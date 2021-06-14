Перші об'єкти великої приватизації готові до продажу, - Шмигаль. ВIДЕО
Перші об'єкти в межах великої приватизації вже підготовлено до продажу Фондом державного майна України.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ухвалення 30 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню у Верховній Раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", - зазначив він.
Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства.
Водночас початок "Великої приватизації" стане позитивним сигналом для інвесторів.
"Розблокування великої приватизації - це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні", - підкреслив Шмигаль.
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"Приват" роздерибанить і продать ... бені, щоб і сліду не залишилось від ... позову?
Себе любимым!
Проглотит заводы
Проглотит землю
И здравствуй доминион раши - Украина
Время - деньги, и оно уже упущено навсегда.
https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit
https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit
А хто ж це найбільші державні підприємства, які ще нещодавно ВСІ були прибутуковими, завів в різкий мінус?
І в чиїх кишенях осіли ці десятки мільярдів гривень?