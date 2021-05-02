На Харківщині священник "освятив" вірян просто з відра. ВIДЕО

У селах Шийківка та Ізюмське Борівського району Харківської області священник "освятив" вірян просто з відра.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Труха".







За даними каналу, на священника чекали до 6:00, проте він затримався.

"Йому телефонували. Він не брав слухавки. Опів на восьму приїхав сам. І дві півчі, вони попереду зі скринею для пожертв бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув", - йдеться в повідомленні.

Як видно на відео, священник просто облив прихожан із відра.

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