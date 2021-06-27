Бокс: Ломаченко нокаутував японця Накатані. ВIДЕО
Українець Василь Ломаченко в Лас-Вегасі провів бій проти японця Масайоші Накатані.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Ломаченко під час поєдинку домінував в рингу з першого раунду, поступово нарощуючи обороти, інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятому раунді Накатані побував в нокдауні. А вже в дев'ятому раунді Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом.
Оскільки Накатані пропустив занадто багато, і рефері був змушений зупинити побиття.
Топ коментарі
+87 Ksenia VB
показати весь коментар27.06.2021 09:10
+83 Maksim Perepelitca
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+65 олег иванов #434516
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в Украине слово не та ДНК вызывает - тока огонь..
Ломачрнко - казел и сепар
жаль шо ему ******** не начистили...
надо провести поединок в искусстве икебаны и каллиграфии.
p.s. а ты приехать и автомат в руки не желаешь? ну так и иди нахуабей, учитель интернетный.
Вася бажаю тобі пргограшного нокаута
Оказывается, Ломаченко выступает в цветах формы одесского хоккейного клуба "Медведи". Разглядываем форму клуба и картинку в "Фейсбуке" на его страничке...
Ломаченко, "Медведи", спортивные функционеры не знают, чей это флаг?...
https://ru-ru.facebook.com/919076111444828/photos/919080578111048/
стал гундяе - козломордый
«Накатани тяжело покинул ринг, а Василию подняли руку как победителю в одиночестве. В том числе без флага Украины, символа нашего государства! Не было его также во время пресс-конференции сразу же после боя. Что это? Возможно, такие требования организаторов? Хотя в андеркарде этого боя мы видели флаги Казахстана», - написал Вовк на своей странице в «Фейсбуке».
В комментариях к этому посту было много комментариев, также осуждающих поступок Ломаченко.
Вот некоторые из них:
«С Ломаченко и Усиком все ясно. Их флаг - красный, с серпом и молотом».
«За какую страну он вообще выступал?»
«Значит, Ломаченко и не украинский спортсмен».
«Просто патриот сдулся».
Неоднократный чемпион Европы, мира и олимпиад.
Лучший проф боксёр планеты.
Настоящий патриот Украины.
А кто тут против него вякает, то либо кацапы, либо полезные кацапам идиоты.
https://www.youtube.com/watch?v=nJxtVQ53W_g