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Украина постепенно выходит из третьей волны COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Согласно статистическим данным, Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры. В сравнении прошлой и позапрошлой недели количество заболевших уменьшилось с почти 92 тыс. до 77 тыс. То есть, вы видите, что на 15 тыс. человек меньше заболели. Количество госпитализированных уменьшилось почти на 3400 (за минувшую неделю в сравнении с позапрошлой. - Ред). Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли сверхсложный период третьей волны", - отметил Степанов.

Кроме этого министр уточнил, что уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад во всех регионах страны, а также в Киеве. По словам Степанова, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области.

Читайте также: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 11 100 человек, всего - 539 126, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Степанов, шоб у тебя из жопы так выходило и входило
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27.04.2021 09:19
+6
Після Пасхи почнеться четверта. По морям, по волнам.
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27.04.2021 09:22
+5
Ну да, всього лише по 400+ смертей кожного дня, але степашка в своїй голові виходить з третьої хвилі коронавірусу
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27.04.2021 09:18
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Ну да, всього лише по 400+ смертей кожного дня, але степашка в своїй голові виходить з третьої хвилі коронавірусу
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27.04.2021 09:18 Ответить
«Зечемпионы « по распилу 💶💶💶💵💵💵 на смертях от COVID-19🏥 настоящий «доктор 💀 «
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27.04.2021 10:40 Ответить
Україна поступово виходить з третьої хвилі COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9231
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27.04.2021 11:13 Ответить
Степанов, шоб у тебя из жопы так выходило и входило
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27.04.2021 09:19 Ответить
Після Пасхи почнеться четверта. По морям, по волнам.
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27.04.2021 09:22 Ответить
Украина постепенно выходит из третьей волны COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8248
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27.04.2021 09:24 Ответить
Родниє бярьозкі?
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27.04.2021 09:27 Ответить
"филипп киркоров и розовая кофточка" )
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27.04.2021 14:33 Ответить
Таким ублюдкам как степанов-ляшко биомасса это ничто. Переписи населения никто не делает, сколько осталось рабов никто не знает, да и не нужно биомассе знать как ее уничтожают. Больше 400 умерших официально и еще как минимум столько же умерших со скрытым диагнозом, в селах и в райцентрах, где нет даже амбулаторий.
Спишут на старость, на тромб, на давление и т.д. Всё как обычно.
Третья волна "заканчивается". Пора Стёпе новый пиджачёк за лям прикупить...
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27.04.2021 09:33 Ответить
Один зебилоид войну в голове закончил, а этот - волну остановил!
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27.04.2021 09:33 Ответить
Одна ж команда
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27.04.2021 10:18 Ответить
Да, недорабатывают в Донецкой области - плохо рисуют статистику... Думаю, учтут - и через пару дней все станет не просто хорошо, а - замечательно!
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27.04.2021 09:36 Ответить
А в это время в Израиле:

Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная

26 АПРЕЛЯ 2021 22:58В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).
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27.04.2021 10:15 Ответить
освобождаем территорию?
Україна поступово виходить з третьої хвилі COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5673
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27.04.2021 11:14 Ответить
Ну не я ж голосовал за того, кто в рубашке встречается с приличными людьми.
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27.04.2021 11:52 Ответить
"Пардес-Хана"- савпадєніє ,нє думаю! "Провакциноване" стадо баранів почало дохнути,правда дуже передчасно чим спалило організаторів геноциду! Там у всіх мозґи треновані ,спочатку запам'ятовуванням ,а потім читанням Тори. І дуже добре розуміють "ішьо тіпєрь пачьом" і хто ,тіпа,"здєсь ніпгічьом"!
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28.04.2021 09:05 Ответить
дебил *****, ты статистику когда-нибудь смотришь?
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27.04.2021 13:45 Ответить
 
 