На Харьковщине священник "освятил" верующих прямо из ведра. ВИДЕО
В селах Шийковка и Изюмское Боровского района Харьковской области священник "освятил" верующих прямо из ведра.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха".
По данным канала, священника ожидали к 6 часам утра, однако он задержался.
"Ему звонили, не брал трубку в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит "я торопился и всё забыл"", - сказано в сообщении.
Как видно на видео, священник просто облил прихожан из ведра.
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