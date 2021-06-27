Бокс: Ломаченко нокаутував японця Накатані. ВIДЕО

Українець Василь Ломаченко в Лас-Вегасі провів бій проти японця Масайоші Накатані.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Ломаченко під час поєдинку домінував в рингу з першого раунду, поступово нарощуючи обороти, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятому раунді Накатані побував в нокдауні. А вже в дев'ятому раунді Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом.

Оскільки Накатані пропустив занадто багато, і рефері був змушений зупинити побиття.

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