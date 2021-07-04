Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води. ВIДЕО

У Бахчисарайському районі окупованого Криму загинула жінка. Її понесло потоком води, що утворився через сильні зливи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Crimean Tatars.

Крим знову накрило зливами. Цього разу постраждав Бахчисарайський район. Тут випали дві місячні норми опадів. Не обійшлося без жертв - в с. Албат (смт Куйбишеве) загинула жінка, її віднесло потоком води", - йдеться в повідомленні.

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За даними Crimean Tatars, від стихії постраждала ще одна жінка, яка була госпіталізована.

Зазначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт. Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.