Степанов о создании украинской COVID-вакцины: У нас есть два кандидата. ВИДЕО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о работе над созданием украинской вакцины против коронавируса.
Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее — это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября… Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу, — отметил Степанов.
"У нас есть еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", — добавил он.
Министр подчеркнул, что для внедрения этих розработок необходимо создание современной лаборатории и собственного производства вакцин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
ни вакцинирование , ни коллективные иммунитеты НЕ-ДА-ДУТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ;
во-вторых : в лаборатории могли быть изготовлены несколько штаммов , которые отличаются
по своей вирулентности и летальным последствиям инфицирования и доставка биологического оружия нового поколения в район или в точку поражения НЕ-ТРЕ-БУ-ЕТ артиллерии или ракетных систем . ДОСТАВКА-и-АКТИВАЦИЯ биологического оружия массового поражения нового поколения ПРОИСХОДИТ СКРЫТНО-и-БЕСШУМНО .
Сколько ещё миллионов жертв необходимо , чтобы понять эти простые вещи ?
Державные посадовые особы министр степанов, министр таран, секретарь СНБО данилов, президент зеленский знают об этом , но продолжают имитацию исключительно карантино-вакцинации и совершают массовое уничтожение пересичных граждан Украины. (с)
Так в РФ привито хоть одной дозой уже больше 10% населения. У меня родителей привили. Идёт вакцинация бюджетников. Ведётся запись всех желающих.
В переписи за 2010, было 142. Это оценка на 2021
Індекс споживання- знайоме буквосполучення? Почитай, скільки твоїх кацапів жруть і сруть, якщо по ньому розраховувати тих, хто ще не здох від водяри та не виїхав до ненависного Заходу.
А использовать вирус как оружие... Это всё равно что бросить себе под ноги атомную бомбу. Каких бы вакцин ты себе не создал - дело времени когда вирус эволюционирует и станет их игнорировать
Смысл запускать его специально - вижу с огромным трудом. Что бы не преследовали те кто мог бы запустить - они должны были понимать что последствия СОВЕРШЕННО не поддаются прогнозу. Следовательно, не могут преследовать какую то определённую цель.
Даже если вакцина была на момент запуска - дело времени когда она станет не эффективна. НИКТО не сумеет вносить в вакцину изменения быстрее - чем вирус будет эволюционировать, учась её обходить.
Если вы считаете что мировая вирусология держалась на ста учёных (о смерти каких до начала эпидемии как то не сильно вспоминали). Вы наивны. Те учёные что остались живы, создали действующие вакцины буквально за пол года (хрен с два через такое время после начала циркуляции вируса, сохранила бы свои свойства вакцина созданная до начала эпидемии). При том почти одновременно, независимо сразу в четырёх местах. Да это, научный подвиг!
Эпицентр и УкрАвтоДор?
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Інститут мікробіології і вірусології НАН України
Это Гиперлууп 2