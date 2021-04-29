В Киеве на проспекте Правды сгорел автобус маршрута №102. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события, автобус загорелся на остановке "Ощадбанк". Государственный регистрационный номер автобуса АА1934АА.
Возгорание началось с мототорного отсека и быстро распространилось на весь салон. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара. Пострадавших нет.
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+4 Solomon #418722
показать весь комментарий29.04.2021 14:44
+4 violator
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+3 alex orly
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А база скоріш за все взята з вантажівки МАЗ Дешево і горить
добре.
Жодна маршрутка так не горить як це.
Богдани так взагалі кремєнь - дякуючи Порошенку та японцям
Киев получил 50 новых автобусов от белорусского завода МАЗ. Они уже осуществляют маршруты по городу, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Еще 150 автобусов столица должна получить до конца 2021 года. Их Киев купил на условиях лизинга.