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На Харківщині священник "освятив" вірян просто з відра. ВIДЕО

У селах Шийківка та Ізюмське Борівського району Харківської області священник "освятив" вірян просто з відра.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував телеграм-канал "Труха".



За даними каналу, на священника чекали до 6:00, проте він затримався.

"Йому телефонували. Він не брав слухавки. Опів на  восьму приїхав сам. І дві півчі, вони попереду зі скринею для пожертв бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже: "Я поспішав і все забув", - йдеться в повідомленні.

Як видно на відео, священник просто облив прихожан із відра.

Дивіться також: "Геть звідси! Це моя територія!" - в Москві священник побив парафіян через зйомку. ВIДЕО

Автор: 

Великдень (360) священник (159)


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Топ коментарі
+32
С глупцами только так.
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02.05.2021 17:52
+31
Не показывайте этот ролик крымчанам
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02.05.2021 17:53
+22
Настоящий, искренний поп. Которому похер все эти религиозые ряженые пляски. Лицо церкви. Ему спасибо нужно сказать.
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02.05.2021 17:53
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С глупцами только так.
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02.05.2021 17:52 Відповісти
...заодно и водхрэщення сотворил...*)
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02.05.2021 17:52 Відповісти
Не показывайте этот ролик крымчанам
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02.05.2021 17:53 Відповісти
А чё? В крыму тоже так можно, только воду надо ведром из моря черпать
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02.05.2021 18:32 Відповісти
Настоящий, искренний поп. Которому похер все эти религиозые ряженые пляски. Лицо церкви. Ему спасибо нужно сказать.
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02.05.2021 17:53 Відповісти
етот поп наверняка из московского сатаната,там все такие
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02.05.2021 20:26 Відповісти
Может и из московского. Но есть подозрение, что наши тоже недалеко откатились.
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02.05.2021 22:44 Відповісти
Да какая разница - интернеты, ракеты, Марсы, а дебилы во всякую херь верят
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03.05.2021 06:27 Відповісти
Как видно на видео, священник просто облил прихожан из ведра, и похоже был бухой, Прости Господи.
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02.05.2021 17:54 Відповісти
прощаю, мне правда поПутину как-то что там на рабов взбрызгнули
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05.05.2021 19:11 Відповісти
И тебя вылечат.
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05.05.2021 19:58 Відповісти
Апофеоз праздника. 😂
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02.05.2021 17:55 Відповісти
Сколько примерно комментов выходит от тебя в сутки?Примерно?😂🌷
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02.05.2021 18:08 Відповісти
он у бени стахановец! за идею и немножко за деньги.
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02.05.2021 18:28 Відповісти
100-500?😂🌷
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02.05.2021 18:09 Відповісти
Не знаю сколько у него, но по дебильным комментариям ты его опередил.
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02.05.2021 18:15 Відповісти
Обоснуй,блевотина коцапская😂🌷
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02.05.2021 18:17 Відповісти
Шо скажешь про убийство коцапами украинцев на их земле?Глазки в пол?
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02.05.2021 18:24 Відповісти
А лопата? Она же не только для физической кормежки, но и для вбивания и духовной пищи.
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02.05.2021 17:55 Відповісти
че там париться каждого веником, взял бы уже шланг и из него..
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02.05.2021 17:55 Відповісти
И какая может Быть Вера у попа ,- Это как работа на Земле Смертного . Господь может и Уволить по своему Усмотрению .
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02.05.2021 17:56 Відповісти
дуракам хоть ссы в глаза, - Божья роса=)
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02.05.2021 17:56 Відповісти
для "священников" РПЦ это можно, - хоть с ночного горшка после фекалией..
Не нужно делать с этого хайпа...
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02.05.2021 17:57 Відповісти
нормаль! Христос воскрес!
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02.05.2021 17:58 Відповісти
где? опять! лови его, а то через год опять шабаши будут
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05.05.2021 19:13 Відповісти
На Харьковщине священник "освятил" верующих прямо из ведра - Цензор.НЕТ 8530
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02.05.2021 17:59 Відповісти
Перед богослужением батюшко не остаканился, но ографинился...
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02.05.2021 18:00 Відповісти
скорее оскотинился.
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02.05.2021 21:53 Відповісти
В Рівному мер теж із етіх очєнь вєрующіх.. Але окрім преміювання своїх помічників за чимось більш корисним для міста не помічений
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02.05.2021 18:02 Відповісти
Видимо, бурная "всенощная" была у попа, если крест забыл . Тогда логично допустить, что трусы он все-таки одел. И самый главный атрибут не забыл,- сундук для пожертвований!!! А то, что с ведра "освятил", так много,- не мало. Прихожане мацковского патриархата веселы и счастливы.
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02.05.2021 18:02 Відповісти
Неплохо бы знать мирянам,что религия как культ,и вера истинная не есть едино. Бог он в душе,а культ только помогает(если заслужил деяниями перед людьми и Господом нашим) уверовать и быть во Христе! Христос воскресе!
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02.05.2021 18:04 Відповісти
Иншалла Медресе!
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05.05.2021 19:14 Відповісти
И Слава Богу! Все мы человеки. Ну забыл,устал,не выспался. Сейчас служба за службой идет. Главное сделал. Всем здоровья!
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02.05.2021 18:05 Відповісти
Мацковсий ********* о такой
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02.05.2021 18:06 Відповісти
Не оскорбляй веру!бог накажет!
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03.05.2021 07:09 Відповісти
І сміх, і гріх...
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02.05.2021 18:07 Відповісти
Коли вже населення повиганяє дружньою палицею моцковський пархат… Коли?
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02.05.2021 18:12 Відповісти
Звична справа....
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02.05.2021 18:14 Відповісти
Молодец. Креативно
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02.05.2021 18:14 Відповісти
Гундяїївський сатанат у всій красі)))..А бидло радісно посміхається, бухий не бухий піп, обкурений не обкурений, а "главноє, что он кананічєскій"..Ось так і живемо...
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02.05.2021 18:15 Відповісти
І одразу ж можна вгадати рашистський патріархат.
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02.05.2021 18:20 Відповісти
с ведра нормально...обоссать вату на камеру просто оно пока не готово...
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02.05.2021 18:20 Відповісти
- А вы красите на Пасху яйца?
- Нет, считаю себя и так красивым!
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02.05.2021 18:20 Відповісти
Надо было с пожарного гидранта их полить чтоб не лезли в эпидемию в толпу харьков чемпион по короновирусу
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02.05.2021 18:23 Відповісти
Они ещё доплатить должны. Вы представляете концентрацию благодати, которая на них снизошла?
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02.05.2021 18:27 Відповісти
В следующий раз обоссыт. Хотя и это ведро, скорей всего с отхожих мест.
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02.05.2021 18:29 Відповісти
Скот просил водички - пастух дал водички, в чем проблема?
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02.05.2021 18:47 Відповісти
Шиза прогресує...
На Харківщині священник "освятив" вірян прямо з відра - Цензор.НЕТ 9041
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02.05.2021 18:48 Відповісти
Рюское кривославие оно такое...
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02.05.2021 18:50 Відповісти
сквєрнословіє
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02.05.2021 18:54 Відповісти
зачем распыляться
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02.05.2021 18:52 Відповісти
для рпцшной худобы и так сойдет
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02.05.2021 18:53 Відповісти
Тормознул попик, в колодец "прихожан" окунуть надо было, вот это был бы настоящий "праздник".
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02.05.2021 19:15 Відповісти
То пожежник,щоб харківська вата не загорілась.
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02.05.2021 19:18 Відповісти
с ночного горшка
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02.05.2021 19:32 Відповісти
У сектантов рпц может и "воскресе", а у людей-воскрес! Блины с лопаты,вода с ведра и куличи вместо паски-свинособачий фулл хауз
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02.05.2021 19:32 Відповісти
Какой поп,такой и приход. Но у попа "приход" как у Шмаркли был,если не круче. Да там в Харькове и свои спецы есть,один Добкин чего стоит.
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02.05.2021 20:05 Відповісти
Хорошо хоть не с выварки---мог бы тогда и не удержать! Тут иное важно. И всё равно всё те же придут на Троицу и опять это будет что то там читать. Но в ПЦУ не потребуют перехода и нового священника тоже не станут звать. Где тут вера, где Бог, где мораль---та давно там не надо. Дежурный вариант.
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02.05.2021 20:54 Відповісти
Ну не з помийного ж відра!
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03.05.2021 08:52 Відповісти
"Почём опиум для народа?" (с)
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03.05.2021 13:52 Відповісти
 
 