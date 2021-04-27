Украина постепенно выходит из третьей волны COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
Согласно статистическим данным, Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.
Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры. В сравнении прошлой и позапрошлой недели количество заболевших уменьшилось с почти 92 тыс. до 77 тыс. То есть, вы видите, что на 15 тыс. человек меньше заболели. Количество госпитализированных уменьшилось почти на 3400 (за минувшую неделю в сравнении с позапрошлой. - Ред). Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли сверхсложный период третьей волны", - отметил Степанов.
Кроме этого министр уточнил, что уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад во всех регионах страны, а также в Киеве. По словам Степанова, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области.
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Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная
26 АПРЕЛЯ 2021 22:58В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).