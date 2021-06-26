Морская пехота США вооружается израильскими барражирующими боеприпасами. ВИДЕО

Корпус морской пехоты США обустроит свои легкобронированные транспортные средства и роботизированные морские платформы пусковыми установками барражирующих боеприпасов Hero производства израильской компании UVision.

Об этом пишет в Facebook экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун, информирует Цензор.НЕТ.

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Согласно данным UVision Air, компания получила контракт на поставку своей системы тактического воздушного барражирующего оружия Hero-120 для Корпуса морской пехоты США (USMC). Ими планируется оснастить бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия. Hero-120 - самый крупный беспилотник семейства малой дальности. Он оснащен электродвигателем, весит 12,5 килограмма, несет боеголовку массой 4,5 килограмма и может летать в течение 60 минут. Дальность аппарата - 40 километров. Чем американская версия боеприпаса будет отличаться от стандартной, не указывается. Вместе с беспилотниками-камикадзе бронемашины и робокатеры получат мультикассетные установки для их запуска. Их тоже поставит UVision.