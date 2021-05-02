На Харьковщине священник "освятил" верующих прямо из ведра. ВИДЕО

В селах Шийковка и Изюмское Боровского района Харьковской области священник "освятил" верующих прямо из ведра.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха".







По данным канала, священника ожидали к 6 часам утра, однако он задержался.

"Ему звонили, не брал трубку в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит "я торопился и всё забыл"", - сказано в сообщении.

Как видно на видео, священник просто облил прихожан из ведра.

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