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Первые объекты большой приватизации готовы к продаже, - Шмыгаль. ВИДЕО

Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принятие 30 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной Раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой "Большой приватизации". И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства, как владельца крупных предприятий. В ее подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.

В то же время начало "Большой приватизации" станет позитивным сигналом для инвесторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности Кабмина, - Шмыгаль

"Разблокирование большой приватизации - это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачные и честные продажи крупных предприятий в Украине", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+6
Самое время вспомнить кто такой "барыга".
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14.06.2021 13:44
+2
Пусть Ахметов , Суркис, Беня и другие вернут обратно облгазы, облэнерго, облводу !!!
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14.06.2021 13:53
+1
Сейчас "неолигархи" во главе с Ахметкой и Беней доворуют всё, что плохо лежит.
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14.06.2021 13:49
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Самое время вспомнить кто такой "барыга".
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14.06.2021 13:44 Ответить
Когда ПРИВАТИЗИРУЮТ ОЛИГАРХОВ ?
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14.06.2021 13:46 Ответить
За що ти так з Петром Олексійовичем? Йому сумно!
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14.06.2021 13:51 Ответить
Пусть Ахметов , Суркис, Беня и другие вернут обратно облгазы, облэнерго, облводу !!!
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14.06.2021 13:53 Ответить
Ой! А хіба Петро Олексійович з ними нічого не зробив? То його боротьба з корупцією, мʼяко кажучи, неправда? Та ні- маячня!
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14.06.2021 13:55 Ответить
Очень рекомендую
Кончена Заспа і Запущена Водиця: Прямим текстом

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
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14.06.2021 13:58 Ответить
Та кАнешнА не робив. Про що ви говорите? Он беня, як ховався, при сивочолому, по Ізряїлях, так і ... повернувся в 2019 році в Україну, під крильце до "велічайшего". А шо, небезпека минула.
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова .

"Приват" роздерибанить і продать ... бені, щоб і сліду не залишилось від ... позову?
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14.06.2021 14:02 Ответить
у покупающих будете спрашивать откуда деньги ????
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14.06.2021 13:48 Ответить
В Китае пробовали спрашивать - получили инвестиции с Гонконга
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14.06.2021 17:19 Ответить
Сейчас "неолигархи" во главе с Ахметкой и Беней доворуют всё, что плохо лежит.
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14.06.2021 13:49 Ответить
Все на продажу!
Себе любимым!
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14.06.2021 13:52 Ответить
Первые объекты большой приватизации готовы к продаже, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1995
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14.06.2021 13:53 Ответить
Розпродайте все Беням, Зелям, Медведчукам, Новінським - а що будете продавати наступним роком?
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14.06.2021 14:06 Ответить
Рашка рвётся к оборонным заводам
Проглотит заводы
Проглотит землю
И здравствуй доминион раши - Украина
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14.06.2021 14:21 Ответить
Это было интересно 30 лет назад. А сейчас что покупать? Разваленные заводы на которых некому работать?
Время - деньги, и оно уже упущено навсегда.
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14.06.2021 14:47 Ответить
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit

https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit



А хто ж це найбільші державні підприємства, які ще нещодавно ВСІ були прибутуковими, завів в різкий мінус?
І в чиїх кишенях осіли ці десятки мільярдів гривень?

Перші об'єкти великої приватизації готові до продажу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4770
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14.06.2021 15:11 Ответить
 
 