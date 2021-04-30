Учебный год в столичных школах продлевать не будут, - Кличко. ВИДЕО

В следующую среду, 5 мая, в столице откроют все школы и детсады. Учебный процесс в школах продлевать не будут.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая в Киеве возобновят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и высших учебных заведениях. Откроют все 428 школ столицы и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не будут продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сказал Кличко.

Он отметил, что все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев ослабляет карантин с 1 мая

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