Україна поступово виходить з третьої хвилі COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

За статистичними даними, Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусу.

Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна констатувати, що наша країна почала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні показники і маркери. Порівняно з минулим і позаминулим тижнем кількість хворих зменшилася з майже 92 тис. до 77 тис. Тобто, ви бачите, що на 15 тис. осіб менше захворіли. Кількість госпіталізованих зменшилася майже на 3400 (за минулий тиждень проти позаминулого. - Ред). Ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми пройшли надскладний період третьої хвилі", - зазначив Степанов.

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Крім цього, міністр уточнив, що рівень захворюваності на коронавірус іде на спад у всіх регіонах країни, а також в Києві. За словами Степанова, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем перевищує встановлені норми тільки в Донецькій області.