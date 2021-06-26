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Морская пехота США вооружается израильскими барражирующими боеприпасами. ВИДЕО

Корпус морской пехоты США обустроит свои легкобронированные транспортные средства и роботизированные морские платформы пусковыми установками барражирующих боеприпасов Hero производства израильской компании UVision.

Об этом пишет в Facebook экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун, информирует Цензор.НЕТ.

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Согласно данным UVision Air, компания получила контракт на поставку своей системы тактического воздушного барражирующего оружия Hero-120 для Корпуса морской пехоты США (USMC). Ими планируется оснастить бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия. Hero-120 - самый крупный беспилотник семейства малой дальности. Он оснащен электродвигателем, весит 12,5 килограмма, несет боеголовку массой 4,5 килограмма и может летать в течение 60 минут. Дальность аппарата - 40 километров. Чем американская версия боеприпаса будет отличаться от стандартной, не указывается. Вместе с беспилотниками-камикадзе бронемашины и робокатеры получат мультикассетные установки для их запуска. Их тоже поставит UVision.

Автор: 

беспилотник (3639) боеприпасы (2344) Израиль (1927) США (26835)


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Топ комментарии
+14
Надежда на дядю сослужила нам плохую службу. Самим надо производить, а не запускать свои шаловливые воровитые ручки в солдатский котёл, стройки и вечные закупки б\у боеприпасов, времён войны с Наполеоном
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26.06.2021 19:08
+14
німці багато чого придумали...реактивні літаки, прилади нічного бачення, штурмові гвинтівки.
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26.06.2021 19:13
+12
Срочно проверить по лаптям!
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26.06.2021 19:03
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барражирующие боеприпасы
Немцы придумали... -- ...и всем пригодилось...
(о пользе фашизма) *)
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26.06.2021 19:03 Ответить
німці багато чого придумали...реактивні літаки, прилади нічного бачення, штурмові гвинтівки.
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26.06.2021 19:13 Ответить
Они ещё придумали, как жить лучше всех, после всех глобальных военных, экономических и политических поражений... -- ещё со времён Древнего Рима... ...а потом, ещё и Священный Рим к себе перенести!
Задумайся о том. (с)
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26.06.2021 19:38 Ответить
Это они придумали после первой или после второй мировой войны как вы думаете?
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26.06.2021 19:53 Ответить
Я в Нюрнберге живу... -- ту всё уже давно придумано -- очень давно... *)
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26.06.2021 20:14 Ответить
Что неужели даже до первой мировой и с тех пор живут нераздельно и счастливо?
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26.06.2021 20:47 Ответить
Я не жалуюсь...*)
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26.06.2021 20:49 Ответить
Ну судя по вашему нику итальянский фашизм вам ближе чем германский национал социализм, но все таки хоть ориентировочно можете назвать дату когда у вас случилось такое счастье.
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26.06.2021 20:58 Ответить
02.10.1959
...жаль, шо раньше не успел...*)
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26.06.2021 21:03 Ответить
А можно без увиливание и маразма? Когда именно до первой мировой?
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26.06.2021 21:07 Ответить
Я до Великой Войны не жил ещё... -- совершенно никаких личных впечатлений не имею.
А у Вас? (с)
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26.06.2021 21:14 Ответить
Но вы ведь рассуждает о древнем Риме, священной римской империи, это как понимать: тогда вы жили, потом не жили, потом опять жили и пели гимны итальянских коммунистов?
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26.06.2021 21:18 Ответить
Вы спрашивали о жизни немцев... -- мы никогда не жаловались! ... и я, в том числе...*)
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26.06.2021 21:33 Ответить
Ну не впадайте опять в маразм, это вы рассказывали о жизни немцев какие-то бредни со времён древнего Рима, но почему-то игнорируете вопросы и ваши рассказы о той же жизни немцев ближайший исторический период. Тем более интересно каким образом жизнь немцев касается вас, итальянских коммунистов?
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26.06.2021 21:39 Ответить
Я простой немецкий Дальнобой -- Брумми фарер!

... меня всё касается, мимо чего я проезжаю...*)
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26.06.2021 21:44 Ответить
Вы ездили дальнобоем по древнему Риму спивая песню итальянских коммунистов? Ну с маразмом у вас все в порядке, а зачем вы лезет в обсуждение политики, это же не сайт о психиатрической помощи что вам так необходим.
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26.06.2021 22:22 Ответить
Я ж тебя не спрашиваю -- где ты не ездил?
...а поделиться личными впечатлениями не грех...*)
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26.06.2021 22:29 Ответить
Маразм и дальше лелеять будете делясь впечатлениями о том где не были? А почему стесняйтесь своего коммунистическо итальянского происхождения? Давайте уже пойте свой гимн, раз все равно чушь пишите.
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27.06.2021 11:13 Ответить
итальянцы придумали, фошист.
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26.06.2021 19:46 Ответить
к этим боеприпасам судя по ролику очень подходит бразильский EMB-314 Super Tucano,который Украина собиралась закупать
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26.06.2021 22:44 Ответить
Срочно проверить по лаптям!
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26.06.2021 19:03 Ответить
Израиль и США нам такие не продадут, потому как Путин осерчает, да и как писал Обама в своей книге, Украине нельзя иметь современное вооружение, потому как эти дикари продадут его моджахедам. А вот у турок подобного плана есть в наличии.
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26.06.2021 19:03 Ответить
Эта крайне украинофобская книга "Дерзость надежды" Обамы вышла в 2006 году. Есть в русском переводе, читайте, любители демократов США.
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26.06.2021 19:07 Ответить
И что украинофобского ты в этой книге нашел?? Где??
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26.06.2021 19:11 Ответить
Ну прочтешь, поговорим. Только всю прочти. И про наше "бактериологическое оружие" тоже.. Книгу перевели и издали в России, внезапно. "Не только боеприпасы, но и мощная взрывчатка и переносные зенитно-ракетные комплексы - орудия уничтожения, которые могут оказаться в руках военных вождей в Сомали, у тамильских боевиков на Шри-Ланке, у повстанцев в Ираке" Благодаря Обаме, Буш выделил деньги на утилизацию боеприпасов и разоружение Украины....
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26.06.2021 20:09 Ответить
Прочитал...того о чем ты бркдишь там нет...имеется в виду украинофобия..
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26.06.2021 20:18 Ответить
нифига ты быстро читаешь... санк-петербургское издание прочел?
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26.06.2021 21:20 Ответить
Вот ты рашкотварь падлюче-брехливая ,до сих пор хрюкаешь под этим забродившим ником,непорядок...
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26.06.2021 21:23 Ответить
И твое "внезапно" случилось в 2008-м году..😁
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26.06.2021 20:23 Ответить
Довіряти лаптестану , навіть у перекладі книжки з англійської - то себе не поважати .
Що поробиш - орда залишиться такою назавжди...
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26.06.2021 20:45 Ответить
конечно. Обама же нам дал джавеллины. (а нет, не дал)
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26.06.2021 21:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/413115,казларогий, Обама нам помог остановить москальную орду после Иловайска,так где украинофобия?
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27.06.2021 02:48 Ответить
Надежда на дядю сослужила нам плохую службу. Самим надо производить, а не запускать свои шаловливые воровитые ручки в солдатский котёл, стройки и вечные закупки б\у боеприпасов, времён войны с Наполеоном
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26.06.2021 19:08 Ответить
брысь в будку бобик помоешный, костей хозяин подогнал, грызи ото, не отвлекайся...
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26.06.2021 19:32 Ответить
Чтбы производить, нужно иметь людей, которые будут этим заниматься, у нас же таких планомерно уничтожают уже тридцать лет и конца этому не видно.
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26.06.2021 19:53 Ответить
почему же нет.
в обработке металлов мой фаворит израильская компания ISCAR ,хотя как вы понимаете у нас тут своего добра полно,НО ....
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26.06.2021 19:04 Ответить
Это хорошо...
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26.06.2021 19:06 Ответить
Красиво. И лаптеногим балалаечникам из сказочной страны вечных скреп понравиться.
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26.06.2021 19:08 Ответить
Народы с зашкаливающем количеством гениев на душу населения. Ничего удивительного. Хоть, у США это приплывшие мозги в основном. Но попробуйте организовать всё так, чтобы мозги приплывали именно к вам.
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26.06.2021 19:08 Ответить
Народы с зашкаливающем количеством гениев на душу населения/ Зеленский , буратина придурка Коломойского, тупо подписал закон о продаже украинской земли. Иван Петрович Сидоров не сомневается : евреи , видя с палестинцами происшедшее, гневно скажут НЕТ! превращению Зеленским Украины в Палестину. И Зеленский раскается в содеянном.
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26.06.2021 19:53 Ответить
По сраці треба дати і защимити те чим на піаніно грає тоді точно "раскается"
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27.06.2021 10:18 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3273703/****************************************************************************************** пиндосы
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26.06.2021 19:09 Ответить
Азербайджан уже ар давно ими на ноль помножил
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26.06.2021 19:10 Ответить
тоже брали у евреев , пиндосы посмотрели и себе прикупили
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26.06.2021 19:12 Ответить
А чо беснуешься? Нужно было бы закупить у *********** разработки рагожЫна, типа робота Игорька? Или у тебя сарказм?
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26.06.2021 19:20 Ответить
беснуешься ты , а не я ,Я спокоен как удав
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26.06.2021 19:21 Ответить
Дикая тварь, что значит на хрюсском *пиндосы*?
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26.06.2021 21:27 Ответить
Как заявлено, несмотря на высокие тактико-технические характеристики, Hero-120 предлагается по доступной стоимости и позволяет экономить средства за счет возможности посадки с использованием парашюта с поставленной на предохранитель боевой частью.
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26.06.2021 19:11 Ответить
не знал . израильские раньше обязательно должны были бахнуть если вылетели читал ихние ттх ещё лет наверное 10 назад\ может и больше \ когда только выпустили . очень даже впечатлило
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26.06.2021 21:16 Ответить
От нам би такі. Тількино кацапсяча падаль десь засіла за териконом, або в якійсь закинутій будівлі та пукає гранатометом, а тут як тут і баражуючий невеличкий снарядік прилетів... Були кацапи і навіть лаптєй незалишилось...
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26.06.2021 19:23 Ответить
От нам би такі.

Ну то й зроби! Ти ж Злий, а неТупий ... чи ні?
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26.06.2021 19:32 Ответить
На жаль смальцю на це не вистачить, на жаль...
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26.06.2021 20:38 Ответить
В авиации барражи́рование - режим полёта летательного аппарата со скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полета с целью оперативного реагирования на возникающую угрозу.
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26.06.2021 19:28 Ответить
Также, в случае с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребителями , этот режим позволяет сопровождать группы более тихоходных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков вглубь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9 ТВД , для прикрытия от атак истребительной авиации противника.
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26.06.2021 19:30 Ответить
50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы - Что стало причиной транспортного коллапса, пока не уточняется.
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26.06.2021 19:40 Ответить
кажется дождь собирается - кажется дождь собирается........
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26.06.2021 19:42 Ответить
🌦
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26.06.2021 19:52 Ответить
Это барражжжжжж не спроста.
Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами - Цензор.НЕТ 2814
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26.06.2021 21:34 Ответить
Преса пише, що навіть якщо його направляти на іншу ціль, то він все одно, в першу чергу розшукує і знищує козломордих.
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26.06.2021 19:48 Ответить
Файна круть !)
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26.06.2021 19:55 Ответить
совсем неплохая, всегда готовая пожетвовать собой, "птичка".
оказывается в век "38 лаптеногих махов" из кремлядской компьютерной игры,
чем ты мельче, тихоходнее - тем ты менее уязвим и более еффективен....
понравилась короче птичка.
способность запуска с различных платформ - неоспоримый плюс!
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26.06.2021 20:13 Ответить
у них тоже есть что-то подобное

Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами - Цензор.НЕТ 9286
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26.06.2021 21:32 Ответить
уверен шо есть, но для морской пехоты израильские показались более приемлемыми.
и ето совсем неплохо, каждому зверю - своя жертва...
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26.06.2021 21:41 Ответить
Я бы удивился, если бы американские морпехи купили кацапский "Ланцет"
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26.06.2021 21:49 Ответить
На прошедшей выставке демонстрировались ББп украинской разработки. И надо сказать с хорошими ТТД. В мире много предложений подобного оружия и выбор американцев говорит лишь о выгоде контракта по схеме цена-качество. У евреев много интересных а главное конкурентных наработок.Нам надо сотрудничать и все получиться.
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26.06.2021 20:57 Ответить
выбор американцев это ежегодная помощь где то около 3 миллиардов израилю только на вооружение благодаря чему у них и развитие идёт . не думаю что если бы Украина столько тратили то уступала б в разработках
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26.06.2021 21:21 Ответить
Помощь -помощью и статья бюджета иная. Пентагон закупает оружие у кого считает нужным и по своему выбору.
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26.06.2021 21:31 Ответить
не думаю что если бы Украина столько тратили то уступала б в разработках

Думаю, что если бы Украина ежегодно получала бы 3 ярда помощи, то первые мест 100 в списке Форбс, занимали бы депутаты ВР ...
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26.06.2021 22:53 Ответить
ну да... перед репатриацией на историческую...
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26.06.2021 23:17 Ответить
умеют же люди...
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26.06.2021 21:47 Ответить
Пока главнокомандущим ВСУ будет этот неуч и карлик Зеленский ничего в ВСУ не поменяется!! Он же помешан на этом Пуйле -*****!!
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27.06.2021 12:54 Ответить
Якщо припустити, що він не агент впливу РФ, то слід знати, що Зе глибоко цивільна людина. Він так себе і позиціонує.
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27.06.2021 13:15 Ответить
Если проходит для использования по минским соглашениям, то нам такой нужен.
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27.06.2021 13:14 Ответить
Да повно є різного, що проходить. Нема політичної волі.
Крім того, нам багато чого не повідомляють. Політика ...
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27.06.2021 13:17 Ответить
АВТОР ПУБЛИКАЦИИ, ПОХОЖЕ, БОЛЕЕ ОЗАБОЧЕН ПОДГОТОВКОЙ КАМИКАДЗЕ, А НЕ СОЗДАНИЕМ ТАКОГО ЖЕ УРОВНЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
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05.07.2021 13:42 Ответить
 
 