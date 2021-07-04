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Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води. ВIДЕО

У Бахчисарайському районі окупованого Криму загинула жінка. Її понесло потоком води, що утворився через сильні зливи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Crimean Tatars.

Крим знову накрило зливами. Цього разу постраждав Бахчисарайський район. Тут випали дві місячні норми опадів. Не обійшлося без жертв - в с. Албат (смт Куйбишеве) загинула жінка, її віднесло потоком води", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Чергова повінь в окупованому Криму: в Бахчисарайському районі евакуюють людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними Crimean Tatars, від стихії постраждала ще одна жінка, яка була госпіталізована.

Зазначається, що в районі зійшли два селі і вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка. Кількість підтоплених будинків в смт. Куйбишеве зросла до 80, евакуйовані 150 осіб. Понад 9 тисяч абонентів залишилися без електрики.

Крим (14175) негода (758) смерть (6757)


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Топ коментарі
+23
Пришла расия и сразу всё в гавне.
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04.07.2021 23:51
+22

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 8340
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05.07.2021 00:56
+21
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7172
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05.07.2021 00:09
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Вони в окупації. Чи ти хочеш мені поголовно всіх перечислити хто за Україну а хто за росію? Ну тоді перечисляй. Чекаю. Бажано з адресою де мешкають.
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04.07.2021 23:54 Відповісти
чтобы быть "союзником" нужно показать на что они способны. Хотябы пару сотен касабов головы поотрезать.
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05.07.2021 00:03 Відповісти
Они на востоке Украины воюют, что еще надо для доказательств?
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05.07.2021 01:34 Відповісти
ми вкурсі, де зрадники воюють
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05.07.2021 22:42 Відповісти
Ливни прошли в районе преимущественного проживания крымских татар. Погибшая - крымская татарка. Крымские татары - один из коренных народов Украины согласно принятому на днях закону. Чему вы радуетесь и почему вам за это ставят лайки?
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05.07.2021 01:06 Відповісти
Радіють бо дебіли. Такі ж і лайки їм ставлять. Дебілкуваті порохосвині, одним словом.
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05.07.2021 05:39 Відповісти
дебільніше зебілів істот ще не придумали, кацапи не рахуються.
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05.07.2021 22:43 Відповісти
Я по новости не вижу, что татарка, мож это та, что просила камней.
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05.07.2021 20:54 Відповісти
Гундяй з молитвами перестарався.
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04.07.2021 23:43 Відповісти
Фсб з розгоном хмар, також.
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04.07.2021 23:44 Відповісти
Сдох Трофим, ну и хрен с ним(с)
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04.07.2021 23:48 Відповісти
Пришла расия и сразу всё в гавне.
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04.07.2021 23:51 Відповісти
и завтра пол дня дождь будет. И на юге Херсонщины и на крыме.
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05.07.2021 00:01 Відповісти
Після обіду буде грім і молонья.
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05.07.2021 00:07 Відповісти
да
https://www.ventusky.com/?p=46.8;30.7;5&l=temperature-2m
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05.07.2021 00:12 Відповісти
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7297
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05.07.2021 00:24 Відповісти
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 1447
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05.07.2021 00:26 Відповісти
там внизу можно показать плеер, который будет показывать все по времени в динамике изменений.
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05.07.2021 00:30 Відповісти
Так, я знаю про це, користуюсь.

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 5128
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05.07.2021 00:49 Відповісти
это реально лучший прогноз погоды. У них движки на американских серверах и хренова туча погодных станций по всему миру.
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05.07.2021 00:53 Відповісти
Ніт, сайт всратий, і тут набагато менше інфи, ніж на www.windy.com
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05.07.2021 12:13 Відповісти
А чё так? Если бабушке пришить член, может быть дедушка прекратит потопы?
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05.07.2021 00:21 Відповісти
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 7172
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05.07.2021 00:09 Відповісти
вот оно-жалкое лицо русскага мира
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05.07.2021 00:14 Відповісти
Обнос дождевых коробок нехотя гласил вездесущую ливневую прохиндиаду, за что небесный камень высек обмундирование господствующей религии. Не знать высшего московского промискуитета было бы тождественно главным сибирским блаженствиям.
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05.07.2021 00:19 Відповісти
Чтоб как то нервы успокоить, Крысчане фильмы ужасов и катастроф стали смотреть ...
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05.07.2021 00:20 Відповісти
типа звонка .
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05.07.2021 00:33 Відповісти
Нарешті в Криму з'явилась вода . Можна собирати її в баклажки і каструлі фактично в необмеженій кількості і зберігати на майбутнє . Навіть в гамняний і зариганий срузьке мір деколи приходить специвічне рашистське щастя .
Ви дєржітєсь там . Харошева настраєнія .
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05.07.2021 00:22 Відповісти
теперь водозаборники наполнены и Днепровская вода не нужна...
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05.07.2021 00:25 Відповісти

Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 8340
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05.07.2021 00:56 Відповісти
Спасіте-памагітє вже не катить. Нажріться кармільцы, що б повилазило. Хорошего дня.
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05.07.2021 00:57 Відповісти
Якосьпіх..
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05.07.2021 01:38 Відповісти
Как там крокодилы? Не голодают ?
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05.07.2021 04:09 Відповісти
А якби кацапи, після захоплення Криму (з часів Катерини ІІ ), не знищували методично "чаїрну" систему збору і зберігання води , створену кримськими татарами, то оці дощі для Криму були-б "дарунком господнім", а не бідою!
Однак, вже історією доведено - все, до чого доторкається рука кацапа, перетворюється в лайно!
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05.07.2021 05:23 Відповісти
-А для повного щастя не вистачає ще і землетрусу. Останній масштабний руйнівний землетрус потужністю 8 балів був на і тоді також окупованому кремлівськими комуно-фашистами ката Сталіна Криму в 1927 році. Як відомо, він привів до масового руйнування і великої загибелі населення. Екс - керівник "Кримського міжнародного центру сейсмобезпеки" Микола Георгієв повідомив, що потужні землетруси в Криму відбуваються з періодичністю в 85-100 років. Останній землетрус страшної потужністю 8 балів було на ПБК в 1927 році. Як відомо, він привів до колосальних руйнувань і до великих масових жертв. Також М. Георгієв повідомив, що період затишшя закінчується, і ця сейсмічна зона знову "прокидається". І активність катаклізмів найсильніших землетрусів буде вже зовсім скоро.
Дасть Бог поки український народ ще не звільнив свій тимчасово окупований рідний український Крим, землетрус був знову і також не менше 8 балів. Тому що прокляті криваві кремлівські фашисти окупанти маніяка )(уйла налаштували собі безліч всяких дорогих: мостів, портів, військових баз, електростанцій .... і все це окупаційне кацапське добро загарбників землетрус добряче перевірив на їх сейсмостійкість...
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05.07.2021 05:29 Відповісти
Негода в окупованому Криму: жінка загинула в потоці води - Цензор.НЕТ 234
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05.07.2021 09:09 Відповісти
нескафе из пуйловского сортира самоеи нескафеемое ! такось !
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05.07.2021 10:41 Відповісти
помиї, що в кружці, що у подвір'ї
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05.07.2021 22:46 Відповісти
Денег нет, но вы держитесь!!!
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05.07.2021 09:32 Відповісти
ну вот... в крым-таки подали воду......
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05.07.2021 10:31 Відповісти
биндеры они такие суровые..... круто налили. крымнашским понаехам пасти держать шире !
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05.07.2021 10:43 Відповісти
воды - бери не хочу!
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05.07.2021 10:48 Відповісти
тут по неволе начнешь подозревать существование высших сил.
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05.07.2021 12:24 Відповісти
Жена кацапу, Володька, а ванька в квас насрал, працеди и дай напиться.
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05.07.2021 21:20 Відповісти
Эта американцы прасверлили Землю и сливают канализацию.
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05.07.2021 20:51 Відповісти
Сьогодні сперечався на одному тематичному форумі... Сказав "мені зрадників не шкода!" І одразу: "А кто предал? И кого предал???"
А я особисто вважаю, що якби кримчани не продалися (в більшій частині) окупантам, то не було би й смертей на Донбасі, бо "успіх" у Криму роздражнив апетити агресора!
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05.07.2021 22:37 Відповісти
 
 