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Перші об'єкти великої приватизації готові до продажу, - Шмигаль. ВIДЕО

Перші об'єкти в межах великої приватизації вже підготовлено до продажу Фондом державного майна України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ухвалення 30 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню у Верховній Раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства.

Водночас початок "Великої приватизації" стане позитивним сигналом для інвесторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності Кабміну, - Шмигаль

"Розблокування великої приватизації - це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні", - підкреслив Шмигаль.

Автор: 

приватизація (1674) ФДМУ (1602) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+6
Самое время вспомнить кто такой "барыга".
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14.06.2021 13:44
+2
Пусть Ахметов , Суркис, Беня и другие вернут обратно облгазы, облэнерго, облводу !!!
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14.06.2021 13:53
+1
Сейчас "неолигархи" во главе с Ахметкой и Беней доворуют всё, что плохо лежит.
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14.06.2021 13:49
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Самое время вспомнить кто такой "барыга".
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14.06.2021 13:44 Відповісти
Когда ПРИВАТИЗИРУЮТ ОЛИГАРХОВ ?
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14.06.2021 13:46 Відповісти
За що ти так з Петром Олексійовичем? Йому сумно!
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14.06.2021 13:51 Відповісти
Пусть Ахметов , Суркис, Беня и другие вернут обратно облгазы, облэнерго, облводу !!!
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14.06.2021 13:53 Відповісти
Ой! А хіба Петро Олексійович з ними нічого не зробив? То його боротьба з корупцією, мʼяко кажучи, неправда? Та ні- маячня!
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14.06.2021 13:55 Відповісти
Очень рекомендую
Кончена Заспа і Запущена Водиця: Прямим текстом

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
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14.06.2021 13:58 Відповісти
Та кАнешнА не робив. Про що ви говорите? Он беня, як ховався, при сивочолому, по Ізряїлях, так і ... повернувся в 2019 році в Україну, під крильце до "велічайшего". А шо, небезпека минула.
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова .

"Приват" роздерибанить і продать ... бені, щоб і сліду не залишилось від ... позову?
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14.06.2021 14:02 Відповісти
у покупающих будете спрашивать откуда деньги ????
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14.06.2021 13:48 Відповісти
В Китае пробовали спрашивать - получили инвестиции с Гонконга
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14.06.2021 17:19 Відповісти
Сейчас "неолигархи" во главе с Ахметкой и Беней доворуют всё, что плохо лежит.
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14.06.2021 13:49 Відповісти
Все на продажу!
Себе любимым!
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14.06.2021 13:52 Відповісти
Первые объекты большой приватизации готовы к продаже, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1995
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14.06.2021 13:53 Відповісти
Розпродайте все Беням, Зелям, Медведчукам, Новінським - а що будете продавати наступним роком?
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14.06.2021 14:06 Відповісти
Рашка рвётся к оборонным заводам
Проглотит заводы
Проглотит землю
И здравствуй доминион раши - Украина
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Это было интересно 30 лет назад. А сейчас что покупать? Разваленные заводы на которых некому работать?
Время - деньги, и оно уже упущено навсегда.
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14.06.2021 14:47 Відповісти
https://twitter.com/babaikit

https://twitter.com/babaikit Баба і кіт @babaikit

https://twitter.com/babaikit https://twitter.com/babaikit



А хто ж це найбільші державні підприємства, які ще нещодавно ВСІ були прибутуковими, завів в різкий мінус?
І в чиїх кишенях осіли ці десятки мільярдів гривень?

Перші об'єкти великої приватизації готові до продажу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4770
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14.06.2021 15:11 Відповісти
 
 