Непогода в оккупированном Крыму: женщина погибла в потоке воды. ВИДЕО

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма погибла женщина. Ее унесло потоком воды, образовавшимся из-за сильных ливней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Crimean Tatars.

"Крым снова накрыло ливнями. В этот раз пострадал Бахчисарайский район. Здесь выпали две месячные нормы осадков. Не обошлось без жертв - в с. Албат (пгт Куйбышево) погибла женщина, её унесло потоком воды", - говорится в сообщении.

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По данным Crimean Tatars, от стихии пострадала еще одна женщина, которая была госпитализирована.

Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.