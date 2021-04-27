Україна поступово виходить з третьої хвилі COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
За статистичними даними, Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу.
Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Можна констатувати, що наша країна почала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні показники і маркери. Порівняно з минулим і позаминулим тижнем кількість хворих зменшилася з майже 92 тис. до 77 тис. Тобто, ви бачите, що на 15 тис. осіб менше захворіли. Кількість госпіталізованих зменшилася майже на 3400 (за минулий тиждень проти позаминулого. - Ред). Ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми пройшли надскладний період третьої хвилі", - зазначив Степанов.
Крім цього, міністр уточнив, що рівень захворюваності на коронавірус іде на спад у всіх регіонах країни, а також в Києві. За словами Степанова, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми тільки в Донецькій області.
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Коронавирус в Израиле: заражаемость двузначная, смертность единичная
26 АПРЕЛЯ 2021 22:58В воскресенье анализы на "ковид" сдали 31.145 человек, из них зараженными оказались всего 77 (0,3%).Текущее число зарегистрированных носителей вируса продолжает снижаться - на вечер понедельника их осталось 1662 (1705 в воскресенье).Тяжелобольных, согласно последней сводке, 145 (в воскресенье их было 147), из них 85 пребывают в "критическом состоянии", то есть при смерти.
За сутки список летальных случаев среди зараженных увеличился на единицу - сейчас их 6353.
Число полностью привитых израильтян достигло 5,02 миллиона - оно постепенно нагоняет число "единожды привитых", которых на данный момент 5,38 миллиона.
Самое большое количество носителей вируса зарегистрировано в Иерусалиме - 343. На втором месте Тель-Авив - 129.
Третье место по числу зараженных занимает Пардес-Хана - Куркар, где произошла https://www.9tv.co.il/item/28093 "школьная вспышка" - там сейчас 48 носителей вируса.
Затем идут Беэр-Шева (44 зараженных), Нетания (44), Ашдод (40), Ришон ле-Цион (35), Хайфа (34), Петах-Тиква (29), Бейт-Шемеш (28), Ашкелон (26 зараженных).