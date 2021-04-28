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Одесский восьмиклассник распылил слезоточивый газ в лицо учительнице математики. ВИДЕО

Подростку не понравилось, что педагог снимает его на телефон. Внимание! Ненормативная лексика!

Инцидент произошел в школе №22, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".

Видео случившегося опубликовано в соцсетях. На нем видно, как учительница снимает школьника на мобильный телефон. "Говори. Говори, давай, на камеру. Убей меня, пожалуйста. Зарежь меня. Давай, давай", - предлагает она при этом ученику.

После этих слов подросток брызнул ей в лицо из баллончика со слезоточивым газом.

Как сообщили в горсовете, у пострадавшего педагога диагностировали ожог глаз. Женщине оказали первую помощь в больнице, сейчас она находится дома.

В школу приехали полицейские, они выясняют подробности происшествия.

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В горсовете сообщили, что с школьником будут работать психологи. По словам чиновников, затяжного конфликта между ним и учительницей не было, словесная перепалка между ними возникла незадолго до того, как парень воспользовался баллончиком.

Автор: 

Одесса (7880) подростки (444) школа (3014) слезоточивый газ (31)


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Топ комментарии
+39
Может скоро уже эти малолетние ДЛБы на уроках стрелять в учителей начнут?...Там надо не психологам, а полиции работать и родителей отработать на штраф не слабый, чтобы они потом дома поработали
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28.04.2021 17:38
+23
Ось тільки не треба. Косо подовилися - спровокували... Покоління сніжинок.
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28.04.2021 17:43
+23
В радянські часи таке "дитя" вже б давно топтало зону в дитячій колонії. Ні, я зовсім не з повернення в ті часи, але ж були там і хороші речі. То навіть уявити собі не можна, щоб тоді якийсь шмаркач таке витворив зі вчителем. До речі, до його "захисників", а не бажаєте з ним зустрітись через кілька років, коли він змужніє і набереться сил?
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28.04.2021 18:07
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100%, а при андропове потом давали лещей и ставили на учет в детскую комнату милиции)
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28.04.2021 18:13 Ответить
это ещё что, при горбачёве вообще на бутылку стали сажать !
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28.04.2021 18:17 Ответить
соревнования в "искрометности" - продолжайте...
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29.04.2021 11:53 Ответить
а при путине вот что - https://www.youtube.com/watch?v=RyagWrtUTL8
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28.04.2021 18:20 Ответить
Кошмар.
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28.04.2021 18:23 Ответить
ну или так - https://www.youtube.com/watch?v=KG33Pkkp3OI
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28.04.2021 18:28 Ответить
Это вообще скотство. Лоботрясы издеваются над женщиной-учителем. За такое щегла надо бить в морду)
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28.04.2021 18:33 Ответить
это не скотство, а руский мир .. что в принципе одно и то же .. сотни лет отрицательной селекции не могли не дать результат ..
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28.04.2021 18:36 Ответить
https://youtu.be/FfPFg_KW8YA
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28.04.2021 18:42 Ответить
Де ж там україньська Таке виховання непотрібно
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28.04.2021 18:05 Ответить
В радянські часи таке "дитя" вже б давно топтало зону в дитячій колонії. Ні, я зовсім не з повернення в ті часи, але ж були там і хороші речі. То навіть уявити собі не можна, щоб тоді якийсь шмаркач таке витворив зі вчителем. До речі, до його "захисників", а не бажаєте з ним зустрітись через кілька років, коли він змужніє і набереться сил?
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28.04.2021 18:07 Ответить
в Белоруси начали приучать народ к чистоте и порядку в 80-е годы... как то наблюдал - идет кучка подростков, у одного из рук выпала обвертка от конфеты... и ветер понес её... хлопец погнался за бумажкой, догнал, поднял и отнес в урну! у нас сказали бы - вот идиот...
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29.04.2021 11:56 Ответить
... а еще очень легко отличить белорусского водителя от любого другого из бывшего союза - белорус соблюдает все правила дорожного движения, особенно указаниями светофора и движением пешеходов, как и пешеходы не станут идти ни на красный сигнал, ни на желтый...
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29.04.2021 11:59 Ответить
Происходит сегрегация общества на слои. Платные школы таких представителей не держат и это радует. Была на днях тема про наследственность- вот образчик представителей определенного класса населения. Яблоко от яблони ........
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28.04.2021 18:15 Ответить
,то конченая школа, на конченом Поскоте. (пос. Котовского). Обычное дело для этого района.
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28.04.2021 18:24 Ответить
Сегодня происходит деградация общества. Взрослые матеряться как сапожники, дети от них не отстают. Все как в той песне -...наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось.
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28.04.2021 18:28 Ответить
На окраинах сесесера учителей не хватало, привлекали офицеров для преподавания. Пришлось и мне годик отработать. После солдат-уголовников мне с детьми было просто работать. Даже намека на непослушание не было.
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28.04.2021 18:25 Ответить
А надавала по рылу указкой или открутила ухо представляете какую бы вонь подняли пособники демократических **********...и уволитьсо школы, и уголовное дело возбудить...и тот же бык папа пришел бы разбираться и жалобу писать во все внутренние органы из которых исходит одно говно.......
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28.04.2021 18:31 Ответить
https://youtu.be/FfPFg_KW8YA
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28.04.2021 18:40 Ответить
Кацапский фейк. В украинских школа разрешена только мова.
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28.04.2021 18:57 Ответить
Как известно, газовый баллончик продаётся с 18-и лет, это уже нарушение, так что он у него появился незаконно. И только лишь из-за этого, он должен получить хороших пилюлей, не говоря уже за его применение в закрытом помещении. Так что Авакян, давай - действуй!!!
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28.04.2021 18:59 Ответить
Не урок, а клетка с макаками. Совки даже свободу понимают по своему.
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28.04.2021 19:12 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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28.04.2021 19:19 Ответить
В мою юність, в цього вирода вже б жопа була красна від ремня, та вирішувалось би вже питання про направлення його в колонію для неповнолітніх, *****!
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28.04.2021 19:20 Ответить
таки да, мальчик какой -то неадекватный, наверно порнухи пересмотрел
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28.04.2021 20:22 Ответить
Вынесение суждения на основании 30-секундной записи - признак глубокого ума.
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28.04.2021 21:44 Ответить
"Перемкнуло", а брату "давав останній шанс". У Києві затримали підлітка за підозрою у вбивстві батьків і брата. 27.04.2021. Столичні правоохоронціи затримали 16-ти річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний син потерпілих. Зловмисник завдав батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці події. Після скоєного він декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, спробував втекти.

Ця подія наглядно підтверджує, що нинішнє підростаюче покоління повністю деградувало.
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28.04.2021 19:20 Ответить
Мнение участника гопстопов стаей малолетних волчат: пацан не прав. И Зеленский должен выполнить своё обещание. Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов» 14 марта, 2019 .-Зеленский провел встречу с учителями и экспертами в области образования.
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28.04.2021 19:26 Ответить
передай Петру Алексеевичу привет и скажи ему, если не заигрывал он со всеми для удержания власти, то на второй срок остался бы
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28.04.2021 19:54 Ответить
У этой учительницы нет мужа, брата, сына....? Этот у*бок у меня сцал бы кровью в реанимации.
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28.04.2021 19:27 Ответить
****** ты и кроме слов ни чего не делаешь
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28.04.2021 19:49 Ответить
Вихователі у дитсадку. В школі головне - навчити, та скорегувати батьківське "виховання"
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28.04.2021 19:28 Ответить
Это будущее ,биомусор..
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28.04.2021 19:29 Ответить
Треба просто в обов'язковому порядку ставити в абсолютно усіх класах системи відеоспостереження.
Бо то учні неадекватні то вчителя.
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28.04.2021 20:02 Ответить
1. Чому вчитель говорить маскальською, біс з ним з учнями, але чому вчитель? 2. Що то за брєд вона просила повторити учня "Убей меня, пожалуйста. Зарежь меня. Давай, давай". Думаю психолог потрібен в першу чергу вчителю
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28.04.2021 22:08 Ответить
Скоріше за все, перед тим, як вона почала знімати на телефон, він погрожував її вбити. Мабуть, тому вона і почала знімати.
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29.04.2021 01:12 Ответить
Учнів, що влаштовують булінг в школі іншим учням та/або вчителям треба в примусовому порядку переводити на дистанційну освіту. Камери відеоспостереження належить встановити у кожній класній кімнаті та фіксувати хід кожного уроку, щоб мати докази для відсторонення таких від школи. Хай батьки мають клопіт контролювати своїх дітей особисто та контролювати засвоєння ними шкільних предметів.
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28.04.2021 22:53 Ответить
Батьки таки повинні мати клопіт - адміністраттивний точно. Не може сплатити немалий штраф - громадські роботи у вільний від основної роботи час. Коли батьки зрозуміють таку перспективу, поведінка дітей докорінно зміниться. Хоча окремі спробують таким чином насолити батькам. І таких слід відправити на спец виховання під замок. Теж невесела перспектива. А коли сопляк розуміє, що окрім занудних розмов всяких "психологів" йому нічого не буде, то він і не подумає якось контролювати себе в рамках.
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29.04.2021 10:22 Ответить
Абсолютно з Вами згодна
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29.04.2021 12:58 Ответить
Сученок конечно биомусор,но квалификация педагога тоже под вопросом. Неужели в школе нет регламента как должен ействовать учитель если ученик не подчиняется элементарным требованиям?
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29.04.2021 02:04 Ответить
Вот вы увидели одну сторону медали и делаете выводы... а у меня информация другая - у пацана умерла мать совсем недавно и он еще не отошел от этой трагедии, а учитель начала перегибать палку с "убей меня", вместо чтоб поддержать парня. Мое мнение - у пацана сдали нервы и он все правильно сделал (правда и ответить за это прийдется)...
ЗЫ а учитель уже не права - когда снимала его на телефон при всем классе и еще и не совсем хорошие слова говорила!
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29.04.2021 08:41 Ответить
Да, конечно - давайте все, когда сдают нервы будем из-за банальных скандалов жечь друг другу слизистую глаз перцовкой. По моему, даже если преподаватель и не была права и вела себя некорректно, то это уже явный перегиб. Мы скоро дойдём до того, что в школах не останется преподавателей - я, допустим, вообще не знаю, как на такой работе можно работать, это банально себя не уважать.
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29.04.2021 13:07 Ответить
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