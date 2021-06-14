Первые объекты большой приватизации готовы к продаже, - Шмыгаль. ВИДЕО
Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Принятие 30 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной Раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", - отметил он.
Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий. В ее подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.
В то же время начало "Большой приватизации" станет позитивным сигналом для инвесторов.
"Разблокирование большой приватизации - это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", - подчеркнул Шмыгаль.
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https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова .
"Приват" роздерибанить і продать ... бені, щоб і сліду не залишилось від ... позову?
Себе любимым!
Проглотит заводы
Проглотит землю
И здравствуй доминион раши - Украина
Время - деньги, и оно уже упущено навсегда.
https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit
https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit
А хто ж це найбільші державні підприємства, які ще нещодавно ВСІ були прибутуковими, завів в різкий мінус?
І в чиїх кишенях осіли ці десятки мільярдів гривень?