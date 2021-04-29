В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события, автобус загорелся на остановке "Ощадбанк". Государственный регистрационный номер автобуса АА1934АА.

Возгорание началось с мототорного отсека и быстро распространилось на весь салон. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара. Пострадавших нет.

Видео Дмитрия Посохова





















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