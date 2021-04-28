Одесский восьмиклассник распылил слезоточивый газ в лицо учительнице математики. ВИДЕО
Подростку не понравилось, что педагог снимает его на телефон. Внимание! Ненормативная лексика!
Инцидент произошел в школе №22, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Думская".
Видео случившегося опубликовано в соцсетях. На нем видно, как учительница снимает школьника на мобильный телефон. "Говори. Говори, давай, на камеру. Убей меня, пожалуйста. Зарежь меня. Давай, давай", - предлагает она при этом ученику.
После этих слов подросток брызнул ей в лицо из баллончика со слезоточивым газом.
Как сообщили в горсовете, у пострадавшего педагога диагностировали ожог глаз. Женщине оказали первую помощь в больнице, сейчас она находится дома.
В школу приехали полицейские, они выясняют подробности происшествия.
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В горсовете сообщили, что с школьником будут работать психологи. По словам чиновников, затяжного конфликта между ним и учительницей не было, словесная перепалка между ними возникла незадолго до того, как парень воспользовался баллончиком.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Ця подія наглядно підтверджує, що нинішнє підростаюче покоління повністю деградувало.
Бо то учні неадекватні то вчителя.
ЗЫ а учитель уже не права - когда снимала его на телефон при всем классе и еще и не совсем хорошие слова говорила!