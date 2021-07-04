Непогода в оккупированном Крыму: женщина погибла в потоке воды. ВИДЕО
В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма погибла женщина. Ее унесло потоком воды, образовавшимся из-за сильных ливней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Crimean Tatars.
"Крым снова накрыло ливнями. В этот раз пострадал Бахчисарайский район. Здесь выпали две месячные нормы осадков. Не обошлось без жертв - в с. Албат (пгт Куйбышево) погибла женщина, её унесло потоком воды", - говорится в сообщении.
По данным Crimean Tatars, от стихии пострадала еще одна женщина, которая была госпитализирована.
Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.
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Ви дєржітєсь там . Харошева настраєнія .
Однак, вже історією доведено - все, до чого доторкається рука кацапа, перетворюється в лайно!
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це окупаційне кацапське добро загарбників землетрус добряче перевірив на їх сейсмостійкість...
А я особисто вважаю, що якби кримчани не продалися (в більшій частині) окупантам, то не було би й смертей на Донбасі, бо "успіх" у Криму роздражнив апетити агресора!