Перші об'єкти великої приватизації готові до продажу, - Шмигаль. ВIДЕО

Перші об'єкти в межах великої приватизації вже підготовлено до продажу Фондом державного майна України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ухвалення 30 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню у Верховній Раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства.

Водночас початок "Великої приватизації" стане позитивним сигналом для інвесторів.

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"Розблокування великої приватизації - це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні", - підкреслив Шмигаль.