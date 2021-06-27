Бокс: Ломаченко нокаутировал японца Накатани. ВИДЕО

Украинец Василий Ломаченко в Лас-Вегасе провел бой против японца Масайоши Накатани.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Ломаченко во время поединка доминировал в ринге с первого раунда, постепенно наращивая обороты, информирует Цензор.НЕТ.

В пятом раунде Накатани побывал в нокдауне. А уже в девятом раунде Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом.

Поскольку Накатани пропустил слишком много, и рефери был вынужден остановить избиение.

Читайте также: Православие боксерского мозга. Как Усик и Ломаченко занимаются российской пропагандой. ВИДЕО