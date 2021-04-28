Одеський восьмикласник розпорошив сльозогінний газ в обличчя вчительці математики. ВIДЕО

Підлітку не сподобалося, що педагог знімає його на телефон. Увага! Ненормативна лексика!

Інцидент стався в школі №22, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах. На ньому видно, як вчителька знімає школяра на мобільний телефон. "Говори. Говори, давай, на камеру. Убий мене, будь ласка. Заріж мене. Давай, давай", - пропонує вона при цьому учневі.

Після цих слів підліток бризнув їй в обличчя з балончика зі сльозогінним газом.

Як повідомили в міськраді, у потерпілого педагога діагностували опік очей. Жінці надали першу допомогу в лікарні, зараз вона перебуває вдома.

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В школу приїхали поліцейські, вони з'ясовують подробиці події.

У міськраді повідомили, що зі школярем працюватимуть психологи. За словами чиновників, затяжного конфлікту між ним і вчителькою не було, словесна перепалка між ними виникла незадовго до того, як хлопець скористався балончиком.