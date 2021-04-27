Украина постепенно выходит из третьей волны COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Согласно статистическим данным, Украина начала выходить из третьей волны коронавируса.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Можно констатировать, что наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные показатели и маркеры. В сравнении прошлой и позапрошлой недели количество заболевших уменьшилось с почти 92 тыс. до 77 тыс. То есть, вы видите, что на 15 тыс. человек меньше заболели. Количество госпитализированных уменьшилось почти на 3400 (за минувшую неделю в сравнении с позапрошлой. - Ред). Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется. Мы прошли сверхсложный период третьей волны", - отметил Степанов.

Кроме этого министр уточнил, что уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад во всех регионах страны, а также в Киеве. По словам Степанова, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области.

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