хочешь сказать что этот вирусняк не создан в лаборатории (в простой коронавирус который имел место в мире уже около 30-40 лет сделали вставки)?! и не запущен и запускается специально и точечно !? и то что кто его создал нет лекарства(не вакцины) !? и случайно ли сбили МН17 над Донбассом кацапы в котором было около 100 человек вирусологов со всего мира которые летели на конфиренцию, а теперь остались одни бездари... да.. вы наверное оптимист...завидую..
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27.04.2021 01:23 Ответить
Я не могу утверждать что он создан искусственно. Вероятность его естественного возникновения - выше, и проще (он мог существовать и миллион лет примерно в таком виде, в популяции животных, не попадаясь на глаза человеку. От нынешнего штамма его могла отделять - ОДНА мутация, делающая его способным заражать человека). Пользуясь принципом "бритвы Окмама" - буду склоняться ко второму.
Смысл запускать его специально - вижу с огромным трудом. Что бы не преследовали те кто мог бы запустить - они должны были понимать что последствия СОВЕРШЕННО не поддаются прогнозу. Следовательно, не могут преследовать какую то определённую цель.
Даже если вакцина была на момент запуска - дело времени когда она станет не эффективна. НИКТО не сумеет вносить в вакцину изменения быстрее - чем вирус будет эволюционировать, учась её обходить.
Если вы считаете что мировая вирусология держалась на ста учёных (о смерти каких до начала эпидемии как то не сильно вспоминали). Вы наивны. Те учёные что остались живы, создали действующие вакцины буквально за пол года (хрен с два через такое время после начала циркуляции вируса, сохранила бы свои свойства вакцина созданная до начала эпидемии). При том почти одновременно, независимо сразу в четырёх местах. Да это, научный подвиг!
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27.04.2021 02:09 Ответить
ВСЕ БЫ БЫЛО НИЧЕГО, ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНО но: ПОЧЕМУТО ВСЕ КОВИДЫ "МУТИРУЮТ" в таукихитайской стороне...
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27.04.2021 02:47 Ответить
Хочешь сказать, шо китаезы и в 50-х - 60-х вирусы штамповали? Да они всегда всякие эпидемии объявляли, когда зашквары у них были, как правило, вооруженные конфликты. И сейчас они думают, шо опять всех наи..али - какие мы молодцы. Не, ну, конечно, кого-то и наи...али, тебя, например.
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27.04.2021 08:58 Ответить
А остальным хватило и свиняче-курячих гриппов, шоб понять, шо их опять хотят развести.
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27.04.2021 09:05 Ответить
Фантастические слухи о "Золотом Миллиарде " для избранных похоже таки реализуются .....и возможно этот искусственный коронавирус и станет инструментом для достижения цели . Ресурсов на всех не хватает -- много лишних и уже " отработанных "
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 6913
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27.04.2021 02:10 Ответить
73% пересичных голосовали за клоуна - а потому хер с ними.
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27.04.2021 08:25 Ответить
Дайте угадаю, доктор Кива и проффесор Кива?
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27.04.2021 01:04 Ответить
не, kivacovid, ну, и covidkivy, дай Бог
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27.04.2021 01:09 Ответить
Одну з них Ківа розробляв, а іншу - мєндєль???
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27.04.2021 01:05 Ответить
50% комменнтов о Киве, видно его студенты
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27.04.2021 01:08 Ответить
тю, такое ляпнуть... у валуева-2 , какие студенты, если он способен тока на мешок с лайном, сидеть в парламенте
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27.04.2021 01:13 Ответить
всякое бывает, парламент это пустота , 30 лет ничего, ни зла ни добра, ничего
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27.04.2021 01:20 Ответить
Вы - либераст, однако.
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27.04.2021 01:42 Ответить
я монархист
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27.04.2021 02:21 Ответить
великодержавник?
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27.04.2021 02:43 Ответить
Скорее бункерный.
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27.04.2021 10:05 Ответить
Два кандидата:
Эпицентр и УкрАвтоДор?
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27.04.2021 01:47 Ответить
Два кандидата...это Гуччи и Дольче Габбана...он еще не определился какого бренда следующее пальто купить...
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27.04.2021 08:16 Ответить
А в прошлом году, в это же время , тоже говорили, шо у нас уже есть наша, украинская вакцина... ХМЫ... ЗЫ... зебики, в чем дело?
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27.04.2021 01:50 Ответить
У нас есть два кандидата:Зорян и Шкиряк
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27.04.2021 02:04 Ответить
Кандидат №1:
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 5108
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27.04.2021 02:16 Ответить
кива и мендель - два кандидата.
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27.04.2021 03:02 Ответить
Жив курилка ? А мы переживали...
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27.04.2021 04:21 Ответить
Представляю, какое позорище на выходе получится...
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27.04.2021 04:42 Ответить
Пришло время передачи "В гостях у сказки". Ведущий - Максим Степанов
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27.04.2021 06:49 Ответить
Кива диссертацию защитил - первый кандидат.
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27.04.2021 07:26 Ответить
Можна гардероб поновити
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27.04.2021 07:28 Ответить
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 398
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27.04.2021 07:41 Ответить
Почему два? Разве вчера не добавился к науке еще один кандидат? Правда его статус еще предстоит еще утвердить известному плагиатщику. Но это уже дело техники: науковец науковца не обидит. Правда, зебобики?
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27.04.2021 07:43 Ответить
Ви мали на увазі пана Ківу? То ще той кандидат, вакцинуцвання їх вакциною буде проходити ударами гумових палок по хребтах мітингувальників і називається Авакковід.
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27.04.2021 09:14 Ответить
Реалии жизни при ЗЕ такая и вакцина будет а проще распил денег

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tZE inform

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Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата - Цензор.НЕТ 8090
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27.04.2021 07:54 Ответить
Спільнота вірусів вирішила канонізувати Стєпанова в свого Святого.
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27.04.2021 08:19 Ответить
Сколько?
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27.04.2021 08:23 Ответить
И назовите вакцину Bandera, привился, стал бандеровцем)
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27.04.2021 08:41 Ответить
А я то думаю: Для чого це Кива захистив науковий ступінь! Виявляється буде виробляти вакцини від ковіду.
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27.04.2021 09:24 Ответить
Вакциной от Зеленского кто желает? Ну савиршенно бисплатна!
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27.04.2021 09:51 Ответить
Інститут молекулярної біології і генетикиНаціональна академія наук України

Інститут мікробіології і вірусології НАН України
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27.04.2021 10:02 Ответить
Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата: степанов и зеленский. Два дебила - это сила.
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27.04.2021 10:30 Ответить
Степанов БРЕХЛО.
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27.04.2021 10:44 Ответить
Степашка себе на пенсию решил собрать.....
Это Гиперлууп 2
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27.04.2021 12:16 Ответить
ти, намба №1 ?
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27.04.2021 13:30 Ответить
 
 