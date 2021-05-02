На Харківщині священник "освятив" вірян просто з відра. ВIДЕО
У селах Шийківка та Ізюмське Борівського району Харківської області священник "освятив" вірян просто з відра.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Труха".
За даними каналу, на священника чекали до 6:00, проте він затримався.
"Йому телефонували. Він не брав слухавки. Опів на восьму приїхав сам. І дві півчі, вони попереду зі скринею для пожертв бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув", - йдеться в повідомленні.
Як видно на відео, священник просто облив прихожан із відра.
Топ коментарі
+32 Владимир Елисеев
показати весь коментар02.05.2021 17:52
+31 Перехватчик
показати весь коментар02.05.2021 17:53
+22 belge
показати весь коментар02.05.2021 17:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не нужно делать с этого хайпа...
- Нет, считаю себя и так красивым!