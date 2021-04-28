Одеський восьмикласник розпорошив сльозогінний газ в обличчя вчительці математики. ВIДЕО
Підлітку не сподобалося, що педагог знімає його на телефон. Увага! Ненормативна лексика!
Інцидент стався в школі №22, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".
Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах. На ньому видно, як вчителька знімає школяра на мобільний телефон. "Говори. Говори, давай, на камеру. Убий мене, будь ласка. Заріж мене. Давай, давай", - пропонує вона при цьому учневі.
Після цих слів підліток бризнув їй в обличчя з балончика зі сльозогінним газом.
Як повідомили в міськраді, у потерпілого педагога діагностували опік очей. Жінці надали першу допомогу в лікарні, зараз вона перебуває вдома.
В школу приїхали поліцейські, вони з'ясовують подробиці події.
У міськраді повідомили, що зі школярем працюватимуть психологи. За словами чиновників, затяжного конфлікту між ним і вчителькою не було, словесна перепалка між ними виникла незадовго до того, як хлопець скористався балончиком.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Ця подія наглядно підтверджує, що нинішнє підростаюче покоління повністю деградувало.
Бо то учні неадекватні то вчителя.
ЗЫ а учитель уже не права - когда снимала его на телефон при всем классе и еще и не совсем хорошие слова говорила!