У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102. ВІДЕО+ФОТО

У Києві на проспекті Правди загорівся автобус, який прямував за маршрутом №102.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події, автобус загорівся на зупинці "Ощадбанк". Державний реєстраційний номер автобуса АА1934АА.

Займання почалося з моторного відсіку і швидко поширилося на весь салон. Пожежні оперативно приступили до гасіння пожежі. Постраждалих немає.

Відео Дмитра Посохова





















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