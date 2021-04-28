Одесский восьмиклассник распылил слезоточивый газ в лицо учительнице математики. ВИДЕО

Подростку не понравилось, что педагог снимает его на телефон. Внимание! Ненормативная лексика!

Инцидент произошел в школе №22, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Видео случившегося опубликовано в соцсетях. На нем видно, как учительница снимает школьника на мобильный телефон. "Говори. Говори, давай, на камеру. Убей меня, пожалуйста. Зарежь меня. Давай, давай", - предлагает она при этом ученику.

После этих слов подросток брызнул ей в лицо из баллончика со слезоточивым газом.

Как сообщили в горсовете, у пострадавшего педагога диагностировали ожог глаз. Женщине оказали первую помощь в больнице, сейчас она находится дома.

В школу приехали полицейские, они выясняют подробности происшествия.

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В горсовете сообщили, что с школьником будут работать психологи. По словам чиновников, затяжного конфликта между ним и учительницей не было, словесная перепалка между ними возникла незадолго до того, как парень воспользовался баллончиком.