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Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води. ВIДЕО
У Бахчисарайському районі окупованого Криму загинула жінка. Її понесло потоком води, що утворився через сильні зливи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Crimean Tatars.
Крим знову накрило зливами. Цього разу постраждав Бахчисарайський район. Тут випали дві місячні норми опадів. Не обійшлося без жертв - в с. Албат (смт Куйбишеве) загинула жінка, її віднесло потоком води", - йдеться в повідомленні.
За даними Crimean Tatars, від стихії постраждала ще одна жінка, яка була госпіталізована.
Зазначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт. Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.
Топ коментарі
+23 Олег Петрович #320765
показати весь коментар04.07.2021 23:51
+22 Jimmy Hill
показати весь коментар05.07.2021 00:56
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показати весь коментар05.07.2021 00:09
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Ви дєржітєсь там . Харошева настраєнія .
Однак, вже історією доведено - все, до чого доторкається рука кацапа, перетворюється в лайно!
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це окупаційне кацапське добро загарбників землетрус добряче перевірив на їх сейсмостійкість...
А я особисто вважаю, що якби кримчани не продалися (в більшій частині) окупантам, то не було би й смертей на Донбасі, бо "успіх" у Криму роздражнив апетити агресора!