У Києві на проспекті Правди згорів автобус маршруту №102. ВІДЕО+ФОТО
У Києві на проспекті Правди загорівся автобус, який прямував за маршрутом №102.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця події, автобус загорівся на зупинці "Ощадбанк". Державний реєстраційний номер автобуса АА1934АА.
Займання почалося з моторного відсіку і швидко поширилося на весь салон. Пожежні оперативно приступили до гасіння пожежі. Постраждалих немає.
Топ коментарі
+4 Solomon #418722
показати весь коментар29.04.2021 14:44
+4 violator
показати весь коментар29.04.2021 14:51
+3 alex orly
показати весь коментар29.04.2021 14:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А база скоріш за все взята з вантажівки МАЗ Дешево і горить
добре.
Жодна маршрутка так не горить як це.
Богдани так взагалі кремєнь - дякуючи Порошенку та японцям
Киев получил 50 новых автобусов от белорусского завода МАЗ. Они уже осуществляют маршруты по городу, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
Еще 150 автобусов столица должна получить до конца 2021 года. Их Киев купил на условиях лизинга.