Морська піхота США озброюється ізраїльськими баражуючими боєприпасами. ВIДЕО
Корпус морської піхоти США облаштує свої легкоброньовані транспортні засоби та роботизовані морські платформи пусковими установками баражуючих боєприпасів Hero виробництва ізраїльської компанії UVision.
Про це пише у фейсбуці ексзаступник голови СБУ (2014-2015 років) Віктор Ягун, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними UVision Air, компанія отримала контракт на поставку своєї системи тактичної повітряної баражуючої зброї Hero-120 для Корпусу морської піхоти США (USMC). Нею планується оснастити бронемашини JLTV, LAV-25 і робокатери дальньої дії. Hero-120 - найбільший безпілотник сімейства малої дальності. Його оснащено електродвигуном, важить 12,5 кілограма, несе боєголовку масою 4,5 кілограма і може літати упродовж 60 хвилин. Дальність апарату - 40 кілометрів. Чим американська версія боєприпасу буде відрізнятися від стандартної, не зазначається. Разом із безпілотниками-камікадзе бронемашини і робокатери отримають мультикасетні установки для їхнього запуску. Їх теж поставить UVision.
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Немцы придумали... -- ...и всем пригодилось...
(о пользе фашизма) *)
Задумайся о том. (с)
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Що поробиш - орда залишиться такою назавжди...
в обработке металлов мой фаворит израильская компания ISCAR ,хотя как вы понимаете у нас тут своего добра полно,НО ....
Ну то й зроби! Ти ж Злий, а неТупий ... чи ні?
оказывается в век "38 лаптеногих махов" из кремлядской компьютерной игры,
чем ты мельче, тихоходнее - тем ты менее уязвим и более еффективен....
понравилась короче птичка.
способность запуска с различных платформ - неоспоримый плюс!
и ето совсем неплохо, каждому зверю - своя жертва...
Думаю, что если бы Украина ежегодно получала бы 3 ярда помощи, то первые мест 100 в списке Форбс, занимали бы депутаты ВР ...
Крім того, нам багато чого не повідомляють. Політика ...