Морская пехота США вооружается израильскими барражирующими боеприпасами. ВИДЕО
Корпус морской пехоты США обустроит свои легкобронированные транспортные средства и роботизированные морские платформы пусковыми установками барражирующих боеприпасов Hero производства израильской компании UVision.
Об этом пишет в Facebook экс-заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно данным UVision Air, компания получила контракт на поставку своей системы тактического воздушного барражирующего оружия Hero-120 для Корпуса морской пехоты США (USMC). Ими планируется оснастить бронемашины JLTV, LAV-25 и робокатеры дальнего действия. Hero-120 - самый крупный беспилотник семейства малой дальности. Он оснащен электродвигателем, весит 12,5 килограмма, несет боеголовку массой 4,5 килограмма и может летать в течение 60 минут. Дальность аппарата - 40 километров. Чем американская версия боеприпаса будет отличаться от стандартной, не указывается. Вместе с беспилотниками-камикадзе бронемашины и робокатеры получат мультикассетные установки для их запуска. Их тоже поставит UVision.
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Немцы придумали... -- ...и всем пригодилось...
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в обработке металлов мой фаворит израильская компания ISCAR ,хотя как вы понимаете у нас тут своего добра полно,НО ....
Ну то й зроби! Ти ж Злий, а неТупий ... чи ні?
оказывается в век "38 лаптеногих махов" из кремлядской компьютерной игры,
чем ты мельче, тихоходнее - тем ты менее уязвим и более еффективен....
понравилась короче птичка.
способность запуска с различных платформ - неоспоримый плюс!
и ето совсем неплохо, каждому зверю - своя жертва...
Думаю, что если бы Украина ежегодно получала бы 3 ярда помощи, то первые мест 100 в списке Форбс, занимали бы депутаты ВР ...
Крім того, нам багато чого не повідомляють. Політика ...