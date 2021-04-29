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В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события, автобус загорелся на остановке "Ощадбанк". Государственный регистрационный номер автобуса АА1934АА.

Возгорание началось с мототорного отсека и быстро распространилось на весь салон. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара. Пострадавших нет.

Видео Дмитрия Посохова

В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 01
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 02В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 03
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 04
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 05
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 06
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 07
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 08
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 09
В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102 10

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Автор: 

пожар (5944) транспорт (1758)


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Топ комментарии
+4
Нашел, это МАЗ 107
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29.04.2021 14:44
+4
очевидно Порошенко
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29.04.2021 14:51
+3
то напевно ці з дешевих мАзів!!!!!!
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29.04.2021 14:41
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то напевно ці з дешевих мАзів!!!!!!
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29.04.2021 14:41 Ответить
Это что, Volvo так горят?
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29.04.2021 14:42 Ответить
Нашел, это МАЗ 107
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29.04.2021 14:44 Ответить
оно же МАН,оно же Вольво, оно же Солярис, и Скания.. у каждого за мелочью оснвоа одна и та же как и платформа ...
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29.04.2021 14:48 Ответить
да причем тут марка ...у автобусов напряжение сетевое .. 24 а то и все 36 вольт... и часто коротит именно в двигателе сзади и там же лепят топливный бак чтоыб меньше было гемороя с запуском двигателя в холодное время года... там же короткий трубопровод и ручной насос прокачки топлива.. вот почему то там и происходят сбои вроде нет свечей накалвиания как в бензиновых а форсунки а все одно горит проводка ТНВД представляете какой там насос и моторчик чтобы создать 1200-1500 Бар давление...на форсунки...
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29.04.2021 14:47 Ответить
Так я не понял, это Кличко виноват или белорусские инженеры?
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29.04.2021 14:49 Ответить
очевидно Порошенко
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29.04.2021 14:51 Ответить
Это знаменитая затычка. В любом месте применима.
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29.04.2021 14:53 Ответить
Законы физики.
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29.04.2021 14:52 Ответить
Все одно МАЗ це МАЗ і в Афіриці ...
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29.04.2021 15:38 Ответить
Что Вы написали?? Про 36 вольт промолчу. Бортовое питание у всей тяжелой техники 24вольта, при зарядке-28. 36 в самолете, переменное, 400герц. Но ТНВД это одна большая железяка, без силовых проводов. И свечи накала только в дизеле а не в бензинках
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29.04.2021 16:38 Ответить
несколько вас поправлю.ТНВД в этом двигателе быть не может.эдесь СDI либо насос форсунка.смотря чей там двигатель.
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29.04.2021 20:11 Ответить
Видимо о чуде инженерии - предохранителях, вы еще не слышали..
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30.04.2021 09:56 Ответить
Пагадите, виталик еще кредит не отдал за этот автобус, а маз уже самоликвидировался.
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29.04.2021 15:28 Ответить
ключевое слово сгорел
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29.04.2021 15:30 Ответить
Це воно - МАЗ 107, гарно горить на фото

У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102 - Цензор.НЕТ 4765
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29.04.2021 15:40 Ответить
Віталька дивись що купуєш для Київа, новий автобус і вже згорів.

А база скоріш за все взята з вантажівки МАЗ Дешево і горить
добре.
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29.04.2021 15:44 Ответить
Головне, що постраждалих немає, а горить гарно...
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29.04.2021 18:21 Ответить
Нічого собі хвалена біларуська якість!
Жодна маршрутка так не горить як це.
Богдани так взагалі кремєнь - дякуючи Порошенку та японцям
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29.04.2021 19:50 Ответить
У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102 - Цензор.НЕТ 3229
Киев получил 50 новых автобусов от белорусского завода МАЗ. Они уже осуществляют маршруты по городу, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Еще 150 автобусов столица должна получить до конца 2021 года. Их Киев купил на условиях лизинга.
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29.04.2021 20:09 Ответить
Кличко - огнетушитель ...
У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102 - Цензор.НЕТ 5598
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29.04.2021 20:13 Ответить
У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102 - Цензор.НЕТ 310
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29.04.2021 20:14 Ответить
"Возгорание началось с мототорного отсека и быстро распространилось на весь салон." - интересно сколько времени это заняло ?
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30.04.2021 03:10 Ответить
 
 