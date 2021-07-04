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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Непогода в оккупированном Крыму: женщина погибла в потоке воды. ВИДЕО

В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма погибла женщина. Ее унесло потоком воды, образовавшимся из-за сильных ливней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Crimean Tatars.

"Крым снова накрыло ливнями. В этот раз пострадал Бахчисарайский район. Здесь выпали две месячные нормы осадков. Не обошлось без жертв - в с. Албат (пгт Куйбышево) погибла женщина, её унесло потоком воды", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Очередное наводнение в оккупированном Крыму: в Бахчисарайском районе эвакуируют людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным Crimean Tatars, от стихии пострадала еще одна женщина, которая была госпитализирована.

Отмечается, что в районе сошли два селя и вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Количество подтопленных домов в пгт. Куйбышево выросло до 80, эвакуированы 150 человек. Более 9 тысяч абонентов остались без электричества.

Автор: 

Крым (26411) непогода (817) смерть (9230)


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Топ комментарии
+23
Пришла расия и сразу всё в гавне.
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04.07.2021 23:51
+22

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 8340
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05.07.2021 00:56
+21
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7172
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05.07.2021 00:09
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Правила форума Совет форумчан
Вони в окупації. Чи ти хочеш мені поголовно всіх перечислити хто за Україну а хто за росію? Ну тоді перечисляй. Чекаю. Бажано з адресою де мешкають.
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04.07.2021 23:54 Ответить
чтобы быть "союзником" нужно показать на что они способны. Хотябы пару сотен касабов головы поотрезать.
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05.07.2021 00:03 Ответить
Они на востоке Украины воюют, что еще надо для доказательств?
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05.07.2021 01:34 Ответить
ми вкурсі, де зрадники воюють
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05.07.2021 22:42 Ответить
Ливни прошли в районе преимущественного проживания крымских татар. Погибшая - крымская татарка. Крымские татары - один из коренных народов Украины согласно принятому на днях закону. Чему вы радуетесь и почему вам за это ставят лайки?
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05.07.2021 01:06 Ответить
Радіють бо дебіли. Такі ж і лайки їм ставлять. Дебілкуваті порохосвині, одним словом.
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05.07.2021 05:39 Ответить
дебільніше зебілів істот ще не придумали, кацапи не рахуються.
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05.07.2021 22:43 Ответить
Я по новости не вижу, что татарка, мож это та, что просила камней.
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05.07.2021 20:54 Ответить
Гундяй з молитвами перестарався.
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04.07.2021 23:43 Ответить
Фсб з розгоном хмар, також.
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04.07.2021 23:44 Ответить
Сдох Трофим, ну и хрен с ним(с)
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04.07.2021 23:48 Ответить
Пришла расия и сразу всё в гавне.
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04.07.2021 23:51 Ответить
и завтра пол дня дождь будет. И на юге Херсонщины и на крыме.
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05.07.2021 00:01 Ответить
Після обіду буде грім і молонья.
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05.07.2021 00:07 Ответить
да
https://www.ventusky.com/?p=46.8;30.7;5&l=temperature-2m
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05.07.2021 00:12 Ответить
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7297
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05.07.2021 00:24 Ответить
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 1447
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05.07.2021 00:26 Ответить
там внизу можно показать плеер, который будет показывать все по времени в динамике изменений.
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05.07.2021 00:30 Ответить
Так, я знаю про це, користуюсь.

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 5128
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05.07.2021 00:49 Ответить
это реально лучший прогноз погоды. У них движки на американских серверах и хренова туча погодных станций по всему миру.
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05.07.2021 00:53 Ответить
Ніт, сайт всратий, і тут набагато менше інфи, ніж на www.windy.com
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05.07.2021 12:13 Ответить
А чё так? Если бабушке пришить член, может быть дедушка прекратит потопы?
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05.07.2021 00:21 Ответить
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7172
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05.07.2021 00:09 Ответить
вот оно-жалкое лицо русскага мира
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05.07.2021 00:14 Ответить
Обнос дождевых коробок нехотя гласил вездесущую ливневую прохиндиаду, за что небесный камень высек обмундирование господствующей религии. Не знать высшего московского промискуитета было бы тождественно главным сибирским блаженствиям.
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05.07.2021 00:19 Ответить
Чтоб как то нервы успокоить, Крысчане фильмы ужасов и катастроф стали смотреть ...
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05.07.2021 00:20 Ответить
типа звонка .
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05.07.2021 00:33 Ответить
Нарешті в Криму з'явилась вода . Можна собирати її в баклажки і каструлі фактично в необмеженій кількості і зберігати на майбутнє . Навіть в гамняний і зариганий срузьке мір деколи приходить специвічне рашистське щастя .
Ви дєржітєсь там . Харошева настраєнія .
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05.07.2021 00:22 Ответить
теперь водозаборники наполнены и Днепровская вода не нужна...
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05.07.2021 00:25 Ответить

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 8340
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05.07.2021 00:56 Ответить
Спасіте-памагітє вже не катить. Нажріться кармільцы, що б повилазило. Хорошего дня.
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05.07.2021 00:57 Ответить
Якосьпіх..
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05.07.2021 01:38 Ответить
Как там крокодилы? Не голодают ?
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05.07.2021 04:09 Ответить
А якби кацапи, після захоплення Криму (з часів Катерини ІІ ), не знищували методично "чаїрну" систему збору і зберігання води , створену кримськими татарами, то оці дощі для Криму були-б "дарунком господнім", а не бідою!
Однак, вже історією доведено - все, до чого доторкається рука кацапа, перетворюється в лайно!
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05.07.2021 05:23 Ответить
-А для повного щастя не вистачає ще і землетрусу. Останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів був на і тоді також окупованому кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році. Як відомо, він привів до масового руйнування і великої загибелі населення. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до великих масових жертв. Також М. Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це окупаційне кацапське добро загарбників землетрус добряче перевірив на їх сейсмостійкість...
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05.07.2021 05:29 Ответить
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 234
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05.07.2021 09:09 Ответить
нескафе из пуйловского сортира самоеи нескафеемое ! такось !
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05.07.2021 10:41 Ответить
помиї, що в кружці, що у подвір'ї
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05.07.2021 22:46 Ответить
Денег нет, но вы держитесь!!!
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05.07.2021 09:32 Ответить
ну вот... в крым-таки подали воду......
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05.07.2021 10:31 Ответить
биндеры они такие суровые..... круто налили. крымнашским понаехам пасти держать шире !
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05.07.2021 10:43 Ответить
воды - бери не хочу!
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05.07.2021 10:48 Ответить
тут по неволе начнешь подозревать существование высших сил.
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05.07.2021 12:24 Ответить
Жена кацапу, Володька, а ванька в квас насрал, працеди и дай напиться.
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05.07.2021 21:20 Ответить
Эта американцы прасверлили Землю и сливают канализацию.
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05.07.2021 20:51 Ответить
Сьогодні сперечався на одному тематичному форумі... Сказав "мені зрадників не шкода!" І одразу: "А кто предал? И кого предал???"
А я особисто вважаю, що якби кримчани не продалися (в більшій частині) окупантам, то не було би й смертей на Донбасі, бо "успіх" у Криму роздражнив апетити агресора!
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05.07.2021 22:37 Ответить
 
 