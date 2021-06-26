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Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами. ВIДЕО

Корпус морської піхоти США облаштує свої легкоброньовані транспортні засоби та роботизовані морські платформи пусковими установками баражуючих боєприпасів Hero виробництва ізраїльської компанії UVision.

Про це пише у фейсбуці ексзаступник голови СБУ (2014-2015 років) Віктор Ягун, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Випробування тактичного безпілотника Raybird-3 відбулися на Київщині. ФОТОрепортаж

Згідно з даними UVision Air, компанія отримала контракт на поставку своєї системи тактичної повітряної баражуючої зброї Hero-120 для Корпусу морської піхоти США (USMC). Нею планується оснастити бронемашини JLTV, LAV-25 і робокатери дальньої дії. Hero-120 - найбільший безпілотник сімейства малої дальності. Його оснащено електродвигуном, важить 12,5 кілограма, несе боєголовку масою 4,5 кілограма і може літати упродовж 60 хвилин. Дальність апарату - 40 кілометрів. Чим американська версія боєприпасу буде відрізнятися від стандартної, не зазначається. Разом із безпілотниками-камікадзе бронемашини і робокатери отримають мультикасетні установки для їхнього запуску. Їх теж поставить UVision.

Автор: 

безпілотник (4203) боєприпаси (2279) Ізраїль (1646) США (23032)


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Топ коментарі
+14
Надежда на дядю сослужила нам плохую службу. Самим надо производить, а не запускать свои шаловливые воровитые ручки в солдатский котёл, стройки и вечные закупки б\у боеприпасов, времён войны с Наполеоном
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26.06.2021 19:08
+14
німці багато чого придумали...реактивні літаки, прилади нічного бачення, штурмові гвинтівки.
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26.06.2021 19:13
+12
Срочно проверить по лаптям!
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26.06.2021 19:03
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барражирующие боеприпасы
Немцы придумали... -- ...и всем пригодилось...
(о пользе фашизма) *)
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26.06.2021 19:03 Відповісти
німці багато чого придумали...реактивні літаки, прилади нічного бачення, штурмові гвинтівки.
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26.06.2021 19:13 Відповісти
Они ещё придумали, как жить лучше всех, после всех глобальных военных, экономических и политических поражений... -- ещё со времён Древнего Рима... ...а потом, ещё и Священный Рим к себе перенести!
Задумайся о том. (с)
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26.06.2021 19:38 Відповісти
Это они придумали после первой или после второй мировой войны как вы думаете?
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26.06.2021 19:53 Відповісти
Я в Нюрнберге живу... -- ту всё уже давно придумано -- очень давно... *)
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26.06.2021 20:14 Відповісти
Что неужели даже до первой мировой и с тех пор живут нераздельно и счастливо?
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26.06.2021 20:47 Відповісти
Я не жалуюсь...*)
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26.06.2021 20:49 Відповісти
Ну судя по вашему нику итальянский фашизм вам ближе чем германский национал социализм, но все таки хоть ориентировочно можете назвать дату когда у вас случилось такое счастье.
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26.06.2021 20:58 Відповісти
02.10.1959
...жаль, шо раньше не успел...*)
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26.06.2021 21:03 Відповісти
А можно без увиливание и маразма? Когда именно до первой мировой?
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26.06.2021 21:07 Відповісти
Я до Великой Войны не жил ещё... -- совершенно никаких личных впечатлений не имею.
А у Вас? (с)
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26.06.2021 21:14 Відповісти
Но вы ведь рассуждает о древнем Риме, священной римской империи, это как понимать: тогда вы жили, потом не жили, потом опять жили и пели гимны итальянских коммунистов?
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26.06.2021 21:18 Відповісти
Вы спрашивали о жизни немцев... -- мы никогда не жаловались! ... и я, в том числе...*)
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26.06.2021 21:33 Відповісти
Ну не впадайте опять в маразм, это вы рассказывали о жизни немцев какие-то бредни со времён древнего Рима, но почему-то игнорируете вопросы и ваши рассказы о той же жизни немцев ближайший исторический период. Тем более интересно каким образом жизнь немцев касается вас, итальянских коммунистов?
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26.06.2021 21:39 Відповісти
Я простой немецкий Дальнобой -- Брумми фарер!

... меня всё касается, мимо чего я проезжаю...*)
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26.06.2021 21:44 Відповісти
Вы ездили дальнобоем по древнему Риму спивая песню итальянских коммунистов? Ну с маразмом у вас все в порядке, а зачем вы лезет в обсуждение политики, это же не сайт о психиатрической помощи что вам так необходим.
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26.06.2021 22:22 Відповісти
Я ж тебя не спрашиваю -- где ты не ездил?
...а поделиться личными впечатлениями не грех...*)
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26.06.2021 22:29 Відповісти
Маразм и дальше лелеять будете делясь впечатлениями о том где не были? А почему стесняйтесь своего коммунистическо итальянского происхождения? Давайте уже пойте свой гимн, раз все равно чушь пишите.
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27.06.2021 11:13 Відповісти
итальянцы придумали, фошист.
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26.06.2021 19:46 Відповісти
к этим боеприпасам судя по ролику очень подходит бразильский EMB-314 Super Tucano,который Украина собиралась закупать
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26.06.2021 22:44 Відповісти
Срочно проверить по лаптям!
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26.06.2021 19:03 Відповісти
Израиль и США нам такие не продадут, потому как Путин осерчает, да и как писал Обама в своей книге, Украине нельзя иметь современное вооружение, потому как эти дикари продадут его моджахедам. А вот у турок подобного плана есть в наличии.
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26.06.2021 19:03 Відповісти
Эта крайне украинофобская книга "Дерзость надежды" Обамы вышла в 2006 году. Есть в русском переводе, читайте, любители демократов США.
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26.06.2021 19:07 Відповісти
И что украинофобского ты в этой книге нашел?? Где??
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26.06.2021 19:11 Відповісти
Ну прочтешь, поговорим. Только всю прочти. И про наше "бактериологическое оружие" тоже.. Книгу перевели и издали в России, внезапно. "Не только боеприпасы, но и мощная взрывчатка и переносные зенитно-ракетные комплексы - орудия уничтожения, которые могут оказаться в руках военных вождей в Сомали, у тамильских боевиков на Шри-Ланке, у повстанцев в Ираке" Благодаря Обаме, Буш выделил деньги на утилизацию боеприпасов и разоружение Украины....
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26.06.2021 20:09 Відповісти
Прочитал...того о чем ты бркдишь там нет...имеется в виду украинофобия..
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26.06.2021 20:18 Відповісти
нифига ты быстро читаешь... санк-петербургское издание прочел?
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26.06.2021 21:20 Відповісти
Вот ты рашкотварь падлюче-брехливая ,до сих пор хрюкаешь под этим забродившим ником,непорядок...
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26.06.2021 21:23 Відповісти
И твое "внезапно" случилось в 2008-м году..😁
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26.06.2021 20:23 Відповісти
Довіряти лаптестану , навіть у перекладі книжки з англійської - то себе не поважати .
Що поробиш - орда залишиться такою назавжди...
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26.06.2021 20:45 Відповісти
конечно. Обама же нам дал джавеллины. (а нет, не дал)
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26.06.2021 21:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413115,казларогий, Обама нам помог остановить москальную орду после Иловайска,так где украинофобия?
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27.06.2021 02:48 Відповісти
Надежда на дядю сослужила нам плохую службу. Самим надо производить, а не запускать свои шаловливые воровитые ручки в солдатский котёл, стройки и вечные закупки б\у боеприпасов, времён войны с Наполеоном
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26.06.2021 19:08 Відповісти
брысь в будку бобик помоешный, костей хозяин подогнал, грызи ото, не отвлекайся...
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26.06.2021 19:32 Відповісти
Чтбы производить, нужно иметь людей, которые будут этим заниматься, у нас же таких планомерно уничтожают уже тридцать лет и конца этому не видно.
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26.06.2021 19:53 Відповісти
почему же нет.
в обработке металлов мой фаворит израильская компания ISCAR ,хотя как вы понимаете у нас тут своего добра полно,НО ....
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26.06.2021 19:04 Відповісти
Это хорошо...
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26.06.2021 19:06 Відповісти
Красиво. И лаптеногим балалаечникам из сказочной страны вечных скреп понравиться.
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26.06.2021 19:08 Відповісти
Народы с зашкаливающем количеством гениев на душу населения. Ничего удивительного. Хоть, у США это приплывшие мозги в основном. Но попробуйте организовать всё так, чтобы мозги приплывали именно к вам.
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26.06.2021 19:08 Відповісти
Народы с зашкаливающем количеством гениев на душу населения/ Зеленский , буратина придурка Коломойского, тупо подписал закон о продаже украинской земли. Иван Петрович Сидоров не сомневается : евреи , видя с палестинцами происшедшее, гневно скажут НЕТ! превращению Зеленским Украины в Палестину. И Зеленский раскается в содеянном.
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26.06.2021 19:53 Відповісти
По сраці треба дати і защимити те чим на піаніно грає тоді точно "раскается"
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27.06.2021 10:18 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3273703/****************************************************************************************** пиндосы
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26.06.2021 19:09 Відповісти
Азербайджан уже ар давно ими на ноль помножил
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26.06.2021 19:10 Відповісти
тоже брали у евреев , пиндосы посмотрели и себе прикупили
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26.06.2021 19:12 Відповісти
А чо беснуешься? Нужно было бы закупить у *********** разработки рагожЫна, типа робота Игорька? Или у тебя сарказм?
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26.06.2021 19:20 Відповісти
беснуешься ты , а не я ,Я спокоен как удав
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26.06.2021 19:21 Відповісти
Дикая тварь, что значит на хрюсском *пиндосы*?
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26.06.2021 21:27 Відповісти
Как заявлено, несмотря на высокие тактико-технические характеристики, Hero-120 предлагается по доступной стоимости и позволяет экономить средства за счет возможности посадки с использованием парашюта с поставленной на предохранитель боевой частью.
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26.06.2021 19:11 Відповісти
не знал . израильские раньше обязательно должны были бахнуть если вылетели читал ихние ттх ещё лет наверное 10 назад\ может и больше \ когда только выпустили . очень даже впечатлило
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26.06.2021 21:16 Відповісти
От нам би такі. Тількино кацапсяча падаль десь засіла за териконом, або в якійсь закинутій будівлі та пукає гранатометом, а тут як тут і баражуючий невеличкий снарядік прилетів... Були кацапи і навіть лаптєй незалишилось...
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26.06.2021 19:23 Відповісти
От нам би такі.

Ну то й зроби! Ти ж Злий, а неТупий ... чи ні?
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26.06.2021 19:32 Відповісти
На жаль смальцю на це не вистачить, на жаль...
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26.06.2021 20:38 Відповісти
В авиации барражи́рование - режим полёта летательного аппарата со скоростью, обеспечивающей наибольшую продолжительность полета с целью оперативного реагирования на возникающую угрозу.
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26.06.2021 19:28 Відповісти
Также, в случае с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребителями , этот режим позволяет сопровождать группы более тихоходных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA бомбардировщиков вглубь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9 ТВД , для прикрытия от атак истребительной авиации противника.
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26.06.2021 19:30 Відповісти
50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы - Что стало причиной транспортного коллапса, пока не уточняется.
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26.06.2021 19:40 Відповісти
кажется дождь собирается - кажется дождь собирается........
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26.06.2021 19:42 Відповісти
🌦
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26.06.2021 19:52 Відповісти
Это барражжжжжж не спроста.
Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами - Цензор.НЕТ 2814
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26.06.2021 21:34 Відповісти
Преса пише, що навіть якщо його направляти на іншу ціль, то він все одно, в першу чергу розшукує і знищує козломордих.
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26.06.2021 19:48 Відповісти
Файна круть !)
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26.06.2021 19:55 Відповісти
совсем неплохая, всегда готовая пожетвовать собой, "птичка".
оказывается в век "38 лаптеногих махов" из кремлядской компьютерной игры,
чем ты мельче, тихоходнее - тем ты менее уязвим и более еффективен....
понравилась короче птичка.
способность запуска с различных платформ - неоспоримый плюс!
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26.06.2021 20:13 Відповісти
у них тоже есть что-то подобное

Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами - Цензор.НЕТ 9286
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26.06.2021 21:32 Відповісти
уверен шо есть, но для морской пехоты израильские показались более приемлемыми.
и ето совсем неплохо, каждому зверю - своя жертва...
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26.06.2021 21:41 Відповісти
Я бы удивился, если бы американские морпехи купили кацапский "Ланцет"
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26.06.2021 21:49 Відповісти
На прошедшей выставке демонстрировались ББп украинской разработки. И надо сказать с хорошими ТТД. В мире много предложений подобного оружия и выбор американцев говорит лишь о выгоде контракта по схеме цена-качество. У евреев много интересных а главное конкурентных наработок.Нам надо сотрудничать и все получиться.
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26.06.2021 20:57 Відповісти
выбор американцев это ежегодная помощь где то около 3 миллиардов израилю только на вооружение благодаря чему у них и развитие идёт . не думаю что если бы Украина столько тратили то уступала б в разработках
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26.06.2021 21:21 Відповісти
Помощь -помощью и статья бюджета иная. Пентагон закупает оружие у кого считает нужным и по своему выбору.
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26.06.2021 21:31 Відповісти
не думаю что если бы Украина столько тратили то уступала б в разработках

Думаю, что если бы Украина ежегодно получала бы 3 ярда помощи, то первые мест 100 в списке Форбс, занимали бы депутаты ВР ...
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26.06.2021 22:53 Відповісти
ну да... перед репатриацией на историческую...
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26.06.2021 23:17 Відповісти
умеют же люди...
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26.06.2021 21:47 Відповісти
Пока главнокомандущим ВСУ будет этот неуч и карлик Зеленский ничего в ВСУ не поменяется!! Он же помешан на этом Пуйле -*****!!
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27.06.2021 12:54 Відповісти
Якщо припустити, що він не агент впливу РФ, то слід знати, що Зе глибоко цивільна людина. Він так себе і позиціонує.
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27.06.2021 13:15 Відповісти
Если проходит для использования по минским соглашениям, то нам такой нужен.
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27.06.2021 13:14 Відповісти
Да повно є різного, що проходить. Нема політичної волі.
Крім того, нам багато чого не повідомляють. Політика ...
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27.06.2021 13:17 Відповісти
АВТОР ПУБЛИКАЦИИ, ПОХОЖЕ, БОЛЕЕ ОЗАБОЧЕН ПОДГОТОВКОЙ КАМИКАДЗЕ, А НЕ СОЗДАНИЕМ ТАКОГО ЖЕ УРОВНЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
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05.07.2021 13:42 Відповісти
 
 