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Бокс: Ломаченко нокаутировал японца Накатани. ВИДЕО

Украинец Василий Ломаченко в Лас-Вегасе провел бой против японца Масайоши Накатани.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Ломаченко во время поединка доминировал в ринге с первого раунда, постепенно наращивая обороты, информирует Цензор.НЕТ.

В пятом раунде Накатани побывал в нокдауне. А уже в девятом раунде Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом.

Поскольку Накатани пропустил слишком много, и рефери был вынужден остановить избиение.

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Автор: 

бокс (598) Ломаченко Василий (17)


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Топ комментарии
+87
Моє ставлення до перемог Ломаченки таке ж, як і його до українських звитяг.
Угу...
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27.06.2021 09:10
+83
Він нокаутіровал , перш за все - себе ,, тоді коли впрягся за рудскій мір .. Тепер , всі інші його нокаути , нічого не варті .
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27.06.2021 09:14
+65
Ошибка.Не участвовал в этом бою ни один украинец.
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27.06.2021 09:15
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Страница 2 из 2
УАЗик победил Хонду Сивик в оффроуде.
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27.06.2021 11:01 Ответить
Не тянет на Сивик. Хонда Джаз 2002 года. Более серьезных моделей найти не удалось.
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27.06.2021 11:16 Ответить
лмч пнх! вата грбн.
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27.06.2021 10:57 Ответить
вск пнх теж
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27.06.2021 12:55 Ответить
немецкую послиху - в домой немедледно - тетка на оберштумфюрера натрепалась ...
в Украине слово не та ДНК вызывает - тока огонь..

Ломачрнко - казел и сепар

жаль шо ему ******** не начистили...
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27.06.2021 10:58 Ответить
мнения цифровых,безымянных дятлов никого не интересуют.
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27.06.2021 21:25 Ответить
потная прикапленая тварь большой подвиг совершило - узколазого избило....
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27.06.2021 11:02 Ответить
Если не хочешь брать флаг, так может ты и с Украины свалишь падло? Пока не убил кого-то нарушая все ПДД, когда летаешь 200 км/час по городу мразь.Только зато видео вэ нормальной стране тебя бы уже давно вы##али и высушили, кем бы ты там не был
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27.06.2021 11:09 Ответить
Когда у японца оба глаза смогут смотреть на мир одинаково ,
надо провести поединок в искусстве икебаны и каллиграфии.
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27.06.2021 12:16 Ответить
...да..."ламаченки",уже сделали свой выбор...как и "вусыки"...дерьмо-гнилое по сути..
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27.06.2021 12:22 Ответить
А какой твой выбор,озвучь,что ты лично сделал для Украины?
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27.06.2021 21:27 Ответить
а, ты,макар_ под "флагом США"!! Пшёл вон!!Завтра и там "руцкой мирЪ" будешь "обустраивать"?? Коммунизм-вы-уже построили??
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28.06.2021 12:39 Ответить
Ты на вопрос не ответил,а про русский мир и тем более про коммунизм мне что либо говорить безполезно,я и в России то ни разу небыл и я не просто под флагом США(это у таких как ты менталитеет чмошника использовать чужие флаги)я гражданин США и хочу сказать таким "героям" как ты:автомат в руки и на войну,заканчивать с этим русским миром,а пока ты сидишь на диване и ждешь что за тебя это сделают американские солдаты,я буду с тобой говорить именно в таком тоне,другого ты просто не заслуживаешь.
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28.06.2021 15:50 Ответить
ты гражданин залу_пы, а если точнее - очередной клоун сидящий под VPN для одноглазников или вконтактика или бот руснявый. Поверить в то, что человек уже имеющий гражданство сидит и мониторит новости другой страны и активно гадит - нонсенс и лучше тебе попасть в первые две категории иначе это не лечится)))))

p.s. а ты приехать и автомат в руки не желаешь? ну так и иди нахуабей, учитель интернетный.
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28.06.2021 20:15 Ответить
Нонсенс,это то что такой петухан как ты поверить не может,что человек может мониторить новости той страны в которой родился и гадить не в моих правилах,Это такие бойцы как ты привыкли гадить и если мнение не совпадает сразу причислять всех к руццкому миру.Может это Ломаченко имеет фабрики в Росси,или газ,нефть,уголь.из раоссии привозит,или может его фильмы там крутят по тв и он получает гонорар от этого,не тех причисляете к руцкому миру,но оно и понятно,настоящим придьявить то слабо,кишка тонка,вот поэтому таких как ты и буду посылать,шакалы продажные.
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28.06.2021 22:22 Ответить
годно бахнуло, теперь можешь сходить на хуабей, несчастный.
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29.06.2021 11:48 Ответить
"достойного" соперника себе нашёл...чиста па-рузьке..
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27.06.2021 12:22 Ответить
Бывший украинский боксер Ломаченко... Для меня это ватное дерьмо не украинец
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27.06.2021 12:38 Ответить
Коли дивився то вболівав за Накатані…
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27.06.2021 13:00 Ответить
винторогие ламаченки, усики и иже с ними! пнх!
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27.06.2021 13:03 Ответить
Перед объявлением результата, Лома пытался завернуться в банное полотенце . Украинского флага у его команды на сей раз не нашлось ((
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27.06.2021 13:05 Ответить
украинский флаг ему уже ожоги делает, так что пусть хоть в туалетную бумагу мотается
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28.06.2021 12:04 Ответить
Ломаченко,победил.....нокаутом......да ПОХ!!!
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27.06.2021 13:34 Ответить
Проукраинским ресурсам нужно вообще игнорировать все спортивные события связанные с этим ватным уродом и не называть его украинцем.
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27.06.2021 14:05 Ответить
Чесно - я за японця і проти кремлівської вати.
Вася бажаю тобі пргограшного нокаута
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27.06.2021 14:18 Ответить
Чмо ватное просто отказалось брать флаг Украины!!!Надо болельщикам обязательно на боях этого лаптеного существа пропеть песню про его шефа Пуйла Владимировича! Это предел!
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27.06.2021 14:21 Ответить
Прочла все комментарии и решила найти ответы на возникшие вопросы. Все ответы получены, но возник новый вопрос.
Оказывается, Ломаченко выступает в цветах формы одесского хоккейного клуба "Медведи". Разглядываем форму клуба и картинку в "Фейсбуке" на его страничке...
Ломаченко, "Медведи", спортивные функционеры не знают, чей это флаг?...
https://ru-ru.facebook.com/919076111444828/photos/919080578111048/
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27.06.2021 14:59 Ответить
Та й логотип на їхній емблемі нагадує стилізовану двоголову курку, а напис "Медведи" виконано таким самим шрифтом, яким був написаний "Витязь" у Повєткіна.
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29.06.2021 00:14 Ответить
ВАСЯ ЗРОБИ ПОДАРУНОК УКРАЇНІ - ПРОГРАЙ
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27.06.2021 14:39 Ответить
шота лома группу начальной подготовки начал избивать.... растёт посан.....
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27.06.2021 14:43 Ответить
Подаруйте йому за це лапті та балалайку.
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27.06.2021 14:50 Ответить
кстати после выиграша Лома не взял флаг Украины,это первый раз за его карьеру,руцкие сскрепы,они такие,раз укусят как вампир и все(
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27.06.2021 15:05 Ответить
За это его следует похвалить, не стал осквернять флаг Украины покрывая им своё кацапской нутро. А на его победу насрать.
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27.06.2021 18:19 Ответить
Заберіть у нього український паспорт. Він його отримав паашипке.
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27.06.2021 17:42 Ответить
Хочу Ломаченко похвалить, он не стал осквернять собой флаг Украины. На сам бой мне насрать.
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27.06.2021 18:16 Ответить
Скопіюйте слово "колишній" біля "чемпіон" і вставте перед "українець" - буде вірніше.
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27.06.2021 18:22 Ответить
Вася по морде чистый румын.Пусть за неё выступает или за рашку и не позорит Украину.
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27.06.2021 18:23 Ответить
А хто це такий цей васілій?
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27.06.2021 18:29 Ответить
прихожанин РПЦ.
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27.06.2021 19:30 Ответить
Кто такой Василий,знает весь мир,а кто такой Силенко который задает тупые вопросы,никто не знает,но это к лучшему,зачем всем знать весь биомусор Украины.
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27.06.2021 21:03 Ответить
Японца жалко.
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27.06.2021 19:24 Ответить
Лома красавчиком был в этом бою, главное что бы не лез в провокации России и всё будет хорошо.
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27.06.2021 21:04 Ответить
был Василий - Лом и гордый,
стал гундяе - козломордый
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27.06.2021 23:02 Ответить
Ломаченко вышел на церемонию награждения после победы без флага Украины
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27.06.2021 23:45 Ответить
кацапское быдло
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27.06.2021 23:46 Ответить
Эксперт по вопросам безопасности, заслуженный юрист Украины Василий Вовк высказал свое недоумение в связи с тем, что украинский боксер Василий Ломаченко, одержавший победу над японцем Масаеши Накатани, на церемонию объявления победителя вышел без флага Украины.
«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», - написал Вовк на своей странице в «Фейсбуке».
В комментариях к этому посту было много комментариев, также осуждающих поступок Ломаченко.
Вот некоторые из них:
«С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг - красный, с серпом и молотом».
«За какую страну он вообще выступал?»
«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».
«Просто патриот сдулся».
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28.06.2021 00:25 Ответить
Браво Ломаченко!
Неоднократный чемпион Европы, мира и олимпиад.
Лучший проф боксёр планеты.
Настоящий патриот Украины.
А кто тут против него вякает, то либо кацапы, либо полезные кацапам идиоты.
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28.06.2021 03:48 Ответить
иди еще Оксане Марченко помоги свечки ставить и черепа облизывать, она тоже выдающаяся украинская ведущая и истинная патриотка
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28.06.2021 12:08 Ответить
Против Лома нет приема!
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28.06.2021 10:48 Ответить
Почему про это ватное говно что то пишут?(((((
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28.06.2021 19:01 Ответить
Красавчик!
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28.06.2021 19:46 Ответить
Согласен со всем, что это ватник, он просто родился в Украине, ... Теофимо Лопес наш чемпион, который этой вате напихал.... вот видео, как он эту вату валит -
https://www.youtube.com/watch?v=nJxtVQ53W_g
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29.06.2021 09:07 Ответить
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